Morvai Krisztina és Vona Gábor között három éve tart a mosolyszünet

Egyáltalán nem biztos, hogy a Jobbikra fog szavazni a 2018-as választásokon Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti képviselője – egyebek mellett ez is kiderül az interjúból, amit a politikus a Heti Válasznak adott.

Az interjú érdekesebb részei:

Morvai nem tudja, hogy a Jobbikra vagy a Fideszre szavaz-e 2017-ban. Már nem

metélt farkincázna”

, mint tette hét éve, időközben ugyanis “bölcsebb lett”. A Jobbik EP-képviselője abban azonban nem biztos, hogy az őt jelölő párttal is csak ennyi történt: szerinte Vona Gábor feladja az eredeti jobbikos értékeket, hogy az átmosott agyú és szívű baloldali választóknak udvaroljon. Morvai ma már azt sem teljesen biztos, hogy a Jobbik elutasítja-e a tömeges bevándorlást vagy sem, márpedig ő csak olyan pártra szavaz, amelyik elutasítja.

Adott ponton kiderül, hogy Morvai már három éve nincs kapcsolatban a pártelnökkel, pedig folyamatosan próbált közeledni hozzá. Morvait bántja, hogy a Jobbik még a béruniós ötletről sem kérdezte ki a véleményét. Különös választ ad rá:

Nőként talán bevallhatom, fáj.”

Mármint nem a bérunió gondolata, hanem a folyamatos mellőzöttség. Dicséri az Orbán-kormányt, hogy az mindent megtett Európa megvédéséért, de más intézkedéseket is méltatott. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy ha bizonyos dolgokban egyet is ért a Fidesszel, kijelentései nem minősíthetőek hűségesküként.

Nem lennék mondjuk államtitkár egy Fidesz-kormányban. Az tényleg árulás lenne”

– mondja Morvai. Az sem tetszett neki, hogy a Jobbik hanukaüzenetet küldött Köves Slomó rabbinak. Ezt egyáltalán nem érezte hitelesnek a párt részéről. Továbbá: valójában nem zavarja, ha nem lesz 2019-től EP-képviselő.

