Hány polgármester kell öt méter műfű felszedéséhez? (Videóval frissítve!)

Tarlós István még főpolgármesterként nagyjából a tízezredik budapesti fa elültetéséből kerekített olyan médiaeseményt, amilyet a baloldali polgármesterek egy tucat fa elültetéséből vagy akár minden utcaseprésből szoktak az elmúlt hónapokban. Most éppen az Andrássy úton, az Oktogonnál cseréltek ki néhány fát, amelyeknek a gyökérzete tönkrement – állítólag a műfű miatt –, továbbá elkezdték felszedni a műfüvet. Ebben a világrengető eseményben pedig nemcsak Soproni Tamás terézvárosi polgármester akart villogni, hanem természetesen Karácsony Gergely, sőt, a helyetteseik is.

Minden fontos, bejáratott panel elhangzott a rövid eseményen. Az egyik lényegi állítás, hogy a fák meghalnak (sic!). Tehát már nem kipusztulnak, hanem – az érzékenyítés nagyobb dicsőségére – már meghalnak, ahogy az emberek. A másik lényegi állítás, hogy az előző, fideszes vezetés miatt halnak meg a fák.

Fő attrakciónak azt szánta a Soproni Tamás terézvárosi polgármesterből, Temesvári Szilvia környezetvédelemért felelős alpolgármesterből, Karácsony Gergely főpolgármesterből és Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságért, részvételiségért, innovációért és fenntartható fejlődésért felelős főpolgármester-helyettesből álló csapat, hogy az egy évvel ezelőtti kampányszövegeket megismétlő beszédek után, a kamerák kedvéért felgöngyölítenek néhány méternyi műfű-szőnyeget, amelyet majd eltakarítanak a Főkert munkásai. A politikusok nem könnyen ugyan, de megbirkóztak a feladattal. Jól megmutatták, hogy milyen bátrak, a fák ujjongása pedig csak az autók zaja miatt nem hallatszott.

A meghirdetett sajtóesemény másik közlése az volt, hogy a felszedett műfüvet évelő árnyéki gyeppótlóra cserélik. Ezt pedig aztán sövényre cserélik – ahogy azt Soproni Tamástól megtudtuk, azt viszont csak a Főkert tudja, miért van szükség ilyen köztes megoldásra. Főleg, hogy amint arról az „évelő árnyéki gyeppótlók” meghatározás is tanúskodik, itt éveken át életképes növényekről van szó, amelyek mégis MEG FOGNAK HALNI, amikor felszedik őket, hogy odakerülhessen a végső megoldásnak szánt sövény. Amikor az ügy odaér, természetesen utána fogunk járni, hogy kinek a lelkén szárad az ártatlan növények halála.

Ha már az Andrássy út gyepéről volt szó, és Soproni Tamás is jelen volt, megkérdeztük, hova lett az a jó nagy rakás gyepszőnyeg, amelyet a tavalyi kampányban fektetett le a csapatával, még csak polgármester-jelöltként. Határozottan bizonygatta nekünk, hogy az a gyepszőnyeg bizony odakerült, csak hát a felelőtlen gyalogosok és főleg autósok kitaposták. Bizonyára csak szerencsétlen véletlen, hogy pont azokon a részeken nincs most egyáltalán fű, ahol Soproniék egy éve, suta mozdulatokkal felkapálták a gyepszőnyeg kedvéért. De majd most, innentől fogva már jól fognak gondoskodni a zöldről.

