Megtalálta az ellenzék a Tarlós által hátrahagyott 180 milliárdot, majd megmagyarázták, hogy mégsem

Úgy látszik, a jelenlegi fővárosi vezetésnek nem elegendő a Tarlós István által megtakarított 180 milliárd forintnyi állampapír és 90 milliárd forintnyi bankbetét. Tüttő Kata és Horváth Csaba ma arról beszélt, hogy már a budai Vár Szentháromság téri épületének felújítására szánt összeget is maguknak szeretnék. Mindezt persze a Lánchíd felújítására hivatkozva. Közbeszerzést a mai napig nem írtak ki, de, mint ismert a baloldali városvezetés szerint a „folyamat folyamatban van”. Beszéd, vádaskodás van- akarat, cselekvés nincs. A kérdés adódik: mi ez, ha nem politikai hangulatkeltés?

Horváth Csaba megalapozta a sajtótájékoztató komolyságát azzal, hogy levezette: Mészáros Lőrinc vagy Tiborcz István miatt nem lesz felújítva a Lánchíd. Mindezt olyan konstellációban olvasta ki a csillagképekből, hogy a kormány azért költözteti a Várba a Pénzügyminisztériumot, hogy a tárca jelenleg használt Nádor téri épülete a két vállalkozó gondozásában születhessen újjá szállodaként. Ezt latolgatva kifejtette, ha a kormány nem a saját fenntartásában álló ingatlanokkal foglalkozna, hanem a főváros kezelésében állókkal, sokkal könnyebb lenne az ellenzék dolga. Igaz, a Liget esetében, ahol a kabinet a saját kezébe vette a munkálatok elvégzését, ott meg éppen azzal volt elégedetlen az ellenzék.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes még Karácsonynál is nagyobb mágusnak bizonyult, a sajtótájékoztatón nagyjából 2 perc alatt “eltüntette” az előző városvezetés által a kasszában hagyott 180 milliárd forintot, mikor kifejtette, valójában nincs a város számláján ez a pénz, vagy ha mégis, akkor meg már el van költve, vagy legalábbis el kellene költeni. Nos, igen egy város életében előfordul, hogy bizonyos forrásokat el kell költeni. Ezzel együtt kérdésre válaszolva Tüttő Kata beismerte, hogy megvan a pénz, de

az előző vezetés gyakorlatilag el is költötte.

Karácsony Gergely alpolgármestere szerint tehát a már 9 hónapja leváltott Tarlós István elköltötte a jelenleg is az önkormányzat számláján lévő 180 milliárd forintot. Ez azért finoman szólva is nehezen elképzelhető. Igaz, a következő kérdésből kiderült, hogy érdemi munkát a felújítással kapcsolatban eddig csak a leváltott főpolgármester végzett, Tüttő Kata ugyanis nem tudta megmondani, hogy jelenleg mennyibe kerülne a híd felújítása, csupán a Tarlós István által kiírt közbeszerzés eredményét, egy 44 milliárdos bruttó összeget emlegetett.

Arra vonatkozóan, hogyha a kormány nem fizetné ki a tőlük követelt plusz támogatást, Tüttő belengette a főváros eladósítását. Kijelentette, ha nem kapják meg a 10 milliárdot a felújításra, akkor hitelt vesz fel Budapest. Természetesen az alpolgármester igyekezett a felelősséget a kormányra hárítani mikor kifejtette, azért hiányzik a saját forrás a Lánchíd felújításához, mert a kormány rendszeresen “pénzt vesz ki a zsebükből”.

Tüttő Kata és Horváth Csaba kijelentéseire a Fidesz is reagált, a párt szerint már nem lehet sokáig folytatni ezt a szerencsétlenkedést, amit Karácsony Gergely és a baloldal művel, mert a Lánchíd állapota napról- napra rosszabb.

A Lánchídnak a felújítás megkezdésére és nem a baloldali politikusok üres fecsegésére lenne szüksége. Budapestnek bőven van pénze, a kormány is segíti a felújítást, ideje lenne munkához látni a politikai akciók helyett. A kormány az elmúlt tíz évben folyamatosan felújítja a hozzá tartozó nemzeti, építészeti örökségeket, többek között a budai Vár építészeti örökségét is, Budapest is lásson hozzá legalább a Lánchídhoz