Tarlós István szerint változtatni kell a közterület-felügyeletek szellemiségén az autósok bírságolását érintően, a főpolgármester módosítást is kezdeményez az ügyben.

A főpolgármester hétfő reggel a TV2 Mokka című műsorában a térfigyelő kamerás büntetések ügyében problémának nevezte, hogy a közterület-felügyelők következetesen és a jelek szerint visszatérő módon szabálytalanul büntetnek. A közterület-felügyelő akkor büntethetne szabályosan, ha nem csak a közterület-felügyeleti kamera felvételére támaszkodna, hanem a helyszínen lenne, és ott szabná ki a büntetést.

A legtöbb esetben nem ez történik, hanem egy szobában ülve a kamera felvétele alapján büntet, ez szabálytalan – fejtette ki. Tarlós István úgy fogalmazott:

“megpróbálok beavatkozni amennyiben igaz az, hogy Budapest egy város, és minden kerületben én vagyok a főpolgármester”.

A kerületi közterület-felügyeletek jelen pillanatban is még teljesen önállóak és eléggé dezorganizáltan működnek – értékelte.

“Az a véleményem, hogy a szellemiségüket is, és a helyzetüket is érdemes volna felülvizsgálni”

– mondta a főpolgármester, aki azzal indokolt: a közterület-felügyeletet nem arra találták ki, hogy az autósokat üldözve szabályos “pénzbehajtásnak látszó akciókat bonyolítsanak le”.

Szólt arról is, régóta “rossz szemmel” nézi, hogy az óvodáknál és az iskoláknál reggel és délután megjelenek kerületi közterület-felügyelők és “kényszerhelyzetben lévő” szülőket büntetnek. Tarlós István megjegyezte azt is, túlzónak tartja, hogy 50 ezer forintra büntetnek autósokat egyes szabályszegések miatt, ezért módosítást kezdeményez ez ügyben is. A rendőrségnél és a belügyminiszternél javasol módosítást a közterület-felügyelettel kapcsolatban – jelezte kérdésre. Tarlós István azt mondta, hogy a lakossági elégedetlenség nagyon nagy mértékű ezekben az ügyekben. Nem az autósok üldözése és a pénzbeszedés az egyetlen feladata a közterület-felügyeleteknek – jelentette ki. Hozzátette: utánanéz annak, hogy a közterület-felügyelőknek van-e érdekeltségük minél több bírság beszedésében, mert ha igen, akkor azon változtatni kell.

Forrás: MTI, fotó: frisss.hu