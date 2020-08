Most már a Lánchíd léte a tét; Karácsony újabb baklövését elképesztő kamuorgia követte

Újabb félelmetes baki, újabb elképesztő ostobaság és persze újabb mutogatás. Ez jellemzi Karácsony Gergely tevékenységét Lánchíd-ügyben (is), aki természetesen több méter hosszú Facebook-posztokban magyarázza a lehetetlent és keni a kakit rendületlenül, ahogy felelős városvezetőhöz illik. Ezerszer és unalomig kitárgyalt taktika ez, mégsem mehetünk el szó nélkül a főpolgármester töketlensége és károkozása mellett. Ténykérdés, hogy a Lánchíd felújításának közbeszerzését kilenc hónapja nem írták ki, pedig minden feltétel adott volt hozzá, ahogy az is tény, hogy a pénz is meglenne rá, mind kormányzati, mind fővárosi oldalról, ehhez képest most egy elfuserált közbeszerzést sikerült kiírnia Budapest baloldali városvezetésének, melyet egyébként Demszky kedvenc cégének

Teljesen mindegy, mi történik a főváros berkeiben, az sem gond, ha a folyamat csak folyamatban van, bármilyen hibát véthetnek; a nemtörődömség sem számít, mert van egy Joker, melyet ugyan már annyiszor használtak, hogy kilóg a kártyapakliból rongyossága miatt, de újból és újból előhúzzák, ha szorít a cipő: ez pedig nem más, mint a felelősséghárítás, pontosabban Orbán és a kormány hibáztatása akkor is, ha Makó és Jeruzsálem távlatait idézik is meg a baloldali potentátok, élükön Karácsony Gergellyel, a nemzet egyszemélyes panaszkönyvével. Ezt történik most is nemzeti kincsünk, a Lánchíd felújítása körüli őrület során.

Az a fránya felelősségvállalás

Enciklopédiákat lehetne megtölteni Karácsony sirámaival, azonban üresek maradnának a lapok akkor, ha a valódi tetteiről, felelős döntéseiről kellene írni. A Lánchíd esetében tiszták a viszonyok, hiába ömleszti a felelősséghárító posztokat közösségi oldalán és hiába nyekereg bús pánikban Kerpel-Fronius Gábor is, a folyamatok nagy ismerője. A tény az, hogy kilenc hónap elteltével semmi, de semmi nem történt a felújítást illetően, a gyáva és persze hamis mutogatásra azonban bőven van energia a Városházán. Az újabb bakit követően Karácsony jól kihegyezte a tollát és/vagy Gál J. Zoltánnal ismét érzékenyítő és egyben vádló bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, hiszen pár ezer lájk megnyugtatja a dobogó szíveket és még a lelkiismeretet is ápolja. A büszke városvezető így vezeti be dörgedelmét:

Akkor hát ismét a Lánchídról, mert csak nem hajlandóak tudomásul venni egyesek, hogy 32 év után, benne 9 év tétlenséget követően mi újítjuk fel a hidat.

Valóság kontra Karácsony Gergely

Aki ennyire mestere a gusztustalan stílusnak, annak nyilván meg sem kottyan ez a félelmetes hazugság, hiszen az arc bőrvastagsága megengedi, hogy bő kilenc hónap teszetoszaság után, Gyurcsány embereinek pozícióba helyezését és kifizetését követően Karácsony azt merje mondani, hogy kilenc év tétlenséget követően vette át Budapest irányítását. Szorítkozzunk csak a Lánchíd körüli hercehurcára, hiszen a jellemes főpolgármester ebben a témában sem áll nyerésre a valósággal folytatott heroikus, ám reménytelen küzdelmében:

Ahogy már megírtuk, 2013-ban a FŐMTERV–MSc–CéH tervezői konzorcium megkezdte az aktuálissá váló újabb felújítás tervezését, 2016-ban az illetékes építésügyi hatóság kiadta az építési engedélyt a Széchenyi lánchíd és a Várhegyi alagút együttes engedélyezési terveire, majd egy évvel később, 2017 februárjában a kiviteli terveket hatóságilag is jóváhagyták. Ez év novemberében elkészültek a végleges tervek, majd 2018. február 21-én a Fővárosi Közgyűlés ütemekre bontotta a projekt megvalósítását: az első ütem a Lánchidat és a Széchenyi tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítására biztosított fedezetet, a második ütem pedig a Várhegyi alagút és a Clark Ádám tér felújítását tartalmazta. Az események felpörögtek, hiszen 2018 szeptemberében a Magyar Közlönyben is megjelent a kormányhatározat, amely támogatta a rekonstrukciót és 2020-ra legfeljebb 7 milliárd forint elkülönítését indítványozta. Ennyit a tétlenségről.



Amikor a semmit is meg lehet magyarázni

Ehhez képest Karácsonyék valóban semmit sem csináltak azon kívül, hogy kilenc hónap után egy formai hibával beküldött közbeszerzési eljárást villantottak, melyet természetesen visszadobott a Közbeszerzési Hatóság. Mi ilyenkor a teendő? Kegyetlen siránkozás, felelős keresése (lehetőleg a kormány legyen), valamint a saját tétlenség rákenése azokra, akik korábban még valóban dolgoztak a város érdekében. Ha ezek az összetevők összeálltak, már kész is a döghúsból készülő ünnepi lakoma, melyet vigyázó tarkósimogatás keretében akar letolni a budapestiek torkán Karácsony Gergely, miközben könnybe lábadt szemmel, savanyú mosollyal nyugtázza, hogy bizony sz*r került a palacsintába. Az igazság sajnos az, hogy Karácsonyék még a rendeletet sem tudták értelmezni, pedig ezt a képességet talán megszavaztuk volna nekik, de hiába a 2015-ös kormányrendelet, mely nyolc évben határozza meg a referenciaidőszakot, a főváros azonban tíz éves időszakra adta be a dokumentumokat. Vajon direkt csinálták, vagy ekkora a baj a fejekben?

Könnytenger és rosszindulatú demagógia

Ezt követően jött a szokásos, már unalom ismert siránkozás és persze a szép szavak. A Lánchíd közben pusztul, állapota folyamatosan romlik, egyre inkább balesetveszélyes, a Mekk Elek konzorcium azonban erre is tud választ adni, hiszen Karácsony így fejezi legutóbbi Facebook–posztját:

Én nem hiszek – vagy inkább: nem akarok hinni – az összeesküvés-elméletekben. Abban hiszek, hogy a Lánchíd nemzeti kincs, felújítása nemzeti érdek, ennek jegyében tesszük a dolgunkat. Sok különbség van az előző és a mostani városvezetés között, az például, hogy ők nem újították fel a Lánchidat, mi pedig felújítjuk.

A demagógia és rosszindulat általában jól megértik egymást, ezt láthatjuk a főpolgármester gondolathalmazában is, ahol nemzeti kincsről beszél, a baloldali vezetés kemény munkájáról és persze arról, hogy valójában a semmittevés és hibacunami még érdem is, a gerincesség és tiszta, egyenes beszéd most is csak egy olyan betegség Karácsony Gergely számára, amit eddig még sosem kapott el. Vélhetően immunis rá.

Forrás: PS; Fotó: PS