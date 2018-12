Szávay István (balra) alig nyolc hónappal bírta tovább Vona Gábornál a parlamentben. A háttérben Szabó Gábor pártigazgató. (fotó: Horváth Péter Gyula / PestiSrácok.hu)

Az egész Jobbikot kompromittálja az újabb hangfelvétel, Szávay lemondott

A pénzügyeknél olajozottabban intézik a belső hatalmi harcokat a Jobbikban – derült ki egy Szávay Istvánról kiszivárgott újabb hangfelvételből. A gazdálkodása során számos törvénysértést elkövetett pártban nemcsak az volt előre lezsírozva a május 12-i tisztújítás előtt, hogy Sneider Tamás lesz az elnök, hanem az is, hogy kik lesznek az alelnökök. Ráadásul azt is tudták előre, hogy melyik jelölt nagyjából mennyi szavazatot fog kapni. Mindezt ugyanúgy az alapszervezetek körbetelefonálásával érhették el, ahogy Sneider megválasztását is Toroczkai Lászlóval szemben. Közben Szávay István a Facebookon bejelentette, hogy országgyűlési mandátumáról is lemond.

Közszolgálati üzemmódba kapcsolt a Jobbik Digitális Hangarchívum, hiszen rövid időn belül már a második hangfelvételt bocsátotta közre Szávayról. Az elsőn egy őt lenácizó zsidó nő megverésével hencegett a képviselő – ezt még lábon kihordta, hiszen csak a parlamenti jegyzői, valamint a jobbikos frakcióvezető-helyettesi tisztségét adta le, de a képviselői mandátumát megtartotta. Ez alighanem a pártbéli vagy aközeli „jóakaróit” is zavarta, hiszen ma egy újabb megvágott hangfelvétel látott napvilágot. Szávay ezen hallható szavai arról tanúskodnak, hogy a Jobbik május 12-i tisztújító kongresszusa csupán színjáték volt, és minden előre el volt tervezve.

A kongresszuson délután 2 órakor kezdődött a szavazás, de a most a Hír TV által közölt hangfelvételen még délelőtt, éppen Szabó Gábor pártigazgató háttérből beszűrődő nyitóbeszéde alatt hallható az eredmény jóslata, amely meglehetős pontossággal bevált. Azaz Szávay már órákkal a szavazás előtt tudta, kik lesznek az alelnökök és nagyjából mennyi szavazattal. Mint fogalmazott, elég sokat dolgozott ezen úgy, hogy „kurva sok telefont” intézett.

– Szávay István: Volner, Z. Kárpát, Apáti, Hegedűs, Stummer, Bana. Ez lesz a sorrend.

– X: Baszd meg, csak elmegyek veled totózni.

– Y: Bana Tibi bekerül?

– Szávay István: Be, nagyon remélem. Elég sokat dolgoztam rajta. […] – Szávay István: Két hete ezen dolgozok, tűpontosan belőttem, hogy mi lesz.

– Y: Ezt hogy a faszomba lehet tűpontosan belőni?

– Szávay István: Úgy, hogy kurva sok telefont intéztem. Volner meg fogja kapni a szavazatoknak körülbelül a 70-75 százalékát, a Z. Kárpát kb 65-öt, az Apáti és az Enikő 50-55-öt…

– Y: Az Apáti és az Enikő biztos, hogy bekerülnek szerinted?

– Szávay István: Fix! Mondom, hogy ez lesz az eredmény, hidd már el!

A módszer működött, hiszen ugyanezzel a módszerrel érhették el, hogy a lemondott Vona Gábor „néppártosodó” politikáját továbbvivő Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton vezesse tovább a pártot. Egy nyáron kiszivárgott hangfelvétel szerint egy jobbikos vezető Szabó Gábor pártigazgató nevében pénzt ajánlott a küldötteknek Sneider támogatásáért. Szabó Gábor állítólag azzal is megzsarolta a tagságot, hogy nem vállalja a pártigazgatói posztot, ha Toroczkai lesz az elnök. A tisztújító kongresszus után a szoros vereséget szenvedő Toroczkai László is jelezte, hogy erős ellenszélben kellett versenyeznie neki és Dúró Dórának, mert a pártvezetés végigtelefonálta az alapszervezeteket, hogy Sneiderre szavazzanak.

A most kiszivárgott második hangfelvétellel már Szávay Istvánt is sikerült elintézniük a szivárogtatóknak, hiszen a politikus a Facebookon jelentette be, hogy országgyűlési képviselői megbízatásáról is lemond. A mandátumot visszaadja pártjának, amely így valaki mást ültethet helyette a képviselői székbe.