Magukat nőnek képzelő férfi “versenyzők” immár bírói döntés alapján szorítják ki a nőket a sportból az egyik amerikai államban

Fiatal sportolólányok nyújtottak be keresetet az Egyesült Államokban egy connecticuti bíróságra, amivel azt akarták elérni, hogy az állami atlétikai sportszövetség változtassa meg szabályzatát, amely eddig megengedte, hogy a magukat nőként azonosító, biológiai férfiak a lányok versenyszámaiban indulhassanak. A bíró elutasította a keresetet, a lányok fellebbeznek a döntés ellen, mert úgy vélik, ez véget vetne a női sportnak az országban. A bíróság azonban külön felszólította a sportolókat, hogy nőként hivatkozzanak transznemű társaikra a tárgyalás során. Így válik egy pszichiátriai beteg tünetként megfogalmazódó állítása “jogforrássá”. És ezt kéri rajtunk számon az EU is – lehet, hogy a következő olimpián már a magyar női kajaknégyesnek is amerikai vagy német férfiakkal kell megküdeniük egy női versenyszám aranyérméért. A döntés elkeserítő a hozzám hasonló sportolók számára, akik minden nap keményen edzünk, hogy fizikailag és szellemileg is a legjobbat tudjuk nyújtani a verseny során – mondta a bíró döntésére reagálva az egyik sportolólány. Mint mondta, a biológiai igazságtalanságot nem törli el, ha valaki mást gondol a nemi identitásáról, ugyanis a biológiai fizikum számít, nem az identitás. Tisztességtelen fizikai előnyök Egy másik lány elmondta, hogy a középiskola négy éve alatt végig keményen dolgozott, hogy egyre jobb eredményeket nyújtson, mindezt azonban elveszíti, amikor olyanokkal kell versenyeznie, akik tisztességtelen fizikai előnyökkel bírnak. Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban többen is felemelték hangjukat a női sport megvédéséért. Nyár elején Chelsea Mitchell, Connecticut egyik női futója szólalt fel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen. Mitchell az USA Today egyik fórumán tartott nyilvános beszélgetés során tett kijelentései miatt azonban sok kritikát kapott, ezért a szerkesztők cenzúrázták véleményét és hozzászólását, amiben férfinak nevezte a transznemű sportolókat, azzal az indoklással, hogy az irányelveknek nem felelt meg a nyelvezete. Emellett bocsánatot is kértek azért, hogy későn távolították el a szöveget. Férfi testű sportolók Chelsea Mitchellt az amerikai atlétika egyik ígéretességének tartják, számos rekordot állított fel államában. Megnyerte az összes futamot, amin elindult egészen addig, amíg két transzszexuális sportoló versenyezni nem kezdett és megnyerte az összes állami és iskolai versenyt, amin elindultak. Kénytelen voltam férfi testű sportolókkal futni – jegyezte meg Chelsea Mitchell. Forrás: Origo; Fotó: képernyőfelvétel