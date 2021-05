A DK komolyan gondolja Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét, vajon a szavazók is?

Dobrev Klára nem népszerű politikus. Pont annyira szeretik a választópolgárok, mint Gyurcsány Ferencet. Még az ellenzéki szavazótábor nagyobbik része sem szeretné, hogy a Gyurcsány-Dobrev klán kezébe kerüljön újra az ország. De nem sikerült alternatívát építeni a többi ellenzéki pártnak az elmúlt három évben sem. Azt tudjuk, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára azt hiszik, hogy Dobrev nyerhet. A baloldali értelmiség és a többi párt elitje nem hiszi ezt, és tudja, hogy Dobrev mellett csak statiszták lehetnek.

Gyurcsányék azzal tudnák teljesen magukhoz ragadni a kezdeményezést, ha ők hozzák kívülről azt a miniszterelnök-jelöltet, akinek vannak komoly győzelmi esélyei. Jelenleg ugyanis Jakab és Karácsony egymással versenyez és nem Dobrev Klárával az előválasztáson. De a futottak még kategória nem pálya a születése óta a hatalomgyakorlásra nevelt Dobrev Klárának, aki egyértelműen a legtöbbet tudja a kamarillapolitikáról az ellenzéki oldalon. Dobrev egyértelműen az európai, brüsszeli elit jelöltje lesz, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Nem beszélhet ki a liberális kánonból, támogatnia kell a bevándorlást, az LMBTQ-projekt minden szélsőséges elemét, és a brüsszeli központosítási törekvéseket. De a DK Dobrev Klára mellett döntött és ez több hónapos elkeseredett ellenzéki belharcot vetít előre. Dobrev Klára csak akkor nyerheti meg az előválasztást, ha a következő néhány hónapban az összes ellenjelöltjét ki tudja csinálni. Jakab Péter lesz a fő célpont, hiszen Karácsony Gergelyt meg kell tartani a DK B-terveként, ha Dobrev népszerűsége nem nő jelentősen, ő lehet az, aki Gyurcsány kesztyűbábjaként úgy vezeti majd az országot is, ahogy Budapestet. Karácsony már bizonyított, ő legyőzött egy nála milliószor alkalmasabb politikust, tőle remélhető, hogy talán van esélye Orbán ellen is. De ez egyértelműen a tartalékterv. Sőt lehet, hogy C-terv, mert egy jó külső jelölt bevonása is lehet menekülőút a DK számára. De mindegyik útjában áll Jakab Péter, aki eddig a legjobban találta “szíven” az egykori szocialista szavazótábort, főleg annak a rasszista, proli, agresszív részét.

Ez a döntés Dobrev személyes ambícióiról és arról szól, hogy világosan megüzenjék mindenkinek, a DK nem osztozkodik, nem lesz hatalommegosztás, Dobrev Klára az ellenzéket fogja vezetni és nem a DK-t. A DK mindig is ragaszkodott a kommunista gyökereihez, a privatizációból meggazdagodott, a diktatúra kapcsolatrendszerébe beágyazott pártvezetés mindig is hatásosan nyúlt vissza az 1945 utáni kommunista propaganda gyökereihez. A kommunisták mindig is az irigységre játszottak rá, ettől bűzlöttek most is a bejelentés kommunikációs paneljei is. Elképesztő vádak hangzanak el a szabadon választott kormány és a kormányzópártok tagjaival, támogatóival kapcsolatban, akiktől majd természetesen a DK fogja megvédeni az embereket. És személyesen Dobrev Klára, aki annyira kis ember, annyira átlagember, annyira elmegy mindenkihez, hogy már tulajdonképpen ettől is nagy ember lesz. Akit megtalál ez a propaganda, az azonnal úgy érzi, tőle vettek el mindent azok, akiknek van valamije, és Dobrev Klára fogja azt elvenni a “gazdagoktól” és visszaadni nekik. Botka “Fizessenek a gazdagok!” kampánya ehhez képest maga volt a társadalmi béke. Dobrev nem kormányprogramot, választási programot hirdetett, hanem “kampányhangulatot”. Pontosan azt monda, amit az Ezalényeg.hu-n és hasonló helyeken az Apró-klán gazdasági holdudvara az elmúlt években folyamatosan sulykol. Ez a kommunikáció értelemszerűen Jakab Pétert tekinti konkurenciának, nem is különbözik érdemben, legfeljebb csak sallangjaiban a jelenlegi Jobbik parizeres kampányától.

A politikában általában nincsenek csodák. Az előválasztás csalódott miniszterelnöki álmokat kergető pártelnököket és képviselőjelölti reményeiket elvesztő helyi erős embereket eredményez, és számtalan olyan “talpast”, akinek az emberét már a csata előtt megverték a kocsmában. Dobrevék láthatóan beleállnak ebbe a csatába, abban bíznak, hogy az ő embereik nem lesznek csalódottak, nem fognak belefáradni ezekbe a küzdelmekbe és a teljes ellenzéki szavazótábor és a bizonytalanok is azt fogják látni, hogy csak egy leány, asszony van talpon a vidéken, Dobrev Klára. És most már csak Karácsony Gergely nagy belépője van hátra. A korszellem nem sok esélyt ad egy határozatlan férfinak egy határozottnak tűnő nő ellen, de Dobrev Klárát annyira nem akarja senki, hogy azért még esélyes egy összefogás ellene. Már Kálmán Olgát sem komálták a budapesti előválasztók, Dobrevet meg a liberális elitnek is csak a teljesen bevadult része tudja elfogadni.

Ha Karácsony egyszer végre dönt, akkor végre elindul a mezőny, hogy a bezártságból kiszabaduló magyarok szinte teljes érdektelensége mellett a legmelegebb nyárban valahogy lemeccseljék, ki is kap ki jövő tavasszal Orbán Viktortól. Legalábbis reméljük, hogy ennek az őrületnek csak ez a tétje és nem az ország kormányzása.