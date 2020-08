Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kiváló a műsor: épp egy kanál vízbe fojtják bele egymást az ellenzéki pártok

A Momentum szerint a gödi DK frigyre lépett a Fidesszel. A DK szerint a gödi Momentum lefeküdt a Fidesszel. Ezalatt Márki-Zay Péter arról értekezik, hogy a városi fürdőbe folyton belerondít valaki, és nem kizárt, hogy a Fidesz az. Kunhalmi egy balatoni szabadstrandon azt ecseteli: nincsenek szabadstrandok. Közben Hadházy kásás hangját hozza a szél a lépcsőkorlát felől. A sok kis tünet együttesen arra mutat: a honi ellenzék visszavonhatatlanul megtébolyodott. Kár értük, kiváló ügynökök voltak.

Titokban készült két hangfelvétel Göd momentumos polgármesteréről, s ezeket mint véres kardot lobogtatja egymás felé Gyurcsány szektapártja és a Momentum. A DK-s Rónai Sándor által közzétetten az hallható, hogy Balogh Csaba városvezető – még kimondani is borzalom – egy fideszes alpolgármester kinevezéséről ábrándozik. A másikon (melyet válaszul a Momentum tett ki valahová) állítólag az hallatszik, hogy nincs is ilyen szándéka Baloghnak. Közben megy az üzengetés: a DK a polgármestert szidja, aki szerintük egy diktátor, alkalmatlan mindenre és fideszesnek tűnő káderekkel tölti föl az önkormányzatot; a Momentum viszont a DK-t kóstolgatja. Persze, mindkettő leginkább a Fideszt okolja mindenért. Hiszen az ő köreikben közismert: a koronavírust is Orbán terjesztette el magát kínai denevérnek álcázva…

Az internetes légtérben alacsonyan szállnak most Cseh Katinka, Donáth Anna, Fegyőr Andris, Soproni Tomi és Rónai Satya míves levelei, melyekben teljes összefogásra, az ellentétek félretételére és a Fidesz elleni végső harcra buzdítanak – ám Gödből nem engednek. (Mondjuk annál a résznél fölnevettem, mikor a terézvárosi momentumos polgármester azt írta: bízik „Gyurcsány politikai bölcsességében”. Hogy mijében? Hehe!)

A gödi történethez az is hozzátartozik, hogy július elején a polgármester leváltotta alpolgármestereit (mondván, azok a Fidesz mellé álltak). Július végén viszont a képviselőtestület – egy anyázásokkal tarkított ülésen – a polgármestert függesztette föl és indított ellene fegyelmi eljárást. Ezután bukkantak föl a kedves kis hangfelvételek. Itt tartunk most.

Három szóban összefoglalva: kiváló a műsor.

(Zárójelben: és ha tényleg fideszes alpolgármestert akarna a momentumos polgi, akkor mi van? Annak idején, óbudai polgármesterként Tarlós István is maga mellé vett egy szocialista alpolgármestert. Az önkormányzati munka ugyanis – jó esetben – nem pártpolitikai székdobálás kéne legyen, hanem a helyi erők együttműködése. Építkezés. Pártpolitikára ott van a parlament.)

Mi folyik itt Gödön?

Valójában semmi váratlan nem történik. Évek óta mondjuk, írjuk, ismételgetjük: az egymást is gyűlölő ballib pártmorzsák szivárványkoalíciója káoszhoz vezet.

E pártok külön-külön sem tudnának semmit vezetni (legfeljebb a fészbuk-naplójukat), nemhogy közösen. Gödön ebből kapunk most látványos ízelítőt.

Az ország más településein is sorjáznak az esetek, hogyan marják egymást a koncért a hosszú böjt után a húsosfazék közelébe került balliberó alakulatok. A legfontosabb kérdésekkel szöszmötölnek ugyanis egy esztendeje: ki legyen/ne legyen tanácsadó/tanácsnok/sóhivatali elöljáró, melyik haveri céggel nyeressék a pályázatokat. Így más, kevésbé fontos ügyekre (úgymint a település működtetése) nem marad idő. Ezért van az, hogy Budapesten is néhány sárga csík fölfestésén („Dögöljenek meg az autósok!” jelszóval) és néhány csap installálásán kívül másra nem futotta. Pardon, majd’ elfelejtettem, a Lánchíd-tendert azért ügyesen kiírták kilenc hónap után – igaz, szabálytalanul, de sebaj, újabb kilenc hónap talán elég lesz egy szabályosra.

Sokan csak legyintettek és röhögtek, mikor októberben azt ismételgettük: a roncskoalíció mindenre is ALKALMATLAN, nem szabad rájuk bízni még egy disznóólt se. Azóta eltelt tíz hónap, s ahol a bölcs prolik jóvoltából balliberó vezetést választottak, alábbhagyott a röhögés. Szájtátás van és csodálkozás: „Jé, ezek tényleg ekkora lúzerek?” Igen, tényleg ekkorák. De hát szóltunk előre. A bénázást, a marakodást, a teljes alkalmatlanságot még egy ideig el lehet hessegetni azzal, hogy Fidesz meg Orbán meg mészároslőrinc – ám már nem sokáig. Az ellenzéki propagandainfúzión élő népek agyában is pilács gyullad hamarosan.

Mentális tünetek

A gödi sajnálatos események kapcsán ilyeneket hallunk: „Nagyon sok munkám van abban, hogy bemutassuk Európának, valójában milyen a Fidesz.” (Donáth Anna) Vagy: „2011. októbere óta dolgozom ebben a választókerületben, és küzdök a Fidesz ellen” (Rónai Sándor). S ezekben, mint cseppben a tenger, benne van minden. Ők nem valamiért, valakikért dolgoznak, hanem valami ellen. Nem Magyarországot képviselik Brüsszelben, nem a választóikért küzdenek az önkormányzatokban – hanem a Fidesz és Orbán ellen. Tagadni és rombolni: ennyit tudnak. Mint Lucifer.

Rónai egyik aduász-érve ez volt a gödi polgármester ellen: egyszer még a TASZ is elmarasztalóan nyilatkozott róla. A TASZ – mint tudvalevő – az ő köreikben afféle igazolóbizottság. Akikre a TASZ megorrol, az – lett légyen bármilyen kiváló pedigréje – hirtelen fideszes ügynökké vedlik, jobb szalonokból kitiltatik. Az illető jobban teszi, ha elássa magát.

Néhány pillanatkép a honi ellenzék hétköznapjaiból:

Karácsony nem írja ki kilenc hónapig a Lánchíd-tendert, mert Orbán. És mert nincs pénz. Aztán kiírja, mert kiderül, hogy van pénz.

Márki-Zay Péter diktafonnal járja a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal épületét, s ilyeneket nyilatkozik: valaki folyton belekakil a városi fürdő medencéjébe, s nem kizárt, a Fidesz az.

Kunhalmi egy balatoni szabadstrandon kárál arról, hogy nincsenek balatoni szabadstrandok.

Németh Athina és az ellenzék közösen hirdeti, hogy a magyar betegeket nyitott hassal zavarják haza a kórházból.

Hadházy Ákos fátyolos tekintettel lóg a korláton.

Fölmond az Index szerkesztősége, mert szerintük – az őket tizenöt éve védő – Bodolai László valójában fideszes ügynök.

A gödi Momentum szerint a DK lepaktált a Fidesszel. A gödi DK szerint a Momentum lepaktált a Fidesszel.

A sok kis apró tünet mind egy irányba mutat. Az ideiglenesen Magyarországon állomásozó baloldali, liberális pártocskák vezetői végképp meggárgyultak. Teljesen paranoiásak. Ön- és közveszélyesek. Érdemes lenne ezt 2022 előtt minél többekkel megértetni.