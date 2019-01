Harcoljatok! – Ütős videóval mozgósít a Fidesz (VIDEÓ!)

Harcoljuk ki a győzelmet most vasárnap! Magasba a zászlókat! Mindenkire szükség van! – olvasható a Fidesz közösségi oldalán megosztott videó fülszövegében. A kormányzó párt ezzel a videóval igyekszik mozgósítani követőit a vasárnapi választásokra. Arról már szerdán beszámoltunk, hogy a Fidesz pénteken Székesfehérváron tartja kampányzáró rendezvényét, ahova még külhonból is érkeznek. A Városház tér és környéke biztosan megtelik a másfél órás program idejére – fogalmazott Cser-Palkovics András. A városvezető elmondta, a kampányzárón Orbán Viktor miniszterelnök mellett Vargha Tamás (Fidesz-KDNP) képviselő-jelölt is felszólal, aki házigazdaként szól majd az egybegyűltekhez, míg a város nevében ő mond majd köszöntőt. A polgármester megjegyezte, elképzelhető egy meglepetésvendég felszólalása is, de az még egyeztetés alatt van. Cser-Palkovics András szerint „akinek fontos Magyarország sorsa, a vasárnapi választás eredménye”, jelen lesz a pénteken, 17 órakor kezdődő eseményen.

Címlapfotó: Facebook.com