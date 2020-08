Jakab Péter vezetésével önmagát számolja fel a Jobbik

Semmi sem változott a Jobbik háza táján, folyamatosan látszódik az a fajta balra tolódás, amely egy ideje már meghatározó irányvonalat jelent a Jobbik vezetésén belül – nyilatkozta a PestiSrácoknak egy, a Jobbikból korábban távozó, de neve elhallgatását kérő forrásunk. Mindezek mellett az őszi tiszaújvárosi időközi választás kapcsán komoly botrány pattant ki, hiszen az ellenzék közös, jobbikos jelölje, Bíró László minősíthetetlen módon tett rasszista és antiszemita kijelentéseket, ám a balliberális oldalt ez egyáltalán nem zavarja.

Mint ismeretes, és arról korábban már írtunk, az egyik legújabb botrány a Jobbik háza táján, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerint jogszabálysértően vette nyilvántartásba jelölőszervezetként a tiszaújvárosi választási bizottság a Jobbikot, a szervezet nyilvántartásba vételi kérelmét ugyanis olyan törvényes képviselő nyújtotta be, akinek a képviseleti joga jelenleg nem hatályos. A tiszaújvárosi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) augusztus 18-án vette nyilvántartásba jelölőszervezetként több más párt mellett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat is. Az október 11-re kiírt tiszaújvárosi időközi országgyűlési választáson megtámadták a Jobbik, mint jelölőszervezet nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottságnál. A nyilvántartásba vételi kérelem elleni fellebbezési érvelés lényege az, hogy mivel a januári tisztújító kongresszuson hozott döntéseket még nem jegyeztette be a Jobbik a bírósági nyilvántartásba, így jelenleg a párt nevében hatályosan senki sem tehet nyilatkozatokat, azaz hivatalosan jelölőszervezetként sem jelenhetnek meg az időközi választáson. Jakab a változásbejegyzésről kapott egy végzést július 9-én, azonban a végzéssel szemben 15 napos határidővel fellebbezéssel élhetnek az érintettek (jelen esetben azok, akiket a tisztújító kongresszuson hozott döntés eredményeképpen törölne a bíróság a nyilvántartásból, vagyis: Sneider Tamás, Bana Tibor, Hegedűs Lórántné, Stummer János, Gyüre Csaba). A Jobbik januárban megválasztott, de jogerősen még bírósági nyilvántartásba nem vett elnöke, Jakab Péter a Fideszt és a bíróságot hibáztatja az ügyben.

Találgatások szerint jobbikosok gáncsolták el Jakab pártelnöki nyilvántartásba vételét. Forrásunk a fellebbezési ügy kapcsán elmondta, hogy

ezen egész ügy kapcsán semmilyen lépést nem tettem, nem is kívánok semmilyen lépést tenni, és további hozzáfűzni valóm nincs.

A neve elhallgatását kérő volt jobbikos politikus kérdésünkre elmondta, hogy nem kommentálná különösebben a Jobbik háza táján zajló újabb botrányokat, hiszen a Jakab-féle vezetés továbbra is a balratolódás útján van.

LUXUSAJÁNDÉK VAGY PÁRTVEZETÉS?

Mint ismeretes, Jakab Péter nemrégiben lett 40 éves és kiderült, hogy komoly összegeket fizethettek ki Jakab ajándékára a párton belül. Beszámolók szerint Jakab tiszteletére zártkörű bulit tartottak és a szerénységéről kevésbé ismert pártelnök az órát a magasba tartva ünnepeltette magát a cirka száz főnyi párttagság és aktivisták előtt.

Forrásunk arra a kérdésünkre, miszerint elképzelhetőnek tartja-e, hogy Jakab személyi kultuszához hű rajongói egy luxusórával ajándékozták meg, nem kívánt reagálni, hiszen nem volt ott az eseményen. Korábban egyébként, mint más pártoknál, úgy a Jobbiknál sem számított kiemelkedő eseménynek a pártelnök születésnapja. Vona Gábor és Sneider Tamás – teljesen privát ügynek tekintették a születésnapjukat, és még a kerek évfordulókat sem pártrendezvényen ünnepeltették, valamint a Jakabéhoz hasonló ajándékozási ceremóniákat sem tartottak.

Külön érdekesség, hogy nemcsak zárt körben, hanem már a nyilvánosság előtt is jó ideje gondok vannak a Jobbikkal, hiszen nemrégiben újabb botrány robbant ki.

Szanyi szerint náci az ellenzéki jelölt

Nemrégiben Szanyi Tibor kelt ki magából brutális módon, amikor elmondta, hogy pártja, az ISZOMM (Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom) jelöltet indít a borsodi időközi választáson, mert szerinte a borsodi ellenzéki jelölt, Bíró László náci és a hátuk mögött döntöttek a jelöltségéről. Szanyi elmondta, hogy nem támogatja a közös ellenzéki jelöltet a borsodi időközi választáson. Szanyi Tibor pártja, mivel „aktív nácinak” tartja a jobbikos Bíró Lászlót, más jelöltet indít el az ellenzékkel szemben. A fentiekkel kapcsolatban az ATV Start című műsorában azt mondta az ISZOMM párt vezetője, hogy bocsánatkéréssel nem intézhetők el Bíró korábban tett rasszista kijelentései és sok-sok éves ilyen jellegű pályafutása. Szanyi arra utalt, hogy Bíró László egy már nem elérhető bejegyzése alatti kommentszekcióban éles vita alakult ki a migráció kapcsán. Itt osztotta meg a véleményét Bíró, amely így hangzik:

A hazai wellness szállók vendégeit látom. Itt Tarcalon van egy 4 és egy 5 csillagos szálloda. Tele lengyellel, orosszal, izraelivel! – hangsúlyozta. A kutyám majd megveszik amikor a tetűcsúzdások elmennek a ház előtt! – emelte ki.

Mint a Mandiner is megírta, a „tetűcsúszda” (Bíró hibásan „tetűcsúzdaként” használta) kifejezés feltehetően a zsidóság egyes irányzatai által viselt halántékfürtre, pajeszra utal. A Magyar Nemzet szerint a jobbikos politikus a lengyel, orosz és izraeli haszid zsidó vendégekre, vallási turistákra utalt, akik a szerencsi és környékbeli szállodák vendégei.

Bíró egy másik alkalommal egy írást osztott meg, amely a második világháborút lezáró fegyverszünet aláírásáról szól.

„Tetszik, nem tetszik, a nemzetiszocialisták hatalomra kerülése után Németországban rend és gazdasági-politikai stabilitás lett. Egy választási cikluson belül megszűnt a munkanélküliség, kikapcsolták a zsidó uzsora-banktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufemizált kozmopolita rablás kifizetését a győztes antant-országok számára, bebizonyították, hogy egy ország gazdasága a »szent« bankáruralom nélkül is csodálatosan működhet, sőt, csak így működhet egészségesen, korai jóléti államot teremtettek Európa közepén, tehát vállalhatatlanná váltak az akkori politikai korrektek számára. A kozmopolita-cionista körök már ekkor elhatározták Adolf Hitler rezsimjének megsemmisítését”

– áll a nyíltan Hitlert és a Harmadik Birodalmat dicsérő írásban.

A „zsidó uzsora-banktőke” szókapcsolatból, valamint a „kozmopolita-cionista körök már ekkor elhatározták Adolf Hitler rezsimjének megsemmisítését” kijelentésből pedig következtethetünk a szerző zsidóságról kialakult véleményére, amelyet Bíró a profilján való megosztásra is érdemesnek talált.

Az már persze más tészta, hogy hiába kér valaki bocsánatot az effajta ízléstelen és durva kijelentéseiért, hiába tette ezt meg Bíró, ezeket nemigen lehet elfelejteni és komolyan venni.

Forrás: MTI; PS