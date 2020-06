Soros fizet, hazánkban pedig Karácsony parolázik a radikális antifák harcát átvevő melegjogi megmozduláson

Még tombol az antifa fémjelezte Black Lives Matter (BLM) szerte a világban, de az élvezeteket halmozandó, rövidesen a Pride időszaka is ránk köszönt. Az amerikai twitterezők pedig már illúziók nélkül várják az elkövetkező időszakot, így kerülnek elő a meleg büszkeséget a vesztesnek látszó radikális antirasszista megmozdulásokkal összekötő szálak. Jó szokás szerint pedig nekünk nem kell egyebet tenni, mint követni a pénz útját. Így vezetnek a szálak a Soros-féle nyílt társadalom projekttől a különböző melegjogi mozgalmakon és antifa csoportokon keresztül egészen kis hazánk annál jelentősebb fővárosáig és a balsors közbenjárásával megválasztott első emberéig is.

Seattle belvárosában létrejött Chaz, a progresszív szabadállam, felforgató anarchisták fegyverei által, a szabadság és az egyenlőség jegyében. A hadurak brigádjai által uralt talpalatnyi földterület viszont nem más, mint a jogfosztás és az emberi méltóság sárba tiprásának színtere, amely még azt a bizonyos 133 napot sem éli meg. Amerikában már mindennapi témává vált Soros György személye és vagyona, az összefonódás pedig a szélsőbalos tüntetők és a jószándékú filantróp személye között napról napra egyértelműsödik.

A forradalom azonban bukni látszik, így a zászlót egy már ismert gárda emelheti újra a magasba. Az amerikai twitterezők körében ugyanis futótűzként terjed a pride beköszöntével az LMBTQIAXYZ közösség mind jobban növekvő szimpátiája a BLM mozgalommal. A pikantéria a történetben pedig az, hogy kis hazánk fővárosában a pride megnyitója éppen az a Karácsony Gergely főpolgármester lesz, aki nemrég igen nagylelkű adományt fogadott el Sorostól a járványkezelés támogatásának címén.

A PRIDE-HUSZÁR KARÁCSONY

Karigeri még elképzelések nélküli zuglói hivatásos zavarkeltőként hívta fel magára, mint meleglobbi párti szolidáris, progresszív, zöldbaloldali és mindenféle figura. Majd amikor élesre fordult a dolog, és a főpolgármesterségért szállt ringbe, látványos gesztust is tett, amikor a zuglói polgármesteri hivatalra kitűzette a szivárvány zászlót. Persze csendben érdemes megjegyezni, hogy a székely zászlót már nem sikerült abszolválni a homlokzaton, de legalább a nagy pride vonuláson sikerült a sajtó gyűrűjében mutogatnia magát. Megválasztásával pedig természetesen Karácsony hitet is tett a kampányígéretei betartása mellett, mára pedig meg is van a terv: Gerink köszönti majd a pávatollba burkolt és szadomazó szerkókba öltözött egybegyűlteket szörnyű elnyomatásukkal szembeni menetük kezdetén.

Az pedig már csak a pláne, hogy a magyarságát a nemzeti érzelmű többséggel szemben hisztérikusan magának kikérő balliberális keretlegények teljes nyugalommal és elégedettséggel eltelve szemlélik, amint a Budapest Pride szervezői egy világjárvány idején azzal foglalatoskodtak, hogy jelképüknek az ezeréves Szent Koronát válasszák, egy szivárvánnyal meggyalázva azt. Persze mondhatnánk, hogy ez a hatályos törvények értelmében bűncselekmény, hiszen szabadságvesztéssel sújtandó az, aki lealacsonyító, dehonesztáló módon jeleníti meg a magyar államiság jelképeit, de ilyenkor kell rájönnünk, hogy ebben a bizonyos szép új világban a meleglobbi eszközévé tenni legszentebb ereklyénket nemhogy nem dehonesztáló, de már egyenesen magasztos és kívánatos is. Már akinek…

HOZZA AZ ANTIFA FORMÁT IS

De nem csak a melegjogi aktivista szolidáris gúnyáját hordja Karigeri, mutatkoznak már a radikálisabb attitűd jelei is. Nemrégiben ugyanis egy eddig szinte értelmezhetetlen jelenségre került sor: Karácsony Messengeren trombitálta össze híveit, hogy tüntessenek mellette, majd végül graffitiztek egy jót a pesti rakparton. Nos nyilván Gyuri bácsi is megkérte az árát annak az egymillió eurónak, amivel megdobta a fővárost per pillanat igazgató csapatot. A groteszk pillanat persze az lehetett, amikor Karácsony mintegy három tucat tanácsadójával a barikádok emelésének helyét tervezgethette és rájött, hogy Budapestet éppenséggel ő, pontosabban neki kéne vezetnie. Jobban belegondolva pedig rájöhetünk, hogy nekünk már nem kell Chaz, hiszen van nekünk egy Karácsony és az összeöntött moslék által vezetett Budapestünk.

