Weber képtelen volt egyben tartani az EPP-frakciót, de önkritika helyett a Fideszt okolja

A jobboldali populisták le akarják választani a jobboldalt a politikai középről és a társadalom megosztására törekednek, amivel megnyitják az utat egy “baloldali Európa” előtt – hangsúlyozta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője a Fidesz frakcióbeli tagságának megszüntetésével kapcsolatban egy vasárnap megjelent írásában.

Manfred Weber a Welt am Sonntag című német lapban közölt vendégkommentárjában úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke “nagy robajjal rácsapta az ajtót az EPP-frakcióra”, és “hatalompolitikai vágyálmai” egy európai uniós jobboldali populista párt vezetéséről szólnak. Kifejtette, hogy szerinte az EPP az egyik garancia a gyengébb térségek javát szolgáló, jól finanszírozott regionális politikára, a migráció korlátozására, a működőképes határvédelemre, Nyugat és Kelet megbékélésére és “összenövésére”, integrációjára.

A liberális demokráciát éltette

Az EPP azt is garantálja évtizedek óta, hogy a családpolitika nemzeti hatáskör. Az EU kereszténydemokrata alapító atyái, köztük Alcide de Gasperi, vagy akár Konrad Adenauer is mind konzervatívok voltak családpolitikai kérdésekben, de hittek a demokratikus, alkotmányos államban, a “liberális demokráciában” és a társadalmi összetartás értékében. Számukra az EU nem “önkiszolgáló bolt” volt, és nem is színpad az önös ambíciók kibontakoztatására. Ők az “európai vezető kultúra” hívei voltak, amelynek “közösségi szelleme” nemcsak egy “erős Európa” kialakulását tette lehetővé, hanem a Magyarországnak, mint az egy főre vetített támogatásokat tekintve az EU legnagyobb nettó haszonélvezőjének igen jövedelmező szolidaritást is – írta Manfred Weber.

Populizmussal riogat Weber

Hozzátette, hogy Orbán Viktor szakított ezzel az EPP-s “kereszténydemokrata örökséggel” és “nacionalista pártok nyakába borul, amelyek – amikor színt kellett vallaniuk – visszataszító előítéleteket mozgósítva, megveszekedetten harcoltak Magyarország EU-csatlakozása ellen”. Orbán Viktor “új barátai, Wilders, Le Pen és az AfD egy első és második osztályból álló Európáról álmodnak”, ellenfeleket keresnek, megosztottságot akarnak jobb- és baloldal között és gyűlöletet szítanak. A jobboldali populisták le akarják választani a jobboldalt a politikai középről, és összekeverik a lármázást a tetterővel. Ezzel szemben Weber szerint a kereszténydemokraták a közös európai-nyugati értékek védelmezői, elutasítják a nacionalista egoizmusokat és az európai társadalmak összetartására törekednek. A jobboldali populisták viszont megnyitják az ajtót egy baloldali Európa előtt, csak azért, hogy szert tegyenek egy “hatásosabb ellenségképre” – írta a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa, aki hangsúlyozta, hogy erre a pusztító társadalmi megosztásra a politikai közép erős kereszténydemokrata pártjai jelentik a legjobb orvosságot.

Forrás: MTI; Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet