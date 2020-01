Credo: Teljessé vált Kanadában a genderlobbi nyomulása

Két fiú is lánnyá operáltatta magát egy osztályban Kanadában. „Elhitték a propagandát és nem volt szülői visszatartó erő. A világ legújabb hazugsága magával sodorta őket. Most már sem, mint nő, sem, mint férfi nem tudnak létezni. Ki lehet mondani, emberi mivoltuktól fosztották meg őket – idézett egy Kanadából hazatelepült négygyermekes családanyát Földi-Kovács Andrea a Hír TV Credo című műsorában.

Szakállas Katalin, négygyermekes családanya – akinek könyvéből a műsor elején Földi-Kovács Andrea idézett – a Kanadában tapasztaltakról könyvet is írt Anyának lenni Kanadában címmel. A szerző megjegyezte, hogy négy gyermeket nevelni sehol sem könnyű, de Kanadában végképp nem az.

A genderpropaganda miatt költöztek haza 20 év után.

Elmondta, hogy azért döntöttek a hazaköltözés mellett, mert a gyermekeiket szerették volna megtartani magyarnak, átadni nekik azokat az értékrendeket, amelyek számukra fontosak.

Az ottani világ szelleme képes elsodorni a gyermekeket a családjaiktól, a szülőt ellenségként állítják be az iskolában is

– tette hozzá.

Farkas Zsolt, szőgyéni plébános megdöbbentőnek nevezte mindazt, amit Szakállas Katalintól hallott. A plébános beszélt arról, hogy ismerték, hogy a genderideológia milyen veszélyeket rejt. A gyerekeknél ezek az elvek krízishelyzeteket képesek előidézni a nemi identitásukkal kapcsolatban is.

Szakállas Katalin hangsúlyozta:

A genderideológia akkor kapott igazán erőre Kanadában, mikor Justin Trudeau vezetésével a liberális erők hatalomra kerültek.

A genderelmélet óvodától az egyetemig kötelező tananyag, amelyben fontos szerepet kap a mássággal szembeni érzékenyítés is. A plébános felhívta arra a figyelmet, hogy ez az elmélet fokozatosan Közép-Kelet-Európába is beszivárog,

és próbál teret nyerni az oktatásban is. Ezért is fontos minderről beszélni. Mindezeken túl elhangzott, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikációja is a genderelméletet erősíti, mivel ez a szerződés magába foglalja a társadalmi nem kifejezés bevezetését is, amely lehetővé teszi, hogy valaki eldöntse ki a férfi, ki a nő vagy „egyéb”.

A műsor második részében arról esett szó, hogy már idehaza is megtelepedtek azok a nemzetközi háttérrel rendelkező szervezetek, amelyek főfeladatuknak tekintik a gyermekek szexualizációját. Földi-Kovács Andrea Szilvay Gergellyel, a Mandiner főmunkatársával beszélgetett erről a témáról.

Forrás: Hír TV