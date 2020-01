Újabb pofon az ördög ügyvédjének: nyomoz a rendőrség a győri kamuvideó miatt

Választás rendje elleni bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az ördög ügyvédje oldalon közzétett győri választási kamuvideó ügyében – derül ki a PestiSrácok.hu által megszerzett rendőrségi határozatból. Ismeretes, a felvételen több roma személy is azt állította, arra kötelezték őket, hogy a Fideszre szavazzanak. Azóta kiderült, ebből semmi nem igaz és a cigányoknak még pénzt is fizettek, hogy hazudjanak. A lejárató videót egy ismert győri jogász készíthette, aki egy többszáz milliós adócsalási és sikkasztási ügybe is belekeveredett.

Ismert, a Borkai-féle szexbotrányt kirobbantó ördög ügyvédje blog ezúttal a Fullánk nevű bulvárportál videójával jelentkezett nemrég, azt állítva, hogy egy győri cigányokat felzárkóztató szervezet arra kötelezte az általa foglalkoztatott romákat, hogy a Fideszre szavazzanak. Azóta kiderült, hogy ebből semmi nem igaz, és megírtuk, maga az ellenzéki polgármester-jelölt írta meg egy Facebook-bejegyzésében, hogy a hátrányos helyzetű embereknek pénzt fizettek a rövidke szereplésért. Több forrásból is kiderül, hogy a Fideszt lejárató videót egy Horváth Gyula nevű győri jogász és adótanácsadó készíthette.

Nyomoznak a kamuvideó miatt

Az ügyben cikkünk megjelenése után Tényi István fordult a hatóságokhoz ( a Fidesz győri szervezete is úgy nyilatkozott, hogy a videó miatt haladéktalanul feljelentést tesznek, hiszen az ellenzék ezzel a felvétellel választási csalást akart elkövetni), aki feljelentésében – a PestiSrácok.hu-n megjelent írás alapján – részletezte, hogy a felvétel egy irodahelyiségben készült és a kockákon egymás után szólalnak meg hátrányos helyzetű, cigány emberek, és szinte kottaszerűen, egyezően ugyanazt a néhány mondatot szajkózzák, miszerint választási csalásra kényszerítették őket, egy Viktória nevű szereplő közreműködésével. A Youtube-ra egy időre felkerült a videóból egy olyan változat is, ahol a beszélgetés egy részén a gyártó megfeledkezett a torzításról és a hang alapján többen is azonosították a kérdezőt. A videónak ez a változata azóta eltűnt a világhálóról. De csak egy időre. Mi ugyanis lementettük. Horváth Gyula adóügyi jogász, szakértő azonban nemcsak magát buktatta le. Rendkívül pikáns módon lebuktatta őt az ellenzéki polgármester-jelölt, Pollreisz Balázs is, aki elhatrolódásképpen arról írt a közösségi oldalán, hogy megkeresték őt a videóban szereplő romák, és nemcsak azt mondták el, hogy ki faggatta őket a felvételen, hanem azt is, hogy pénzt kaptak a nyilatkozatukért cserébe – idézi Tényi cikkünket a feljelentésében, hozzátéve, hogy Pollreisz maga írja, hogy a lejárató videó gyártása bűncselekményt vet fel. Ugyan nem nevezte néven Horváth Gyulát, de megosztott egy egyértelműen rá utaló képet – egy olyan fotót, ami Horváth Gyula Facebook-oldaláról származik. A birtokunkba került rendőrségi határozatból kiderül, hogy Tényi feljelentése a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysághoz került, amely választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Kiderült: pénzt kaptak a felvételért a romák

Egy másik videoriportunkból még egyértelműbben világossá vált: lefizették a cigányokat, hogy az időközi választásba is beavatkozzanak a DK-MSZP oldalán, de megszólalt a PestiSrácok.hu-nak Horváth Viktória Barbara, volt cigány kisebbségi önkormányzati vezető is. Ő az, akit az először a Fullánk.hu-ra, majd az Ördög ügyvédje blogra feltöltött videóban azzal vádolnak, hogy munkájuk elveszítésével fenyegette meg a neki dolgozó cigányokat, ha nem szavaznak úgy, ahogy ő mondja. A nő portálunknak hangsúlyozta, ügyvédje tanácsára kutatta fel és szembesítette az őt vádoló Fullánk-szereplőket az általuk elmondottakkal, mintegy félszáz tanú jelenlétében. A szembesítést videóra vették, amihez előtte hozzájárulást kértek. Nyilatkozatukat írásban is megerősítették. Ezekről a dokumentumokról riportunk készítése előtt megbizonyosodtunk. A szembesítő felvételen tehát a Fullánk-videó szereplői láthatók, amint megtörve ismerik el nemcsak azt, hogy nem vitte el őket szavazni senki, hanem azt is, hogy pénzt kaptak azért, hogy elmondjanak egy előre megírt szöveget. Aki nem igazán értette, miről is van szó és nagyon pénz híján volt, 3000 forintot kapott saját elmondása szerint. Volt, aki 5, más 10 ezer forintot kapott a néhány mondatért, amit kamerába mondott. A két legnagyobb összeget 20, illetve 10 ezer forintot az a két nő kereste a videón, akik a többieket beszervezték.

Sikkasztás és adócsalás miatt is vizsgálódnak

Visszatérve Horváth Viktória Barbarára, ő korábban a győri cigány nemzetiségi önkormányzat vezetője volt, most a férje az. A nő több olyan civil szervezetet is létrehozott, amelyeken keresztül foglalkoztatja a győri romákat, zömében parkgondozási, takarítási munkákban. 2018-ban, egy NAV-vizsgálat során kiderült, hogy valami nincs rendben a szervezetek pénzügyei, könyvelése körül. Összesen több mint 800 millió forintot nem találnak a hatóságok. A nőt folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják. Gyanúsítotti kihallgatása során feltáró és terhelő vallomást tett a könyvelőjére, aki nem más, mint Horváth Gyula. Ezek után az ismert adószakértőt is meggyanúsították költségvetési csalással. A nyomozást felügyelő ügyészség szerint az ügyben rajtuk kívül még három gyanúsított van. Hozzátették: a költségvetési csalás ügyében az elkövetési érték 183 millió forint, ugyanakkor 665 millió forintot meghaladó sikkasztás miatt is eljárás van folyamatban a gyanúsítottak ellen, azt ugyanakkor a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség nem árulta el, hogy mely személyeket gyanúsították meg az utóbbi bűncselekménnyel is.

Megjegyzendő, hogy Horváth Gyulát következetesen igyekeznek összemosni a kormányoldallal, mivel folyamatosan igyekezett kapcsolatba lépni a Borkai-féle városvezetéssel. Egy dologról feledkeznek meg, miszerint hiába volt az ügyes kapcsolatépítés, Horváth semmilyen önkormányzati pozícióhoz nem jutott. Emlékezetes, az Ördög ügyvédje blog megjelenésekor azt a sztorit adta be, hogy a leleplező magát egy, a városvezetéssel sokáig jó kapcsolatot ápoló, majd csalódó ügyvédként jogászként írja le, aki jó ideig maga is közreműködött ügyekben jogászként, aztán jött a törés, és úgy döntött, kipakol. Már akkor mindenki arra gondolt, hogy valamilyen sértődés, esetleg elszámolási vita lehet a háttérben. A leleplező bloggal kapcsolatban azt is megírtuk, hogy az írások mögött egy kisebb csapat rajzolódott ki, amelynek szálai Szombathelyig vezetnek…