A Facebook egyik horvátországi utakat gyűjtő nyílt csoportjának bejegyzéséből kiderül, hogy augusztusban 10 napot nyaralt Horvátországban, méghozzá tengerparti medencés apartmanban az a nő, aki a minap Jakab Péter vállán sírt, hogy Magyarországon nem lehet megélni, itt nyomorogtak, ezért kisfiával Ausztriába menekült. A Jobbik elnöke saját közösségi oldalán egy ölelkező képet is megosztott a nővel és fiával, ami mellé azt írta: a nő csak azért utazott el fóti fórumára, hogy reményt adjon neki, mert ő bezzeg azért dolgozik, hogy senkinek se kelljen kényszerűségből elhagyni a hazáját. A PestiSrácok.hu kiderítette, hogy az asszony nem az egyszerű nép hangja, mint aminek Jakab próbálta beállítani, hanem beépített jobbikos, és a sztori akkora kamu, mint Korózs mentőtisztje… A hölgy ugyanis nem más, mint Opra Rita, a Jobbik volt barcsi képviselőjelöltje, aki nem messziről utazott Fótra, hanem Fóton él, Barcsot pedig vélhetően azért hagyta el, mert 300 ezer forint lakbérhátralékot halmozott fel az önkormányzat felé és végrehajtást indítottak ellene. Munkahelye is volt éveken át, gyermekjóléti szolgálatvezető volt a barcsi családsegítőnél, a munkaviszonya pedig konfliktusos körülmények között szűnhetett meg.

Néhány napja szívszorító videóval és fotóval jelentkezett közösségi oldalán Jakab Péter fóti fórumáról egy asszonnyal és fiával. A videóban a nő elsírta, olyan szörnyű itthon a helyzet, hogy két diplomával sem lehet elhelyezkedni, ezért a kisgyermekével együtt Ausztriáig menekült. Jakab egy könnyes, ölelkezős fotót is kitett az oldalára a nővel és fiával, ami mellé azt írta, csak azért utaztak el ilyen messzire, Fótra, hogy találkozzanak vele és reményt adhasson a családnak a hazatérésre.

Köszönöm szépen, hogy eljöttél és elmondtad a történeted. Ahogy ott is, itt is elmondom, hogy azért dolgozom, hogy kényszerűségből senkinek ne kelljen elhagynia az országot!

– írta az ölelkezős fotó alá Jakab.

A PestiSrácok.hu írta meg, hogy Jakab Péter a kamuvideós Korózs nyomdokaiba lépett, a felvételeken szerepelő nő ugyanis nem egy, a fórumára messziről ellátogató ismeretlen, a nép egyszerű gyermeke, hanem a Jobbik volt barcsi képviselőjelöltje. Koós Csaba, Barcs polgármestere lapunknak azt is elmondta, hogy az asszony köztartozásai elől menekül. 300 ezer forint lakbér tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben, ezért végrehajtást kényszerültek indítani ellene. A városvezető úgy tudja, hogy Opra nem is Ausztriában él, hanem valahol Pest megyében.

A Google kereső segítségével akadtunk rá az asszony profiljára a LinkedIn közösségi oldalon, amelyen fóti lakosként regisztrált. Az sem igaz, hogy itthon két diplomával ne talált volna munkát. Éveken át dolgozott a Barcsi Önkormányzat Családsegítő Szolgálatánál, mint gyermekjóléti szolgálatvezető. Több cikket is találtunk az interneten, amelyekben ezen minőségében nyilatkozott. Hivatali elérhetősége is máig megtalálható a világhálón. Barcsi forrásaink szerint munkaviszonya súlyos konfliktusok után szakadt meg és nem a nem megfelelő bérezés volt a távozás oka…

400 ezres tengerparti szállásra is futotta a nyáron Oprának

Opra Rita szerint ugyebár Magyarország szörnyű hely, ahol nem lehet munkát találni és a megélhetéshez elegendően keresni. A hölgy annyira nyomorog, hogy egy horvátországi úti beszámolókat gyűjtő Facebook-oldalon 5 napja posztolt arról, miszerint 10 csodálatos napot töltöttek egy horvátországi apartmanban. Több fotót is feltöltött a beszámolóhoz a tengerparti, medencés apartmanról, hajóról és koktélokról.

A bejegyzésben említett apartman, annak hirdetései szerint mindössze 80 méterre van a tengerparttól. A felkapottabb szálláshelyek közé tartozik. Májusban hirdették meg az utolsó szabad időpontokat. Az apartmanért egy éjszakára 117 eurót, azaz durván 40 ezer forintot kérnek. Ha felszorozzuk, ez az apartman 10 napra durván 400 ezer forintba kerül… És az még csak a szállás, ami ellátást, úti költséget, pláne egyebeket nem tartalmaz…

Közösségi oldalán küldtünk üzenetet Opra Ritának, amelyben megkérdeztük, hol él és dolgozik jelenleg, a közösségi profilja szerint ugyanis nem Ausztriában, hanem Fóton. Azt is megkérdeztük tőle, hogy mikor és miért is szűnt meg munkaviszonya a barcsi családsegítőnél, ahol gyermekjóléti szolgálatvezető volt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan telt a 10 napos tengerparti nyaralása a nyomorgó családnak…

Jakab Péter oldalán keddi cikkünk után a kamuvideó beállításait megváltoztatták, azt már nem lehet beágyazni. Írtunk a Jobbiknak is és megkérdeztük, nem gondolják-e, hogy tisztázni kellene az Opra-ügyet, esetleg máskor is előfordult-e, hogy jobbikos statisztákkal forgattak “nép gyermeke”-típusú kampányvideókat?

