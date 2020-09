Sokkoló adat: Budapesten 14-29 ezer ember fertőzödhetett már meg koronavírussal

Egy hét alatt alig több, mint 2400, két hét alatt pedig 3200 koronavírusos esetet diagnosztizáltak Magyarországon. A Portfolio elemzése szerint ma már 100-ból egy-két ember lehet fertőzött a fővárosban. Merkely Béla pedig azt nyilatkozta, hogy ő mintegy 100 ezerre becsüli a fertőzöttek számát az országban.

A portál azt írja, nyáron kifejezetten kevés beteg volt ahhoz képest, hogy a környező országok többségében több fertőzöttet diagnosztizáltak, azonban az utóbbi hetekben fordult a kocka. A külföldről az iskolakezdés előtt hazatérő magyarok behurcolták a vírust. A koronavírus-járvány első időszakának egyik tanulsága a Portfolio szerint az volt, hogy a magyar járványügy nagyjából minden 14-15. esetet diagnosztizálja, és nincs okunk azt feltételezni, hogy most jobb lenne a detektálási arány. Szlávik János főorvos szerint tízszer-hússzor annyi eset lehetett nyáron is, mint amennyit diagnosztizáltak, de Röst Gergely járványügyi matematikus is úgy véli, hogy legalább annyi most a nem diagnosztizált eset, mint korábban. Sőt, szerinte most több eset maradhat feltáratlanul.

Mivel a fiatalok körében a tünetesek aránya kisebb, és most közöttük terjed a vírus, attól tartok, hogy a jelenlegi detektálási arányunk még rosszabb lett

– mondta Röst a Portfolio-nak. Merkely Béla, a SOTE rektora pedig egyenesen úgy véli, hogy 20-szor annyi beteg lehet, mint amennyit detektálnak. A portál megnézte, hogy nagyjából hány fertőzött lehet az országban jelenleg, ha egy fertőzött két hétig számít aktív esetnek. Úgy számolnak, hogy Budapesten már a népesség 0,8, illetve 1,6 százaléka fertőzött lehet a számítások szerint, ha minden tizedik, illetve huszadik esetet azonosítják. Vagyis 14-29 ezer fertőzött lehet a fővárosban, az egész országban pedig 32-65 ezren lehetnek összesen azok, akik koronavírusosak a fenti számítással. Ez azt is jelenti, hogy a fővárosban jelentős a fertőzöttség, kifejezetten sokan lehetnek a tünetmentesek vagy enyhe tünetekkel rendelkezők, akik vélhetően nem is sejtik, hogy fertőzöttek. Merkely Béla ennél is többre, 100 ezerre becsüli a fertőzöttek számát. Ez a Portfolio számításai szerint úgy képzelhető el, ha egyhuszados aluldetektálási arány feltételezése mellett azzal is kalkulálunk, hogy a betegség lappangási ideje egy hét, vagyis a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma a tüntetmentes állapot miatt eleve késésben van a pillanatnyi állapothoz képest. Így számolva Budapesten átlagosan 100 főre már kicsivel több, mint 2 vírushordozó is juthat.

Forrás: Portfolio; Fotó: MTVA/Bizományosi/Jászai Csaba