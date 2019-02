Sokmilliós csalás vádja és kibontakozó belharc a kongresszusra készülő MSZP-ben

Súlyos gazdasági visszaélésekről, illetve belső hatalmi harcról árulkodik az az MSZP belső köréből kiszivárgott levél, amit a Pest Megyei Területi Szövetség elnöke, Fekete Zoltán írhatott az MSZP elnökének, Tóth Bertalannak. A portálunkhoz eljutott belső interpelláció szerint Fekete azt kifogásolja, hogy a szocialisták felső vezetése eltussolt egy súlyos, sokmilliós gazdasági bűncselekményt. Információink szerint a választmányi tagoknak is szétküldött levelet az MSZP pénteki választmányi ülésén is felolvassák.

Fekete Zoltán Pest megyei pártvezető az MSZP elnökének címzett, az MSZP belső levelezésében is szétküldött levele azzal kezdődik, hogy a szocialisták Pest megyei szervezete 2016-ban súlyos gazdasági visszaéléseket tárt fel, amiről több ismert MSZP-s politikust, többek között Molnár Gyula akkori pártelnököt, illetve Tóth Bertalan frakcióvezetőt is tájékoztatták. A belső interpelláció szerint a felső vezetés azt kérte a megyei szervezettől, hogy ne szivárogtassák ki ezt az ügyet, mert „helyzet van”. 2018-ban hasonló okokból nem került nyilvánosságra semmi, holott az etikai bizottság elnöke, illetve más, ügyvédként dolgozó párttagok is úgy ítélték meg, hogy akár a költségvetési csalás gyanúja is fennállhat, mivel több dokumentummal utólag félrevezették a NAV-ot és az ÁSZ-t is – olvasható a levélben, amelynek írója arra is kitér, hogy utóbbi szervezet akár fel is függesztheti az MSZP-nek járó állami támogatást, ami beláthatatlan következményekkel járhat a párt jelenére és jövőjére vonatkozólag. Úgy tudjuk, a választmányi tagoknak is szétküldött levelet a tervek szerint az MSZP pénteki választmányi ülésén is felolvassák.

Hatalmi harcról beszél egy befolyásos szocialista politikus

Egy, az ügyre rálátó befolyásos MSZP-s politikus a kiszivárgott levéllel összefüggésben elmondta portálunknak, hogy ez egy megyei, és egy megyén belül egy helyi szervezet könyveléséhez köthető vita. Hangsúlyozta, nem zárható ki, hogy történhettek szabálytalanságok, ám ez az MSZP működését érdemben nem befolyásolja, a felelősöket pedig helyi szinten kell keresni. Forrásunk hozzátette: furcsa időzítése van annak, hogy éppen egy kongresszus és választmányi ülés előtt szivárog ki egy ilyen belső levél, így az sem zárható ki, hogy ez az MSZP-n belüli hatalmi harc része. Kerestük Fekete Zoltánt is, de cikkünk megjelenéséig nem tudtuk elérni. Amint válaszol kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

Ide tartozó adalék, hogy a Magyar Nemzet ma arról írt: Az MSZP központi pénzügyi ellenőrző bizottsága nem fogadta el a párt 2019-es költségvetés-tervezetét, amit az elnökség jóváhagyásával a gazdasági igazgatóság nyújtott be. A napilap információi szerint éppen az MSZP Pest megyei szervezetének mérlegével vannak problémák, így a most hétvégi helyett, csak a nyáron esedékes kongresszuson fogadhatják el a párt büdzséjét.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a levél állítólagos írója, Fekete Zoltán kétes ügyeiről a PestiSrácok.hu több cikket is írt az elmúlt években, sőt, Keller László portálunknak úgy nyilatkozott, hogy Fekete a Pest megyei baloldal megrontója, aki mintegy „maffiahálózatként” működteti helyi sleppjét. Medgyessy Péter volt közpénzügyi államtitkára hozzátette azt is, Fekete kezében van a Pest megyei pártszervezet, melyet mára az ő egyetértése nélkül nem lehet irányítani. Írtunk arról is, hogy Fekete Zoltán kétes ingatlanügyekbe is keveredett korábban, egy elkeseredett család pár éve a PestiSrácok.hu-hoz fordult, az ő történetüket itt elolvashatják.

