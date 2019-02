Szakértők szerint elbukhatja képviselői tisztségét a titkosított adatokkal haknizó Demeter Márta

Demeter Mártának az a szerencséje, hogy Magyarországon él, az Egyesült Államokban ugyanis akár huszonöt év börtön járna azért, amit tett – mondta szerdán Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában. Az ATV-nek nyilatkozó Cseri Ferenc a képviselőnő nagyon súlyos hibát vétett akkor, amikor harminc évre titkosított dokumentumokat hozott nyilvánosságra. A nemzetbiztonsági szakértő szerint amennyiben a Központi Nyomozó Főügyészség a történtek miatt indított vizsgálata megállapítja Demeter Márta mulasztását, az az LMP társelnökének parlamenti mandátumába is kerülhet.

Georg Spöttle szerint számos oka lehet annak, hogy az LMP parlamenti frakciójában ülő képviselőnő csak a harmadik átvilágításon bukott meg. Változhat a személyiség és a politikai nézet – vélekedett a szakember, aki úgy látja, hogy Demeter Márta valamilyen formában radikalizálódott, annyira kormányellenes lett, annyira ellenségének tekinti a jelenleg fennálló demokratikus rendet és Magyarország kormányát, hogy le akarta járatni a kabinetet. Spöttle felidézte, hogy Németországban is voltak hasonló esetek: afganisztáni misszióban résztvevő katonák neve látott napvilágot, aminek következtében családjaik és bajtársaik kaptak fenyegető leveleket, illetve tálib terroristák hamis üzeneteket küldtek, miszerint meghalt a hozzátartozójuk. Az Egyesült Államokban akár huszonöt év szabadságvesztés is kiszabható azért, amit Demeter Márta tett – hívta fel a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő. Ennyit kapott az a tizenkilenc éves katona is, aki a Pentagonból egy pendrive-on hozott ki titkos információkat, majd ezeket közzétette. Nem kerülhet ki a köztudatba, hogy hová utaznak a politikusok, ugyanis a kiszivárgott információkat a terroristák bármikor felhasználhatják – hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette: Németországban egy parlamenti képviselő épp ezért több vizsgálaton is átesik. Ott például utánanézhetnek, hogy a politikus mely országokban járt, vagy hogy miket vásárol. A hitelkártya, illetve a pontgyűjtő kártya adatokból feltérképezhető egy ember személyisége. A kényes információkkal zsarolhatóvá válnak a politikusok, elég ha csak Amerikára gondolunk, ahol szenátorok mondtak le szexuális beállítottságuk miatt – fejtette ki Spöttle. Ha valaki nyíltan hazaárulást követ el, vagy katonai információkat ad el egy harmadik országnak, annak van egy bűnügyi minősítése is. Demeter Márta elveszítheti a képviselői mandátumát, amennyiben kiderül róla, hogy nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordoz – jelentette ki a a biztonságpolitikai szakértő.

Hasonló véleményen van az ATV-nek nyilatkozó Cseri Ferenc, aki a vele készült interjúban kifejtette, hogy Demeter Márta bizottsági posztját csak a vizsgálat végéig tarthatja meg, de a Központi Nyomozó Főügyészség juthat olyan megállapításra, ami ennél is súlyosabb következményekkel járhat számára. A nemzetbiztonsági szakértő a részletekről elmondta, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormány szerint, a képviselőnő viszont azt állítja, hogy ez egy fideszes leszámolás ellene. Cseri szerint a kabinet megítélése jogos, mivel Demeter Márta harminc évre titkosított dokumentumokat hozott nyilvánosságra. A képviselőnő októberben azt a kérdést tette fel, hogy azon a bizonyos honvédelmi repülőgépen Orbán Viktor lányát hozták-e haza Ciprusról. A minisztérium ezt cáfolta, és az is kiderült, csak névazonosságról volt szó. Az adatokat titkosították, és Demeter Mártának nem lett volna szabad nyilvánosságra hoznia. Cseri arról is beszélt, az ügynek három minősítése is van, először az Alkotmányvédelmi Hivatal tett javaslatot, majd a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal nem publikus az információvá minősítette, majd a Központi Nyomozó Főügyészség visszaélés közérdekű adattal visszaélés miatt indított nyomozást. Itt a probléma az, – mondta a szakértő – hogy a képviselőnő kérhet információt minősített adatról, kaphat is, de nem hozhatja azokat nyilvánosságra. Cseri Ferenc hozzátette: a képviselők által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja, ha pedig olyan megállapításra jutnak, az Demeter Márta képviselői pozíciójába is kerülhet.

A Honvédkórház 3,8 millió forintot kér a közérdekű adatokért! Így perre megyünk az elmúlt 4 évben megkötött szerződésekért. Ez immár a harmadik adatigénylési perünk az ügyben. Ennyire titkolóznak az emberek előtt! – panaszkodott még a múlt héten Demeter Márta. A pontos és igaz helyzetet az Origo kérdésére a Honvédelmi Minisztérium így foglalta össze: A HM szerint Demeternek tudnia kellene, hogy a vonatkozó előírások szerint helyben, költségtérítés és a kórházi dolgozók túlóra kötelezettsége nélkül is megtekinthetné az általa kért iratokat, amelyeket közérdekű adatként kért ki a Honvédkórháztól. Közölték, nemrégiben ugyan járt az intézményben, de a látogatásának időpontját és célját elfelejtette a meghatározott formában jelezni, holott tisztában van az erre vonatkozó szabályokkal, amelyeket viszont nem akar betartani – közölte a minisztérium. A hatályos jogszabályok szerint Demeternek kell kifizetnie az általa kért adatok összegyűjtését és lemásolását, tehát ebben semmi újdonság nincsen. A HM szerint sokkal célszerűbb lenne, ha az LMP képviselője a helyszínen tanulmányozná az általa megtekintendő iratokat, nem okozna túlmunkát a dolgozóknak, és ezáltal az iratmásolás bekerülési költségeit pedig a betegellátásra tudná fordítani a kórház.

Forrás: Echo TV/ATV. Fotó: MTI/Kovács Attila