Egy napig bírta a nyomást az Index új főszerkesztő-helyettese, már le is mondott

Tevan egyébként korábban 6 éven át már volt a lap főszerkesztő-helyettese. Bejegyzésében azt is bevallotta, hogy soha, sehol nem érezte annyira jól magát, mint az Index berkeiben, és lelke mélyén mindig is visszavágyott a portálhoz.

– vallotta be közösségi oldalán. Döntését hajnali posztja alatt több okkal is igyekszik megmagyarázni.

– fogalmazott Facebook-oldalán Tevan Imre.

Akik energiát fektettek a gyűlölésembe, ne csüggedjenek, hiszen most kiderült, hogy nemcsak pénzsóvár aljadék vagyok, hanem gyáva is. És annyira a véremmé vált az árulás, hogy miután elárultam az elárultakat, most elárulom azokat is, akiknek a kedvéért elárultam, akiket elárultam. És különben is, továbbra is ki lehet forgatni minden mondatot és tényt