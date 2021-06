A pedofil-ellenes törvényhez illesztett kissé homofób módosító javaslatról két körben is leírtam a kritikámat: cinikusan megbélyegző, legalábbis a 14-18 éves korosztályt illetően indokolatlanul diszkriminatív és a “homoszexualitás népszerűsítése” fordulat nem felel meg a normavilágosság követelményének. Von der Leyen uniós bizottsági elnök közleménye azonban tényleg több a soknál, azt írja: „Ez a magyar törvénytervezet szégyenletes. Nem csak szexuális irányultság alapján diszkriminál, hanem az EU alapvető értékeivel is szembe megy. Ebben nincs kompromisszum.” Na most akkor lássuk azokat a híres európai értékeket, amikben nincsen kompromisszum. A derék, “alapvető értékekben” kompromisszumot nem ismerő német kormánypártok ’89-’90-ben keblükre ölelték és rögtön az európai szalonokba vezették azokat a magyar posztkommunista vezetőket (és pártjukat), akiknek egyeduralma alatt a titkosszolgálat homoszexualitással zsarolt, tett tönkre embereket, homoszexuális kapcsolat miatt meghurcoltak embereket, homoszexuális egyesületet alapítani, felvonulást tartani nem lehetett. Aztán a kilencvenes években – az “alapvető értékek” jegyében – Brüsszel úgy juttatta el Magyarországot a csatlakozás kapujáig, hogy a magyar büntetőjog még diszkriminálta a homoszexuálisokat: a 37/2002 (IX. 4.) AB határozat gyomlálta ki az utolsó homofób passzust a Btk. -ból. Aztán Magyarország -megint csak az “alapvető értékek” jegyében – úgy csatlakozott az EU-hoz 2004. május 1-én, hogy a magyar jog ekkor még nem ismerte el az azonos nemű párok együttélését. Ezt csak a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX. törvény tette meg. Ma Magyarországon a büntetőjog nem üldözi és nem diszkriminálja a homoszexualitást, lehet homoszexuális egyesületet alapítani, felvonulást szervezni, a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény továbbra is hatályban van. A fideszes törvénymódosítás ettől függetlenül disznóság. Csakhogy ezt nekünk, magyaroknak kell megoldani. Német asszisztencia nélkül.