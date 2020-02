Főz, mos, gyereket nevel, boldog feleség és anyuka: megvetik és kinevetik érte a liberálisok

Egy fiatal ausztrál nő, Brooke Smith Facebook-posztjában írt arról, hogy boldog édesanyaként és háziasszonyként addig nem fekszik le aludni, amíg el nem készül azokkal a feladatokkal, amelyek nélkül szerinte nem indulhat új nap a családjában. Négy gyermeket nevelni, főzni, mosni, kikészíteni a férjnek a tiszta ruhát másnapra, majd korán felkelve reggelit készíteni a családnak; ezek azok a kegyetlen bűnök, maradi, ókonzervatív és begyepesedett szokások, amelyek gúny tárgyává tették a fiatal nőt az interneten, de még az egyik ausztrál tévében is kinevették



Brooke Smith az ausztráliai Brisbane városában él férjével és négy gyermekükkel. A fiatal nő láthatóan boldog és háziasszonyként is tökéletesen jól érzi magát, hiszen a családja a legfontosabb számára. Férje öt-hat napot dolgozik a héten, amíg pedig távol van, Brooke a gyermekekkel foglalkozik és rendben tartja a házat. Nem azért, mert a férje így akarja, nem azért, mert kötelezi rá, és nem is azért, mert különben a meló és a negyedik sör után jól megveri az asszonyt, ha nincs otthon rend. Azért csinálja, mert szereti a családját és úgy érzi, hogy ő ezt teszi hozzá közös boldogságukhoz.

Hol van a liberális tolerancia?

De úgy látszik, ez bűn akkor, amikor a deviancia ünnepét üli a világ, amikor azokat ajnározzák pajzsra emelve, akik bevallják, hogy homoszexuálisok, vagy rájönnek, hogy igazából nem is fiúk, hanem lányok, ezért megműttetik magukat. Akkor a szabadság ül diadalt, amikor egy tébolyult anyának megadják a lehetőséget, hogy kémiai kasztrálást végeztessen a fián, aki szerinte inkább lány. Ebben az esetben viszont pellengérre állítják a nőt, kigúnyolják és kommentekben gyalázzák. Hol marad a híres liberális tolerancia és a szabad döntés lehetősége?

A deviancia ünnepe

A gond a brisbane-i családanyával, hogy olyan családmodellt testesít meg és népszerűsít, amelytől hányingere van a liberálisoknak, ráadásul van négy gyermeke is, szóval a bolygót is pusztítja szerencsétlen. Mosni, főzni? Gyermekekkel foglalkozni és kikészíteni a tiszta ruhát? Ez maga a kizsákmányolás a liberálisok szerint, így még a televízióban is nagyokat nevetnek, és az ötvenes évek avítt családmodelljével példálóznak, amit persze bőven meghaladt a progresszív és liberális családmodell, az önzés és hedonizmus bűvölete.

Nem kell egyetérteni az ausztrál nővel, pont ez lenne a liberális felfogás lényege, hiszen van, aki nem kel fel hajnalban, hogy reggelit csináljon a férjének, van olyan háztartás, ahol máshogy osztják meg a feladatokat, ezt mindenki maga dönti el. Miért ne kaphatná meg a tiszteletet az, aki számára ez a ma már nem hagyományosnak mondott családmodell felel meg, ebben boldog és a családja is az? Amikor a férje dolgozik, ő pedig a gyermekekkel foglalkozik és nem hanyagolja el a házimunkát. Egy nő csak és kizárólag úgy tudja megvalósítani az álmát, ha az agresszív, törpe kisebbségben lévő, de mindenkinek diktálni akaró szélsőliberálisok feminista maszlagját éli meg? Egy nő csak akkor nő, ha a férfit legyőzendő ellenfélnek tartja és patikamérlegen méri ki, hogy milyen genderfeladatok léteznek?

Házimunka nem, melegcsók igen

Mit kínálnak ezzel a szemben a liberálisok? Az érzékenyítés sokkal fontosabb, a mentális betegségeket, homoszexualitást úgy próbálják megmutatni, mintha az lenne a normális, ebbe a képbe nem illik bele a négy gyermeket nevelő édesanya. Az új, igen népszerű Marvel film annál inkább, ahol két szereplő is homoszexuális és nagy örömmel számoltak be arról, hogy már le is forgatták a csókjelenetüket. Így üzen a világnak a csókjelenet aktív résztvevője:

Nemrég forgattam le egy Marvel-filmet, az Örökkévalókat, amiben az első nyíltan meleg szuperhős is szerepel. Az én karakterem lesz az, aki összeházasodott a Phastos nevű szuperhőssel, akit az Atlantából ismert Brian Tyree Henry alakít. Melegházasságban élünk, és van egy gyerekünk is. Lesz egy gyönyörű, megindító csókjelenetünk is. Mindenki sírt a forgatáson. Számomra nagyon fontos megmutatni, milyen szeretetteljes és szép lehet egy homoszexuális család.

Az ilyesmi tehát óriási publicitást kap, sőt, a forgatáson a leírtak szerint mindenki sírt, ahogy pár napja az egyik brit televíziós személyiség coming out-ja is osztatlan sikert aratott és szem nem maradt szárazon. Az avítt, maradi és ókonzervatív családmodell ehhez képest kutyafüle.

Forrás: PS, ITV News, unilad.co.uk; Fotó: unilad.co.uk