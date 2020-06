Haveri cégektől vásárolták csillagászati áron Karácsonyék a maszkokat

Jóval a piaci ár felett vásárolták Karácsonyék a maszkokat és a teszteket, ráadásul olyan cégektől szerezték be ezeket az eszközöket, amelyeknek profiljuk alapján semmi közük nem volt a gyógyászati segédkereskedelemhez, a koronavírus kínálta üzleti lehetőség hatására azonban bővítették tevékenységi körüket. Eredetileg divattervezéssel és konferencia-szervezéssel foglalkozó vállalkozástól vásároltak például másfél millió sebészi maszkot több, mint 270 millió forint értékben. Sajtóinformációk szerint a teszteket is csillagászati áron szerezték be, nagyjából 180 millió forinttal költhettek többet a piaci árnál.

A fővárosi önkormányzat honlapján található szerződések számos érdekességet tükröznek- szúrta ki a Mandiner. A portál cikke szerint Karcsácsonyék hatalmas tételben irreálisan magas áron szerezték be a védekezést segítő eszközöket. Egy maszk ára például négyszáz forint volt, miközben a patikákban ugyanazt a terméket az egyszerű fogyasztók is olcsóban érték el, akik csak egy-két darabot vettek szemben Karácsonyékkal, akik nagy tételben vásároltak.

Asztalosoktól is rendeltek

A Mandiner végig böngészte azoknak a cégeknek a listáját, amelyektől a védekezést segítő eszközöket és a teszteket beszerezte a főváros. A kutakodás eredményeként kiderült, hogy a szóban forgó vállalatoknak közük sem volt ehhez a területhez. Az EU Buses.eu Kft. a nyilvános cégadatok szerint az épületasztalos-ipari terméktől kezdve a fonottáru, a parafa gyártásán keresztül egészen a szálláshely-szolgáltatásig és reklámügynöki tevékenységig számos tevékenységgel is foglalkozik, ám egészen ez év március 9-ig semmi köze nem volt gyógyászati célú termékek gyártásához- világít rá a Mandiner.

Később bővítették tevékenységi körüket

Ezt a tevékenységi kört március 31-én jegyezték be, tehát nyolc nappal azután, hogy megköttetett az adásvételi szerződés. A cégnek egyébként honlapja sincs. Az Origo úgy tudja, a cég ügyvezetője, Illés Gábor Miklós korábban egy biztosítási ügynöki, bróker tevékenységi körű cég vezető tisztségviselője volt. A Török Zsolt ügyvezető által képviselt Rotatech Holding Kft.-től a 2020. március 30-án kötött adásvételi szerződés szerint 250 ezer darab FFP2 maszkot vásárolt a főváros 211 millió 750 ezer értékben. A cég ekkoriban nem volt bejegyezve gyógyászatitermék-kiskereskedelemre, ez csak közel egy hónappal a szerződéskötést követően, április 22-én történt meg. A cég fő tevékenységi köre egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. A Business Rally Hungary Kft.-nek sem volt még idén március 30-án – amikor Karácsonyék 1 millió 500 ezer darab sebészi maszkra kötöttek a céggel szerződést – a tevékenységi körei között a gyógyászatitermék-kereskedelem, ezt majdnem három hónappal később, június 15-én jegyezték be. A cég fő tevékenységi köre egyébként konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése. A társaság a nyilvános cégadatok szerint a ruházati kiskereskedelemtől a divat formatervezésen át a közvélemény-kutatásig igen széles körű és sokrétű tevékenységgel bír.

Gyurcsányék köre is profitált a vírusból

A teszteket magas áron, becslésük szerint a piaci árnál mintegy 180 millió forinttal drágábban szerezte be az önkormányzat, és a beszállítók között több olyan vállalat is volt, amely a 2010 előtti szocialista kormányzás alatt rendszeresen kapott megbízásokat. A Corden International Kft. a személyi állománya egy időben részleges átfedést mutatott a Kern József érdekkörébe tartozó Diagon és Medisyst Kft.-vel is. Kernt Gyurcsány Ferenc körébe tartozó üzletemberként tartják számon – számolt be a HírTV. Az önkormányzattal 120 milliós keretösszegű szerződést kötő Kelen Kórház nevű magánintézménynek egyik ügyvezetője az a Székely Tamás, aki a második Gyurcsány-kormány és a Bajnai-kabinet egészségügyi minisztere volt. Az eszközöket rendkívül magas áron szerezték be az említett vállalatoktól, hiszen a 6-9 ezer forint közötti árú gyorstesztekért 15 ezer forint feletti összeget fizetett a főváros. A vírus örökítőanyagát kimutató, úgynevezett PCR-teszteket pedig 24 ezer forintért szerezték be Karácsonyék, holott azok 15 ezer forintért is elérhetők.

Forrás: Mandiner/ Fotó: Horváth Péter Gyula/PestriSrácok.hu