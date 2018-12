A HVG szerint óriási dráma, hogy a tapolcai gyerekeknek végig kellett nézni a disznóvágást

Sírva mentek haza gyerekek az egyik tapolcai általános iskolából, ahol tanóra keretében kellett végignézniük, hogyan vágják le a tanárok karácsonyi vacsorájára szánt sertést – írta drámai hangú tudósításában a HVG.hu. A portál szerint megviselte a tanulókat a véres látvány, olyan diák is akadt, aki otthagyta a tanítási időben zajló programot. Az iskola vezetése szerint a disznóvágásban, amin nem volt kötelező a részvétel, nincs semmi kivetnivaló. “Környezetismerethez, a technika és életvitel, valamint biológia foglalkozásokhoz kapcsolódott a munkafolyamatok bemutatása” – nyilatkozta az igazgató.

„Alsós gyerekeknek kellett végignézni a disznó darabolását, az egyik másodikos sírva mesélte, hogyan dőlt a leölt állatból a vér. Hogyan történhetett ez meg szervezetten, egy iskolában, az igazgató és tanárok közreműködésével?” – írta egy szülő a HVG-nek.

Elmondása szerint az egyik panaszkodó gyerek még tanítás után is teljesen a történtek hatása alatt volt, korábban ugyanis még nem látott ilyesmit. Az idősebb, felső tagozatos gyerekeket nem vitték le a programra, de az órák közötti szünetben ők is látták az eseményt és otthon az iskolában terjengő furcsa szagokról is beszámoltak.

A lap megkereste a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatóját. Bajner Imre azt mondta, nem érti a felháborodást, ugyanis „megbízható helyről származó” állatot nem az iskolában, hanem már a vásárlás helyszínén kivéreztették, így az intézményben végzett tevékenységet nem is helytálló disznóölésnek nevezni.

Az érdeklődő tanulók önkéntesen, pedagógus kíséretében tekinthették meg a munkafolyamatokat, több tanuló tanári, tanítói vezetéssel élt ezzel a lehetőséggel – nyilatkozta az igazgató, hozzátéve, hogy tanulmányi szempontból is hasznos az ilyen program, hiszen vidéki gyerekekről van szó, ráadásul a többségük látott is már disznóvágást.

Az intézményvezető tagadta, hogy a gyerekeket véres látványnak tették volna ki. Szerinte „munkafolyamatokat végzők ügyeltek arra, hogy ilyennel ne szembesülhessenek tanítványok”. A levágott disznót egyébként az aktív és nyugdíjas pedagógusok karácsonyi vacsorájára szánták és annak árát is úgy adták össze a tanárok.

