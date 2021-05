Kiverte a biztosítékot a józsefvárosiak körében Pikó diktatórikus stílusa

Józsefvárosban már nem divat a demokrácia – ezt tükrözi Pikó András városvezetői stílusa, aki mostanában egyszemélyben dönt lényeges kérdésekben. Arról is egymaga döntött, hogy a Teleki László tér 7. szám alatt drogambulancia nyílhat. A kampányában részvételiséget ígérő polgármester erről a helyi lakosokat sem kérdezte meg. Sőt, néhány hete ő maga törölte el azt a rendeletet, ami kötelezte a lakosokkal és civilekkel történő egyeztetésre – derült ki a hirnyolc.hu cikkéből. A jogsértés miatt a kormányhivatal törvényességi eljárást indított. A lakosok felháborodásukban aláírásgyűjtésbe kezdtek, követelve, hogy a városvezetés vonja vissza a döntést.

A hírportál beszámolójából kiderül, hogy hiába próbálja elbagatellizálni Pikó András a Teleki László tér 7. szám alá tervezett drogambulancia ügyét – miszerint az csak egy kávézó és a szenvedélybetegek nappali ellátója lesz –, a lakosok ebből egyértelműen nem kérnek. Sőt, a helyiek aláírásgyűjtésbe is fogtak, mert szerintük a környék nem bír el még egy szenvedélybetegeknek létrehozott intézményt a számos jelen lévő hajléktalanellátó mellett. Az ügyben megszólalt Sára Botond is, aki arról írt a közösségi oldalán, hogy miután „Semmit, rólunk, nélkülünk!” elvet ígért a baloldal a józsefvárosiaknak, a lakók joggal várják el, hogy ne a fejük felett döntsenek. Mégis ez történt. A drogközpontról elfelejtették megkérdezni az ott élőket, pedig a döntést hosszú hetekig készítették elő. A lakosok felháborodásukban aláírásgyűjtésbe kezdtek, követelve, hogy a városvezetés vonja vissza a döntést.

Pikó csak sunnyog és lapít

A polgármester elintézte az egészet annyival, hogy hibázott, mert késett a kommunikációval. Véletlenül sem az a hiba, hogy elfelejtette megkérdezni az ott lakók véleményét. De még utólag sem mer a szemükbe nézni, pedig lett volna lehetősége az összehívott lakógyűlésen, de csak sunnyog és lapít. Megint bebizonyosodott, hogy a részvételiség, párbeszéd és hasonló hangzatos kifejezések, csupán üres szavak a baloldalnak

– fogalmazott Sára Botond a közösségi oldalán, aki arra is rámutatott, hogy Pikó módszere a Demszky-idők gyakorlatát idézi, akkoriban ugyanis a polgármester és a főpolgármester az emberek megkérdezése nélkül döntött arról, hogy hajléktalanszállókat hoznak a kerületbe.

Your browser does not support the video tag.

De nem meglepő a városvezetés lépése. Miért is kérdeznének meg bárkit, amikor a polgármester márciusban maga törölte el azt a rendeletet, ami kötelezte a lakókkal és civilekkel való egyeztetésre. Pedig ezt törvény írja elő. A jogsértés miatt a kormányhivatal törvényességi eljárást indított. Ha pedig a városvezetés azt gondolja, hogy a józsefvárosiak becsapásával, részvételiségre hivatkozva elköltött százmilliókat nem fogjuk számon kérni, akkor nagyon téved!

– írta Sára Botond.

Forrás: hirnyolc.hu, Facebook; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu