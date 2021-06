László Imréből előbújt a “kisgyurcsány”: Minden második kórházat be kellene zárni!

A Gyurcsány-párt politikusa, László Imre, a DK egészségügyi főszakembere arról beszélt az ATV-ben, hogy indokolatlanul sok kórház működik az országban, ezért hatvan-hetvenet be kellene zárni. A Drót.info szerint a baloldal megkezdte a hatalomra való felkészülést, és ennek az alapozó szakasznak egészen jól látható állomásai vannak.

A portálon azt írják: a baloldal rögtön azzal kezdte a bemelegítést, hogy kilátásba helyezte a felcsúti pert, és vele azt, hogy a kormányváltást követő három napon belül a vádlottak padján találja magát a Fidesz vezérkara. Gondolhatnánk, hogy azért nem eszik olyan forrón a nokedlis paprikás krumplit, hiszen az ellustult test elől könnyen el lehet szaladni. Igen ám, de Fekete-Győr András a minap már arról is beszélt, hogy némi törzskörzés után a határokat is lezárják. Szóval az ötvenes évek koncepciós perei legkésőbb Hegyeshalomnál mindenkit utolérnek majd – fogalmaz a hírportál. És ha már kellőképpen mozgásba lendültek, akkor jöhet az összes baloldali edzésterv kötelező eleme: az ország eladósítására való mentális ráhangolódás. Ennek jegyében pedig már jó előre bejelentették, hogy az Orbán-kormány által fel nem vett uniós hitelt ők majd felmarkolják az utolsó fillérig, és szociális kiadásokra fogják költeni. Elvégre egy lábon kihordott államcsőd nélkül hogyan tudnának az IMF-hez forulni újabb kölcsönért?

Gyurcsány már belengette a fizetős egészségügyet

Amennyiben pedig az edzés végeztével újra a 2000-es évek gyurcsányi Magyarországában érezzük magunkat, úgy ne feledkezzünk meg az elkerülhetetlen reformok bevezetéséről sem. Merthogy a baloldal öltözőjében használt szaknyelv már csak olyan, hogy reformnak csúfolják az adóemeléseket, a 13. havi nyugdíj elvételét, a közalkalmazotti bérek befagyasztását, illetve a kórházbezárásokat – ahogy történt az a Schöpf-Merei Kórház, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet és a Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet esetében is. A Gyurcsány-párt egészségügyi kabinetvezetője, László Imre az ATV-ben azt mondta, hogy a baloldal hatalomra kerülése esetén ismét csak felkészülhetünk a kórházbezárásokra:

Magyarországon jelen tudomásom szerint százhatvannégy fekvőbeteg-gyógyintézet van. Ez nagyon sok, ez indokolatlanul sok. Kilencven-száz kórház nagy biztonsággal, magas szakmai színvonalon el tudja látni az országot.

A Gyurcsány-párt egészségügyi főszakembere úgy számol tehát, hogy hatvan-hetven kórházat kellene bezárni a jövőben. Ha elfogadjuk a kalkulációját, és a terveik szerint megmaradó kilencven fekvőbeteg-gyógyintézetet vesszük alapul, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenleg működő kórházak negyvenöt százalékát felszámolná. Azaz nagyjából minden második kórházunkra lakatot tenne. Ez elképesztően magas szám. Viszont legalább nem árulnak zsákbamacskát, szemben 2006-tal, amikor Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöki tévévitában még letagadta, hogy vizitdíj bevezetését tervezik. Aztán persze lett vizitdíj meg kórházi napidíj, a fizetős egészségügy koncepcióját azonban népszavazással sikerült végül megsemmisíteni. Gyurcsány viszont még 2021. június 7-i parlamenti felszólalásában is kiállt korábbi terve mellett, valóságos, progresszív, stratégiai reformnak nevezve a fizetős egészségügy bevezetését. Gyurcsányék a fizetős egészségügyről egyelőre hallgatnak, ehelyett most nagyjából minden második kórház bezárásával betegítenék meg a magyar egészségügyet.

Forrás: Drót.info; Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd