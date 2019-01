Molnár Gyula: A DK és az LMP bundázott a választáson

Mint arról az Index.hu tudósítója beszámol, Molnár Gyula leköszönő MSZP-elnök és Gulyás Gergely, az előző ciklus végének Fidesz-frakcióvezetője a Friedrich Ebert Alapítvány és a Political Capital Magyarország 2018-2022 című konferenciáján értékelték a választást. Gulyás a vitában arról beszélt, végig hitt a stabil többségben a kampányidőszak alatt, de semmi esélyt sem adott az abszolút többség megszerzésének. Úgy látta a kampányban a migráció veszélyeinek hangsúlyozása mellett, az ország gazdasági eredményeinek kiemelése hatott leginkább a választókra. Molnár Gyula szerint ugyanakkor minden idők legaljasabb kampánya zajlott, szerinte „minden egyes elköltött ellenzéki forintra száz forint fideszes kampánypénz jutott. Az ex-elnök szerint az elemzőknek bocsánatot kell kérniük az emberektől, mert elhitették, hogy a magas részvételi arány mögött az ellenzék sikeres mozgósítása áll. Molnár vádolta a Gulyás Márton-féle Közös Ország mozgalmat is, mivel állítása szerint felméréseik folyamatosan az ellenzék megosztottságát mutatták be. Molnár élesen kritizálta a DK-t és az LMP-t is, mivel „bundáztak, és nem 2018-ra, hanem már 2022-re készültek”.

Gulyás Gergely azt is hangsúlyozta, egyetlen “balliberális” szakértő sem kérdőjelezte meg a választások végeredményét, mint hozzátette, széleskörű jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére azoknak, akik visszaéléseket gyanítanak. Újságírói kérdésre arról is beszélt, a kamupártokkal kapcsolatos problémákat csak részben oldották meg. Megjegyezte, korábban azt gondolta, a szabály, amely szerint az egyszázalékos eredményt el nem érő pártok vezetői vagyonukkal felelnek az állami kampánypénzekért, kellő elrettentő erővel bír, majd elismerte, ebben tévedett.

Forrás: Index.hu; fotó: MTI;