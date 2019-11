A zuglói Horváth Csaba bevetette a baliberális csodafegyvert: adót emel és a garázsokra is sarcot vet ki

Az inflációt jóval maghaladó mértékű adóemeléséről döntött a Horváth Csaba vezette balliberális zuglói képviselő-testület. Ráadásul a garázsokra is adót vetnek ki. A kerületet korábban vezető Karácsony Gergely a választási kampányban arról beszélt, hogy minden rendben van Zugló gazdálkodásával, most mégis adóemelésről döntöttek.

Brutális adóemelésről döntött a balliberális többségű zuglói önkormányzat csützörtökön – adta tudtul a zuglo.hu. A rendelkezésre álló hivatalos iratok szerint eddig 300 forintnyi telekadót kellett fizetni egy négyzetméternyi területért, azonban a testület döntése értelmében ez az összeg 350 forint lesz 2020-tól. Ez több mint 15 százalékos adóemelést jelent – írta az origo.hu.

Az idegenforgalmi adó tekintetében az eddigi 450 forintos egy éjszakányi adómértéket 530 forintra emelte a testület. Ez is több mint 15 százalékos emelést jelent.

Az építményadó esetében is hasonló mértékű emelést szavaztak meg Horváth Csabáék. Az Origo kifejti, hogy az építményadó tekintetében eddig is sávos adó érvényesült. Az alábbi táblázat baloldalán láthatóak az eddigi adómértékek. A valorizált adómérték az az összeg, amit 2020-tól kell fizetni. Itt is jól látszik, hogy több mint 15 százalékos emelés történt. .

A testület Vida Attila képviselő (LMP) módosító indítványára a garázsadó zuglói bevezetéséről is döntött. Így garázsokért átlagosan évi 20 ezer forint körüli adót kell fizetni. Utóbbival kapcsolatos kedvezményekről a későbbiekben határoznak.

A balliberális többség mostani döntése azért is érdekes, mivel Karácsony Gergely, Zugló korábbi polgármestere a kampányban arról beszélt, hogy a kerület költségvetése rendben van, pedig már akkor is lehetett tudni, nagy a baj. Ha a költségvetés rendben van, akkor mi szükség van az adóemelésekre? Az origo.hu ezzel kapcsolatos kérdését elküldte a főpolgármesternek is. Ezt a lakonikus választ kapták:

Kérdéseikkel forduljon a zuglói önkormányzathoz.

