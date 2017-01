Két nap alatt kiürítették az Alexandra könyv áruházlánc Veszprém belvárosi üzletét. A város másik Alexandra könyvesboltjában is látványosan pakolnak, szortírozzák könyveket. A veszprémiek szerint mindez összefüggésben lehet azzal, hogy a napokban kiderült, fizetésképtelen a cég.

Néhány nappal ezelőtt még semmi nyoma nem volt, hogy megszűnne az Alexandra belvárosi üzlete. Még előjegyezni is lehetett könyvet. Hétfőre viszont teljesen kiürültek a polcok. Az ajtóra is kikerült a ZÁRVA felirat. A vásárlók még kedden is értetlenül álltak az üres kirakat előtt. A cég gyakorlatilag egyetlen hétvége alatt kipucolta az üzletet.

A Balaton Plazában is található egy nagy Alexandra Könyváruház. A boltban általában pedáns rend van. A hét végén már itt is tapasztalható volt a káosz. Egyes polcok leürültek, míg a belvárosi üzletből áthozott könyvek hegyekben hevernek a földön. A kaotikus rendetlenséget a vevők sem igazán értették, de hiába kérdezték az eladókat, mi történik, úgy tűnt, ők sem tudnak részleteket. Utasításra gyűjtik be a polcokról bizonyos kiadók könyveit. Kedden egyébként csak két eladó árválkodott a nagy alapterületű üzletben.

Egy férfi a PestiSrácok.hu-nak azt mondta, ő karácsonyra rendelt több könyvet is az Alexandra webáruházából, ami nem érkezett meg. Már akkor sejtette, hogy valami nincs rendben, mert rendszeres online vásároló és hasonlóra eddig nem volt példa. Amikor meglátta a bezárt belvárosi üzletet, csak annyit kérdezett: talán csődbe mentek?

Hétfőn bombaként robbant a hír, hogy összeomlani látszik Matyi Dezső könyvbirodalma. A cégvezető körlevélben tájékoztatta a kiadókat, hogy nagykereskedelmi cégének kintlévősége 3,8 milliárd forintra nőtt, ezért nem tud fizetni. A Libri, a Líra és a Kossuth kiadó máris úgy döntött, hogy visszahívja könyveit az Alexandra bolthálózattól. Matyiék tartozása a szakmai körök szerint mára eléri az 5 milliárd forintot.

A vezető kép a szerző felvétele.