Hadházy elégedetlen, és parlamenti bojkottot helyezett kilátásba

Sallai Róbert Benedek pofonja sem tudta kiütni a parlamentből Hadházy Ákost, aki csatlakozott az LMP csütörtök este megalakult frakciójához, tisztséget azonban sem a pártjában, sem a frakcióban, sem a parlamentben nem vállal. Minderről saját Facebook-oldalán számolt be.

Hadházy hangsúlyozta, hogy ezután is támogatni fogja a parlamenti és a parlamenten kívüli ellenzék együttműködését, vagyis továbbviszi az LMP-ben is megosztottságot okozó vonalat. Mint írtam mélyen elszomorítja, hogy a parlamenti pártok

nagyon gyorsan »összefogtak«, hogyan osszák el egymás között a Fidesz által felajánlott, jó plusz fizetéssel, de többnyire kevés munkával és semmi eredménnyel nem kecsegtető pozíciókat.

Ezután jött a kötelező rettegés, hiszen az LMP-s képviselő szerint beláthatatlan következményei lehetnek annak a választási eredménynek, amely a magyar választópolgárok egyértelmű akarata nyomán alakult ki. Hadházy felült a kétségbeesett gyurcsányi vonatra is, tisztességtelennek nevezve a választást és kétes legitimitásúnak az új parlamentet.

Egyúttal belengette a tiltakozást is, amely szerinte a teljes bojkottól a teljes elfogadásig terjed. Úgy látja, egyelőre ezen a skálán nem sikerült a megfelelő pozíciót elfoglalni, úgyhogy talán hamarosan az újabb alkotmányozó utcabálokon is láthatjuk majd a pártjában és a parlamentben amúgy is tisztség nélkül maradó politikust.