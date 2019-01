A rossz lelkiismerete miatt retteg Sargentini – nem mer Magyarországra jönni, mert veréstől fél

Interjút adott a volt simicskista Magyar Nemzet utódjának, a Magyar Hangnak Judith Sargentini, aki nem lopta be magát a magyarok szívébe, hiszen az általa és a bosszúra szomjas magyar ellenzék által kreált hazugságokra épített jelentését elfogadva jogállamisági eljárást indított hazánk ellen az Európai Parlament. Sargentini az interjúban kijelentette, hogy egy ideig nem jön Magyarországra, mert fizikai erőszaktól tart. Nyilvánvaló, hogy a magyarok nagy része nem tekint rá baráti szemmel, de hazánk iránti gyűlöletét ismét kedves csomagolópapírba burkolja, amikor azzal riogatja Európát, hogy a magyar kormány propagandája miatt a suttyó magyarok meg akarják verni. Az unalomig ismételgetett, ám Európa sorsába bizonyítottan beleszóló Soros Györggyel korábban együtt dolgozó holland EP-képviselő sosem fogja megismerni a magyarokat, mert nem is akarja, utálata annál sokkal erősebb.

Sargentini tehát – ahogy a jelentéséből is kiderült – nem ismeri a magyarokat, akik tény, hogy nagyrészt negatív véleménnyel vannak róla, azonban kikérjük magunknak, hiszen nem holmi söpredék vagyunk, akik vezényszóra lincselnek vérben forgó szemekkel, Orbán birkájaként. A magyar emberek nem ereszkednek le oda, hogy bepiszkolják a kezüket egy Sargentini-félével, nálunk nem ez dívik. Sargentini szemszögéből nézve tehát joggal van benne félsz, csak azt nem tudja elképzelni, hogy nem bántaná itt senki. A magyarok lenézik és megvetik és bár biztos felmenne pár emberben a pumpa, ha látnák Sargentini angyali mosolyát, nem kell félnie, tőlünk nem. Aki itt bántott valakit, az ő volt és ezt tökéletesen jól tudja. Így fogalmaz az interjúban:

Jelenleg nem tervezek Magyarországra menni (…) Abban azonban biztos vagyok, ameddig a magyar kormány így beszél rólam, addig soha nem lehet tudni, hogy az egyes személyekben mindez hogyan legitimizálja a velem szembeni gyűlöletet – annak következtében, amit a kormány terjeszt rólam. Ez akár fizikai erőszakban is megjelenhet.

Egy ország ismerte meg a hamis vádakat, így nem a kormány terjeszti a liberális politikusról a lejárató információkat, hanem ő határozta meg magát így hazánkkal szemben. Az interjúban pedig igyekezett tovább sötétíteni a róla kialakult képet, amikor a tüntetésekkel kapcsolatban nyilatkozik:

Nemrégiben adtam egy interjút egy holland televíziónak, és kértem az újságírót, hogy képzelje el azt a helyzetet, hogy az egyesült ellenzék, közösen a szakszervezetekkel, tart egy tüntetést Budapest közepén. A rendőrség bántalmazza a tüntetőket, és a közszolgálati média erről nem számol be.

A széles látókörű Sargentininek tudnia kell, hogy nem mond igazat a bántalmazásról, azonban inkább azt kellene példaként felhoznia, amit a nyugati demokráciák, például Franciaország rendőrsége művel a tüntetőkkel, akiket gumilövedékkel soroz meg, összever, vízágyúval kínál meg, és még Brezsnyev is elismerően csettintene, ha látná ezt az igyekezetet.

Magyarországon pedig fordított a tendencia, inkább rendőröket támadnak meg a kis létszámú “demokratikus tüntetők”, ők szinte bármit megtehetnek ebben a félelmetes diktatúrában. Felejtsük el ezt a sirámot, ez már rég nem a Gyurcsány-féle rendőrség, akik laposra verték és gumilövedékkel lőtték a tüntetőket és bárkit, aki arra járt. Akkor hol voltak a nyugati liberális jogvédők? Most kevesen tüntetnek, társadalmi támogatottság nélkül provokálnak az erőszakos tüntetők, mégsem lépnek fel ellenük durván, azonban az mégsem járja, hogy húsz ember megbénítson egy hidat, lezárjon egy felüljárót a többségre hivatkozva. Furcsa is lett volna, ha Sargentini nem mellettük áll ki. De az rendkívül gusztustalan, hogy rendőrök általi bántalmazásról ír, aljas és félelemmel teli diktatúrának állítva be a mai Magyarországot.

Bizonyítékot is adott arra, hogy ő és körei nem tűrik azt, hogy Magyarország nem kér a mostani ellenzékből és a brüsszeli tanácsokból, hiszen helyettünk, magyar választók helyett akarja megmondani, hogy mi a jó, és a kormányváltás érdekében akar megtenni mindent, holott ez durva beleszólás a magyar belügyekbe. Kifejti emellett azt is, hogy nagyon zavarja, hogy a hetes cikkely alapján még nem büntetik hazánkat:

Úgy tűnik, hogy az osztrák elnökség vonakodott a további lépések megtételétől, inkább továbbadták a számukra kínos kérdést a románoknak. Onnan még nem hallottam konkrét intézkedésekről. Közben az Európai Néppárt is csendben maradt a Fidesz néppárti tagságával kapcsolatban. Az Európai Parlament kétharmada nagyon egyértelmű jelzést küldött a tanácsnak: fel kell lépni a magyar demokrácia eróziójával szemben. A magyar polgárok megérdemlik a jó kormányzást.

Majd a magyar polgárok eldöntik, hogy mi nekik a jó kormányzás, és ha úgy döntenek, hogy nem a Fideszt akarják hatalmon tartani, akkor élni fognak demokratikus jogaikkal. De ezt ne Sargentini döntse el.

A teljes interjú megtekintéséhez a Magyar Hangot kellene megvennie az olvasónak, azonban úgy gondoljuk ez az interjúrészlet tökéletesen elegendő ahhoz, hogy megértsük, miért fél Magyarországra jönni Sargentini. Aki ennyi hazugságot állít, és ennyi rosszindulattal viseltetik egy nemzet ellen, az tényleg jobb, ha nem jön ide, az joggal érezheti a szíve mélyén, hogy nem érdemes olyan országba utazni, akivel szemben ennyi rosszindulattal viseltetik. Hiszen ha nyíltan azt a hazugságot terjesztem a szomszédomról, hogy szemét alak, aki veri a gyerekeit, utána nem csöngetek be hozzá, hogy üljünk le egy közös ebédre nála és boldogan parolázzunk, mintha mi sem történt volna.

Forrás: Magyar Hang; Fotók: MTI