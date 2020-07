Bajban van Karácsony: az emberek a Liget Projekt befejezését akarják

Vajon hajlandó lesz-e elengedni a fejlesztések további szisztematikus akadályozását Karácsony Gergely, miközben egész politikai pályafutását lényegében a Liget Projekt megtorpedózására alapozta és valódi sikereket egyedül ezen a téren ért el? Jó kérdés, különösen annak tükrében, hogy a legutóbbi – bár agyonhallgatott – partnerségi egyeztetés végén az derült ki: a megkérdezett polgárok elsöprő többsége (több, mint 90 százaléka) azt támogatja, hogy a megkezdett Liget Projekt beruházásait maradéktalanul fejezzék be. Ciki!

“Gyere velünk, nekünk számít a szavad” – danolászta a kiváló személyiségéhez írott himnuszban Karácsony Gergely, amikor még csak álmodozott a főpolgármesteri bársonyszékről. Ez azokban az időkben volt, amikor a sajtó Karácsonyt a “közvetlen demokrácia politikusaként” csillogtatta, aki a részvételi demokrácia elvi és gyakorlati alkalmazása mellett is elkötelezett személyiség, és akinek a lakosság véleménye a legfontosabb. Egy valóságos álom, ideáltoposz volt jelöltségében Karácsony Gergely, ahogy a posztkommunista propaganda is írta róla:

szeretjük szikáran természetes kedvességét, gondterheltségben is mosolyra nemesedő arcát, higgadt következetességét és felelősségérzetét. Tiszteljük aktív közéleti munkájáért, a zuglói önkormányzat hatékony, demokratikus működését olajozó verejtékezéséért. És ami talán a legmegnyerőbb benne: az emberi hitelesség. Ő nem könyvből tanulta a szabadelvűséget, a baloldaliságot. A zsigereiben hordozza.

Azóta azonban úgy tűnik, a részvételi demokrácia, a “vox populi” valójában éppenhogy Karácsony Gergely kriptonitja. Elerőtlenedik tőle a világjobbító akarata. Kiváló példa erre, milyen bőszen hőmérőzte a 3-as metrót Tarlós idejében, hogy aztán már megválasztott városvezetőként néhány ivócsap kihelyezése után rá is csapja az azóta is méltatlankodó fővárosi közlekedőkre a főpolgármesteri ajtót…

Suttogva kérte ki a társadalom véleményét

De Karácsony részvételi demokráciába vetett hitének elbizonytalanodása látszik abból is, ahogy a Liget Projekt jövőjével kapcsolatos intézkedéseit, döntéseit igazítja. Csalatkoznia kellett azon tömegeknek, akik abban hittek, hogy Karácsony Gergelynek van füle meghallani a szavukat, és örömmel töltötték ki a Liget Projektről szóló közvéleménykutatást, gyűjtöttek aláírást az építkezések befejezése érdekében, mert tán mégsem Karácsony verejtéke olajozza a demokrácia fogaskerekeit. Történt ugyanis, hogy mivel a főpolgármester korábban semmilyen módon nem tudta megakadályozni a már épülő fejlesztések befejezését a Városligetben, a Városi Építési Szabályzat módosításával akarta ellehetetleníteni a további beruházásokat, köztük az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza, valamint a gyermek és ifjúsági Városligeti Színház megvalósulását. Ehhez azonban sajnos kénytelen volt kikérni az emberek véleményét, viszont a szokásos nyilvános fórum összehívása helyett – ravaszan rácsimpaszkodva a koronavírus-járvány teremtette helyzetre – egy agyonhallgatott internetes online fórumocskát hirdetett, nehogy túlságosan sokan szólhassanak hozzá a VÉSZ átformálásához. Szerencsétlenségére a véleményezés lehetősége kiszivárgott, több, mint kétezer hozzászólás érkezett, ráadásul a partnerségi egyeztetés végén a főváros kénytelen volt nyilvánosságra is hozni a véleményezés végeredményét, amelyből az derült ki: a hozzászólók elsöprő többsége (több, mint 90 százaléka) azt támogatja, hogy a megkezdett Liget Projekt beruházásait maradéktalanul fejezzék be. Ciki! Bár a hozzászóló szervezetek, magánszemélyek neveit nem tette közzé a Városháza, annyi azért tudható, hogy a VÉSZ módosítása ellen, a beruházások befejezése mellett számos civil szervezet fogalmazta meg álláspontját az online fórumon, köztük a Nagycsaládosok Országos Szövetsége, a Magyar Teátrumi Társaság, a Magyar Írószövetség és a Professzorok Batthyány Köre, sőt, a Magyar Művészeti Akadémia is a beruházás támogatását tartalmazó levelet küldött Karácsonynak.

Amire mások büszkék, az vörös posztó Karácsonynak

Bár a hozzászólók többsége egy mondatban elintézi, hogy a főváros hagyja békén mind a VÉSZ-t, mind a Liget Projektet, azért szép számmal akadnak, akik bővebben is kifejtik álláspontjukat. Egy helyi lakos például azt írja:

kisgyermek korom óta kedvencem a Városliget. Teljesen egyetértek és maradéktalanul megbízok a már kész tervekben. Nincs valóban megindokolható ok a munkálatok megtorpedózásához! Kérem, folytassák ill. fejezzék be a munkálatokat, mert ez az Önök becsületére is fog válni!!

Egy felháborodott vélemény szerint Karácsony Gergelyt csak kicsinyes politikai céljai vezérlik. Mint fogalmaz,

hogy lehet egy városvezető ennyire elferdült? Az ő legelső feladata lenne a város fejlesztése. Ő meg akarja torpedózni a külföld által minket irigylő projektet csak azért, mert elődje indította azt el. Mondjam azt, hogy kár volt a 4-es metró továbbépítése/befejezése Viktorék és Istvánék kezdeti regnálásának idejében? Nem mondom! Csak azt, hogy az irigység és az elvakultság sajnos emberi alaptulajdonság és egyeseknek elég sok jutott belőlük!

Egy idegenvezető szerint

amit az eddigi fejlesztések bizonyítanak is (pl. Millenium Háza), remek munkát végeztek eddig a Projekt kivitelezői. Bizonyára Önök még nem érezték azt a büszkeséget, amit mi, turizmusban dolgozók érzünk, amikor a külföldről érkező turistáink áradoznak az ország fejlődéséről, sőt Budapest szépségéről.

Egy másik hozzászóló pedig azzal érvel:

a projekt komoly nemzeti és nemzetközi elismerést vívott ki. Erre csak büszkék lehetünk! Már most kiemelkedő az elkészült létesítmények látogatottsága. A projekt eredeti tervek szerinti befejezése után a Liget Budapest kulturális ékköve, hazánk és a nemzetközi turizmus fénypontja lesz. Ez mindannyiunk érdeke!

Mit akar a nép valójában?

A főpolgármester-választás után látványosan megkopott hangú ligetvédő civil szervezetek rendszeresen egy közvélemény-kutatásra hivatkoznak, amely arra a megállapításra jutott, hogy a fővárosiak nem akarják a Városliget fejlesztését. A kutatásban rejlő csapda abban állt, hogyha bármilyen épeszű embernek úgy teszik fel a kérdést: akarja-e, hogy lebetonozzák a parkot, kivágják a fákat, teleépítsenek épületekkel minden talpalatnyi helyet, természetesen nemmel válaszol. Ezek az állítások azonban köszönőviszonyban sincsenek a Városliget fejlesztésének tényleges tervével. Az elmúlt hónapokban készített közvélemény-kutatások, amelyek a tényleges terveket ismertetve készültek el, már azt mutatják, hogy a budapestiek több, mint 70 százaléka egyetért a Liget projekt céljaival és teljes körű megvalósításával, országosan pedig 80 százalékos a Városliget átfogó megújításának támogatottsága. Közben már közel 60 ezer támogatónál jár az a petíció, amelyet Szabó László nagykanizsai nyugdíjas indított a Liget projekt megmentéséért. A mozgalom tavaly óta a legnépszerűbb és egyben legnagyobb aktivitást generáló közéleti aláírásgyűjtés. A kezdeményezés aláírói egyetértenek abban, hogy

egy olyan lehetőség kapujában állunk, amelynek megvalósulása esetén az utánunk jövő nemzedékek büszkeséggel gondolnának a mai Magyarország polgárainak teljesítményére, távlatos gondolkodására. Óriási felelőtlenség lenne ezt a történelmi lehetőséget a politikai dac és szűklátókörűség miatt eldobni. Amennyiben elfogadják a módosítást, nemcsak Budapest, de az egész ország érezheti magát meglopva.

Mindezek nyomán adja magát tehát a kérdés, hogy hajlandó lesz-e visszavonni Karcsony Gergely a VÉSZ tervezett módosítását, meghajolva ezzel a népakarat előtt, ha már a közvélemény-kutatások és a társadalmi egyeztetések szerint a társadalom a Városliget megújítását akarja; hajlandó lesz-e elengedni a fejlesztések folyamatos gáncsolását, miközben egész politikai pályafutását lényegében a Liget Projekt megakadályozására alapozta, és sikereket egyedül ezen a téren ért el.

Vezetőkép: MTI