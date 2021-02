A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavaz az Országgyűlés, az ellenzék inkább a védekezést akadályozza (Frissítjük!)

Egész Európában és hazánkban is komoly kihívást jelent a járvány harmadik hulláma. Ma szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. A kormány kilencven napra kér felhatalmazást a magyar emberek életének és egészségének megvédése, a gazdasági élet újraindítása és a munkahelyek megőrzése érdekében. Az ellenzék már előre bejelentette, hogy most sem fogják támogatni a veszélyhelyzet meghosszabbítását és nincs ebben semmi meglepő, hiszen a járvány első pillanatától kezdve, akadályozzák a védekezést. 2020. március 11-én hirdetett ki rendkívüli jogrendet a járvány megfékezésének érdekében első ízben a kormány. Az ellenzéki összeborulás pártjai, a DK, az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és az LMP képviselői azonban nem támogatták már akkor sem a rendkívüli jogrendet. Egész Európában, sőt szerte a világon hasonló felhatalmazást kaptak a kormányok, hogy gyorsan és határozottan tudjanak reagálni a járvány adta kihívásokra, ám a magyar ellenzék csak akadályozta a védekezést, akár a parlamenti szerepüket vesszük górcső alá, akár azt, hogy folyamatos aknamunkát végeztek Magyarország ellen a nemzetközi terepen, ahol úgy állították be hazánkat, mintha itt diktatórikus elvek alapján kormányoznának, mintha felszámolták volna a demokráciát, miközben hazánkban folyamatosan ülésezett a parlament, ám az ellenzék képtelen volt az ország érdekében a konstruktív munkára. Sőt, álhírgyártó tevékenységükkel igyekeztek pánikot kelteni a lakosságban. Várhatóan ma is parázs viták lesznek az Országházban, folyamatosan frissítjük cikkünket, kövessék portálunkon a parlamenti vita legfontosabb fejleményeit!

Hétfőn délelőtt a képviselők néma felállással emlékeztek meg a napokban elhunyt Kispál Ferenc (Fidesz) egykori országgyűlési képviselőről, majd magyar parasport napjára emlékezéssel és napirend előtti felszólalásokkal indult a parlamenti munka.

Mellár Tamás (Párbeszéd) az egyetemi modellváltás rendszerét kritizálta, azt ígérve, hogy a 2022-es választásokat követően felálló új kormány megtalálja majd azokat a jogi formákat, amelyek révén visszafordítják ezt a folyamatot. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára úgy vélekedett, hogy a Párbeszéd képviselője “Gyurcsány kottájából kíván énekelni”, és azt akarja, hogy az a baloldal kerüljön vissza a hatalomba, amely eladósította és lehetetlen helyzetbe lökte a magyar felsőoktatást. A DK soraiból Oláh Lajos a közelgő választásokról beszélt és azzal vádolta a kormányt, hogy még a 2018-as állítólagos csalásokkal sem nézett szembe. Majd nagy mellénnyel megjegyezte, hogy az ellenzéki összefogás véleménye szerint győzni fog 2022-ben.

A DK áramlopási ügye is terítékre került

Kontrát Károly, parlamenti államtitkár mérsékelt, ám határozott stílusban próbálta a konstruktivitás terepére terelni a gyurcsányista képviselővel a vitát. Arra kérte, ne minősítse a rendőrséget, hiszen a hatóságok a politikától teljesen függetlenül, magas szintű szakmaisággal és lelkiismeretesen végzik munkájukat, ugyanakkor arra kérte a törvényes rendért állítólag folyamatosan aggódó baloldali képviselőt, hogy a DK piszkos ügyeivel kapcsolatban, például a VII. kerületi áramlopás esetével kapcsolatban segítsék végre a rendőrség munkáját.

Kínos magyarázkodásba kezdett az ellenzék

A szocialista Harangozó Tamás szólalt fel a veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban, ám mindenről beszélt, csak a járvány elleni védekezésről nem ejtett érdemben szót. Sérelmezte az önkormányzatok állítólagos „megcsonkítását”, az SZFE ügyét, úgy érvelt, hogy a baloldal szerint a kormány visszaél a rendkívüli felhatalmazással, majd végül néhány kurta mondat erejéig, olyan ellenzéki közhelyeket pufogtatva, hogy nincs oltási terv lezárta mondandóját, amit annyival még megtoldott, hogy a jogi felhatalmazásra egyébként sincs rászorulva a kormány, a politikai támogatást pedig a különböző politikai sérelmeikre hivatkozva nem adja meg a szocialisták frakciója. Rétvári Bence higgadtan és tűpontos megállapítások összegzésével reagált a szocialista képviselő politikai csapongásaira.

Az államtitkár egy szimbolikus tükröt tartott Harangozó elé és azzal szembesítette, hogy miközben az emberi életek védelmezése a tét, nem a tárgyhoz kapcsolódik a felszólalása, amely érintette az egyetemek modellváltását, az SZFE körüli fejleményeket és szinte mindent csak a védekezést nem.

Kínos magyarázkodása ez az ellenzéknek, ismételten abba a folyóba léptek, hogy nem támogatják, hogy a kormányt, abban, hogy minél hamarabb tudjon reagálni a harmadik hullámra

–jegyzete meg az államtitkár, aki arra is emlékeztetett, hogy a baloldalra sem az első, sem a második hullám során nem számíthatott az ország, mert politikusai a járvány kellős közepén is a saját pozícióharcaikkal voltak elfoglalva.

Jakab szerint nem kell firtatni, miért hódolt be a Jobbik Gyurcsánynak

A jobbik elnöke csípős megjegyzéseket tett a legújabb nemzeti konzultációra, majd a tőle megszokott stílusban a nyolcvan százalékos béremelést próbálta számon kérni a kormányon, ugyanakkor sérelmezte azt is, hogy a Jobbikkal kapcsolatban mostanában folyton az a hír, hogy összefogtak Gyurcsány Ferenccel, és az ő régi nyilatkozatai is rendre előkerülnek a kormánypárti platformokon.

Jakab Péter nem tudott érdemi válasszal szolgálni arra, hogy történhetett meg az, hogy az egykor nemzeti radikális pártként működő Jobbik, összefogott azzal a Gyurcsány Ferenccel, akinek elszámoltatására tettek anno ígéretet a szavazóiknak. Jakab bárdolatlan megnyilvánulásaira Dömötör Csaba reagált, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában felsorolta, hogy a kormány milyen intézkedésekkel kezelte a válságot, példaként említette a bértámogatást, a hitelmoratóriumot, az áfacsökkentést és az orvosi bérek jelentős emelését is.

A baloldal a veszélyhelyzet meghosszabbításának elutasításával ezeket az intézkedéseket is elutasítja

–világított rá Dömötör Csaba, aki kellő iróniával reagálta le Jakab parlamenti műsorait és azt is megjegyezte Gyurcsány és a Jobbik viszonyára utalva, hogy az őszödi szemkilövető, a baloldali összeborulás pozícióinak kiosztásakor az agresszív nyilas vagy Ávós szerepét szánhatta Jakab Péternek, akinek legfőbb feladata a gyűlöletkeltés lett. Dömötör Csaba óva intette Jakabot és arra figyelmeztette, hogy a Jobbikot pontosan úgy darálja le Gyurcsány, ahogy az MSZP-vel tette, majd szólt arról is, hogy a Miskolcról származó politikus szülővárosát és Borsodot is számtalan intézkedéssel segítette a kormány.

Önök olyanokkal bútoroztak össze, akik padlógázt nyomtak a zsákutcában

–hangsúlyozta Dömötör utalva arra, hogy a 2010 előtt regnáló baloldali kormányok a szakadék szélére sodorták Miskolcot és Borsodot is, ahol elképesztő méreteket öltött akkoriban a munkanélküliség és a fejlődés pályája helyett a kilátástalanság és a válság csapdájában vergődött a borsodi térség is.

Forrás: PS-MTI; Fotó: MTI/Kovács Attila