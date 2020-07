Ismét Magyarország van célkeresztben, amiért nem fogadja el feltétel nélkül az uniós hitelfelvételt

Nem aratott osztatlan sikert a fejlett Nyugaton a magyar országgyűlés tegnapi döntése, miszerint hazánk nem hajlandó elfogadni semmilyen, az Európai Unió helyreállítási hitelcsomagjához kötött politikai feltételt. A német és osztrák lapok persze azonnal előhúzták a jogállamiság-kártyát és emlékeztették olvasóikat arra, hogy Magyarország már nem először mond nemet az Európai Unió által elfogadott irányelvekre.

Több hónap után a héten újra személyesen találkoznak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A találkozón az Európai Tanács elnökének javaslatát vitatják meg a hétéves keretköltségvetésről és az újjáépítési csomagról. Mint ismert, Charles Michel ET-elnök javaslata több tételen is vágna a következő hétéves keretkötségvetésben. Németország már bejelentette, hogy hajlandó a kölcsönös engedményeken alapuló megegyezésre. Angela Merkel ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a 750 milliárd eurósra tervezett helyreállítási alapot és a hozzávetőleg ezermilliárd eurós költségvetést egységesen kell kezelni, egyszerre kell megállapodni mindkét ügyben. Pedro Sánchez spanyol kormányfő is mérföldkőnek nevezte a hét végi tanácskozást és ugyancsak gyors megegyezést sürgetett, bár azt is hozzátette, hogy ő egyáltalán nem biztos a brüsszeli csúcstalálkozó sikerében. Az Európai Számvevőszék pedig arra figyelmeztetett, hogy az Európai Bizottság által a következő hétéves költségvetéshez kapcsolódóan javasolt, a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó csomagból hiányoznak az uniós forrásokkal való gondos gazdálkodást biztosító rendelkezések, ami növeli a szabálytalanságok és csalások veszélyét.

Az Országgyűlés határozatban szabott feltételeket a kormánynak ahhoz, hogy miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét. A képviselők 128 igen szavazattal, 16 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett hagyták jóvá a kormánypárti képviselők erről szóló javaslatát. A Ház döntésével felhívta a kormányt arra, hogy az uniós hitelfelvétel során tartsa be azt az alapelvet, hogy az azonos helyzetben lévő tagállamok azonos elbánásban részesüljenek, a gazdagabb tagállamok polgárai pedig ne kapjanak több támogatást, mint a szegényebb országok polgárai. A parlament kikötötte azt is, hogy a folyamatban lévő, úgynevezett hetes cikk szerinti eljárásokat a hitelfelvétel elfogadása előtt le kell zárni, illetve, hogy politikai pártok és “politikai tevékenységet végző, civilnek álcázott szervezetek” uniós forrásból nem támogathatók.

Az osztrákok stresszelnek

A Krone.at szerint az Orbánnal szembeni “stressz” elkerülhetetlen; a lap úgy véli, hogy a magyar miniszterelnök pénteken nem fog engedélyezni ideológiai vitát és inkább félbeszakítja a tárgyalást. Karoline Edtstadler osztrák miniszter szerint azonban nemcsak emiatt lehetetlen a pénteki megbeszélést sikerrel zárni, hanem azért is, mert sok a vita arról, hogy a 750 milliárd eurós költségkeret sok vagy kevés-e.

Németek a Dankó utcában

A Frankfurter Rundschau arról ír, hogy az EU most már nem habozhat tovább, mert végképp elszalasztja a lehetőséget is, hogy Magyarországon és még néhány más államban véget vessen a nepotizmusnak, a közpénzek lenyúlásának. Minderről Daniel Freund német EP-képviselő fejti ki álláspontját részletesen, a zöld politikus ráadásul budapesti tapasztalataira hivatkozik, ő ugyanis ellátogatott a Dankó utcába, Iványi Gábor lelkészhez, aki pontosan azokat gyámolítja, akik ki vannak téve a hivatalos elnyomatás veszélyének (romák, hajléktalanok, menekültek). Aggasztó helyzetbe került a média, sőt az igazságszolgáltatás is, zaklatják a hajléktalanokat és a migránsokat. Itt egészen abszurd módon azt is kijelenti: bizony kemény sors vár arra, aki kritizálja a Fideszt és “Orbán bandáját”. Hozzáteszi: a közbeszédet és a sajtót is uralja a kormánypárt, Orbán diktálja a tempót, és most az Index is veszélybe került. Freund ebből azt a konzekvenciát vonja le, hogy bizony sürgősen cselekedni kell, mert Orbán Viktor és kormánya uniós pénzekkel tömik tele a zsebüket, miközben lerombolják a jogállamot.

A cikkben feltűnik Hadházy Ákos neve is, aki a szerző szerint “pontosan dokumentálja a korrupció útját”, majd arra is kitér, hogy a magyar helyzet miért hasonló az Egyesült Arab Emirátusokéhoz. Azért, hogy ez ne így legyen a jövőben, az Európai Parlament már részletes terveket dolgozott ki – vélekedik Daniel Freund, aki aláhúzza azt is: a pénteken összeülő állam- és kormányfőkre hárul a feladat, hogy ne vegyék el e javaslatok élét. Egyértelművé kell tenni, hogy nincs alku a közösség értékei ügyében – fogalmaz a Frankfurter Rundschau.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung arról ír, hogy a lengyel vezetés példaképe Orbán Viktor, de Varsónak nehezebb a dolga, mint Budapesté, mert a lengyel ellenzék megmutatta az elnökválasztáson, hogy erős, ellentétben a magyar ellenzékkel. A lap felidézi: Kaczynski öt éve azzal kampányolt, hogy Varsóból Budapest lesz, de Lengyelország változatlanul messze van a magyar állapotoktól.

Az amcsiknál a Political Capital mondja a kamut

A Bloomberg szerint Orbán Viktor igyekszik fokozni a nyomást, hogy az unió szüntesse be a jogállami vizsgálatot. A lapnak Krekó Péter nyilatkozott ezzel kapcsolatban, a Political Capital igazgatója szerint pedig az üzenet az, hogy Orbán nem engedhet, de azért figyelnie kell, hogy mit csinálnak a többiek, akik szerint szintén nem jó a tervezet. Úgy véli, bármi is lesz az eredmény, a miniszterelnök úgy jön majd haza Brüsszelből, hogy hatalmas sikert aratott. Krekó szerint Orbán Viktor igyekszik majd kihasználni az EU szorult helyzetét, tehát hogy szűnjön meg a bírálat a demokrácia visszaszorítása miatt. Hegedűs Dániel, a berlini German Marshall Alapítvány szakértője szerint azonban visszaüthet, hogy Orbán bevonta a törvényhozást, mert mindenki tudja, hogy “ő az, aki megmondja a frankót”. Hozzáteszi: aki egy kicsit is ismeri a magyar viszonyokat, az tisztában van vele, hogy nem több műbalhénál, amikor mozgósítják a Fidesz uralta Országgyűlést – vélekedik a Bloomberg hasábjain megjelent írásban.

Orbán az EU-ban azt tesz, amit akar

Az RT német lapja viszont kommentár nélkül hozta le az Országgyűlés tegnapi határozatát. A cikkben azt írják: a magyar jogalkotók Orbán Viktor miniszterelnököt kérték fel arra, hogy Brüsszelben biztosítsa, hogy az EU gazdasági ösztönző csomagja megfeleljen bizonyos feltételeknek. Az EUObserver már a címválasztáskor sem teketóriázott sokat, hogy a magyar miniszterelnököt negatív színben tüntesse fel, és arról ír, hogy Orbán Viktor zsarolhatja majd a tagállamokat a pénteki csúcstalálkozón. Úgy fogalmaznak: a miniszterelnök új megbízatása üzenetet küld Brüsszel ellen, a fokozottabb ellenőrzésnek nemet mondva és ezzel tovább fokozva, hogy uralkodhasson a civil szervezetek felett és növelje hatalmát. A Reuters összeállításában az szerepel, hogy Orbán Viktornak nem volt szüksége a parlament felhatalmazásához a vétójogra, de ő meg akarta mutatni, hogy milyen erős. A lap a Párbeszéd képviselőjét, Tordai Bencét idézi, aki úgy fogalmaz: az országgyűlési határozattal azt érték el, hogy Orbán zsarolhassa a tagállamokat és azt tegyen, amit csak akar.

Fotó: MTI