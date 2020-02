Karácsony CT-programja politikai blöff

Mind a szuperkórházak szükségességét, mind a kerületenkénti CT-berendezések feleslegességét kezdik belátni ellenzéki oldalon is. A kormánytól a fővárosnak jutott tízmilliárd forint elosztásában a képdiagnosztikai eszközökre nem kellene jelentős összeg, hiszen már most sem hosszúak a várólisták, és a főváros 1,75 milliós lakosságából 1,2 millió olyan kerületben lakik, ahol több CT is van – írja a Magyar Nemzet.

Már az ellenzéki oldalon is belátják, hogy teljesen felesleges minden kerületbe CT-készüléket venni, bár Karácsony Gergely kitart amellett, hogy szükség lenne rá. A főpolgármester a fővárosnak ötvenmilliárd forintot kért egészségfejlesztésre a kormánytól a következő öt évre, ám az első részlet elosztása is mutatja, hogy Karácsony szakmailag megalapozatlan döntéseket hoz. Az első tízmilliárd forintos kormányzati forrásból kétmilliárd forintot CT- és MR-készülékek vásárlására akar fordítani. Budapest betegellátásában azonban nem a CT-hiány a legégetőbb – amire a 444.hu is figyelmeztet egy tegnapi cikkében. Mint írták, a Péterfy kórházban működő szolgáltató azzal erősítette meg ezt, hogy két héten belül bármely beutalt beteget megvizsgálnak, vagyis eleve nincs hosszú várakozási idő. A Magyar Nemzet összeállítása szerint összesen 43 CT-berendezés működik ma Budapesten, tehát majdnem minden kerületre két eszköz jut. A Radiológia.hu szakportál arra mutat rá: az elmúlt évtizedben a CT- és MR-berendezések száma megduplázódott. Zöldi Péter közgazdász, egészségügyi menedzser arról ír: nem a CT-berendezések száma, sokkal inkább az elvégzett vizsgálatok mennyisége határozza meg egy egészségügyi rendszer teljesítményét.