Cisznemű személlyel toboroz munkatársakat legújabb videójában a CIA (videó!)

Belpolitikai vitát keltő videóval toboroz új munkatársakat a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA). A CIA még április végén tette fel a hivatalos Twitter-oldalára az Emberek a CIA-nál című reklámklipet, amely szándékai szerint bemutatja és népszerűsíti a hírszerző ügynökséget. A közben a legnagyobb videómegosztón is megjelent, rövid reklámfilm azonban csak most keltette fel az amerikai sajtó és az elemzők figyelmét.

A képkockákon a CIA egyik alkalmazottja, egy 36 éves spanyolajkú amerikai nő, Mija beszél arról: büszke arra, hogy az Egyesült Államok egyik legfontosabb szövetségi hírszerző szervezeténél dolgozhat. A reklámfilmben Mija magát az Y-generációhoz tartozó ciszneműként írja le (olyan személyként, aki azonosul a biológiai nemével). Elmeséli, hogy generalizált szorongásos betegséggel küszködik, régebben úgynevezett imposztor-szindrómában is szenvedett, de ma már nem hajlandó elfogadni azokat a téves patriarchális eszméket, amelyek meghatározzák, hogy egy nő mi lehet, vagy minek kellene lennie.

A generalizált szorongásos betegség (GAD) azt jelenti, hogy a beteg irreális szorongással reagál a mindennapi élethelyzetekre.

Színesbőrű nő vagyok, anya vagyok, milleniális cisznemű vagyok

– mondja a CIA folyosóin sétáló Mija. A videón beszél arról is, hogy szerinte – mint fogalmazott – “interszekcionális”, azaz a különböző személyes jellemzőihez kötődő hátrányos megkülönböztetés éri őt a társadalomban. Elmondja magáról, hogy ő “minden mentegetődzés nélkül önmaga”, és másokat is arra buzdít, hogy érezzenek ugyanígy saját magukkal kapcsolatban. Tartalma és nyelvezete okán éles bírálatok érik a CIA-videót, több kritikusa szerint az elhangzottak túlságosan “woke” jellegűek.

Your browser does not support the video tag.

A “woke” manapság divatos kifejezés, amely arra utal, amikor valaki erőteljesen reflektál a vélt nemi, illetve bőrszín szerinti hátrányos megkülönböztetésekre és igazságtalanságokra.

A Newsweek című hetilap összeállítást készített a bírálatokból. A lap idézte Patrick Iber történészt, aki szerint

onnan tudjuk, hogy a hidegháborúnak vége, hogy El Salvadorban önpuccsot hajtottak végre, miközben a CIA-nál mindenki a woke toborzóvideóért bolondul.

A történész ezzel arra a változásra reagált, hogy a közép-amerikai El Salvadorban az elnök a legfelsőbb bíróság bíráinak elbocsátásával megszerezte a testület feletti ellenőrzést.

Várom a CIA következő videóját, amelyben elmagyarázzák, hogy a kínzásos kihallgatási technika lényegében szuperwoke

– írta Asheesh Kapur Siddique, a massachusettsi egyetem történésze. A Breitbart című jobboldali hírportál kommentátora, John Nolte azt kifogásolta, hogy a hírszerző ügynökség alkalmazottja egyetlen alkalommal sem mondta ki, hogy amerikai.

Büszkén áradozik mindenről az identitásával kapcsolatban, de egyszer sem mondja ki: “amerikai vagyok”

– írta Nolte, aki bírálta azt is, hogy Mija nem a saját eredményei miatt érez elégedettséget, hanem olyan adottságai (kora, bőrszíne, származása, neme) okán, amelyeket ő maga nem tud befolyásolni. Az ifjabbik Donald Trump, a volt amerikai elnök fia is kommentálta az ügyet: a Twitteren azt írta, hogy Kína és Oroszország most “szétröhögi magát, látva, hogy (ezzel a videóval) a CIA teljes woke-üzemmódra kapcsolt”. Leah Campos, a CIA egyik volt tisztségviselője is egyetértett a bírálatokkal, és úgy vélte: miközben az Egyesült Államokat legyőzik az ellenségei, a hírszerzésnél rögeszmésen saját magukkal vannak elfoglalva a feladat helyett. Larry Pfeiffer, a CIA egy volt kabinetfőnöke viszont védelmébe vette a videót, és azt hangsúlyozta: az ügynökség a sokszínűségből nyeri az erejét.

Akinek nem tetszik a klip stílusa, az valószínűleg nem az a fajta ember, akit az ügynökség keres

– tette hozzá.

Forrás: MTI; Kiemelt kép: Twitter-képernyőfotó