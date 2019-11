Véget érhet a Facebook virtuális rémuralma, kihívót kapott a legnagyobb közösségi-média oldal

Reklám- és fake news mentes, kizárólag a kapcsolatépítést előtérbe helyező közösségi háló épül az interneten. A hét végén egyszerre harmincezer regisztrált, de még várakozó vált taggá, ők csatlakozhattak a WT ­Social kétszázezer felhasználójához, akik már a platform indulását követő néhány nap alatt összegyűltek. A felület ötlete a Wikipedia alapítója fejéből pattant ki; Jimmy Wales célja lekörözni a Facebook 2,5 milliárdos felhasználói bázisát, illetve a havonta 330 millió tag által használt Twitter forgalmát, írja a Magyar Nemzet.

A fenti ígéretek mellett a WT ­Social alapítója azt is leszögezte: hogy nem adják el harmadik félnek a felhasználók személyes adatait – ez az állítás kifejezetten kecsegtető. A szolgáltatás ingyenes, ami felvethet aggályokat azokban, akik tudják: az olyan konstrukciókban, amelyekért nem kell fizetni, valójában a felhasználó az adataival fizet. Jimmy Wales a platform működését a tagok felajánlásaiból finanszírozná. Miután a Wikipedia is reklámmentes, viszont fogad adományokat, az alapító megalapozottan gondolhatja, hogy a lelkiismeretesebb felhasználóknak ér havi néhány ezer forintot az, hogy a Facebook minden nyűgétől megszabadulnak. Egyszeri felajánlással is támogathatók a fejlesztők és az üzemeltetők, de havi rendszeres utalás is lehetséges, ami a BBC szerint négyhetente 12 euró, vagyis nagyjából négyezer forint. A várólistát is át lehet ugrani egy tetszőleges összeg befizetésével.

Walesnek már van egy ehhez hasonló szolgáltatása, a WikiTribune, egy gyűjtőoldal kizárólag ellenőrzött forrásból származó híreknek és információknak. Ezt továbbgondolva született meg a WT Social, amely – ellentétben a Facebook algoritmusával – nem a felhasználók aktivitása alapján, hanem a relevanciájuk szerint jelenteti meg híreket. Hogy mi a releváns, azt az alapján dönti el a program, hogy milyen területeket jelöl be a felhasználó a regisztráció után. Ahogy a Wikipedián, itt is jelen van a közösségi szerkesztés: a felhasználók kijavíthatják egy adott cikk címét, ha félrevezetőnek találják és jelenthetik a problémás posztokat.

A felületen olvasható hitvallás szerint azért jött létre a WT Social, mert ezt tartják a helyes lépésnek.

