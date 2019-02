Ellenzéki öngól: DK-s politikus ismerte el, hogy zavartalanul működik az ajkai kórház (videóval!)

Ennél jobban nem sülhet fel már az ellenzék, mint ajkai kórház ügyben. Azt követően, hogy hónapok óta vizionálnak összeomlást, veszélyhelyzetet valótlan hírekre vagy félinformációkra hivatkozva, ma László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa személyesen volt kénytelen elismerni, nincs fennakadás, zavartalanul működik és működni is fog az ajkai Magyar Imre Kórház. A politikus a balliberális média hisztériakeltése nyomán személyes látogatásra jelentkezett be az intézmény vezetőjéhez. Az ellenzéki sajtó színe-java a bejárat előtt várta, hogy tovább fújhassák a már így is óriásivá tagadt, éppen kidurranó lufit. Csalódniuk kellett. László Imre ugyanis nem találkozott rémhírekre okot adó állapotokkal, sőt kijelentette, hogy az ajkai kórház kapcsán megjelent híreknek ha volt is valóságalapja, azokat mérhetetlenül eltúlozták. Ha voltak is nehézségek, akkor azokat megoldották, a kórház működése zavartalan. Csak az a kérdés maradt, hogy ezek után hogyan rágja majd tovább a gittet Rig Lajos jobbikos képviselő, aki a hónap közepére jelentkezett be, szintén képviselői látogatásra az intézménybe…

Nyár óta tart az ajkai Magyar Imre Kórház ellen indított ellenzéki offenzíva. A haladó sajtó félinformációkból kreált, vagy teljesen valótlan lejárató cikkei után szinte valamennyi ellenzéki párt politikusai tüzet nyitottak az intézményre. A jobbikos Rig Lajostól kezdve az MSZP, a DK és az LMP politikusai is azzal riogattak, hogy küszöbön a veszélyhelyzet, működésképtelenné fog válni a kórház, ami vállalhatatlan plusz terhet ró majd a megye súlyponti kórházára is.

A hírek arról szóltak, hogy sorra mondanak fel a nővérek, orvosok az intézményben: előbb az intenzív osztályon, majd az aneszteziológián. Valójában annyi történt, hogy néhány nővér más intézményben magasabb beosztást vállalt, az aneszteziológusok ötfős csoportja pedig milliós béremelés követeléssel állt elő, amit nem teljesített a kórház, és ők azután beadták felmondásukat. Két hét elteltével azonban több mint húsz szakorvost szerződtettek le helyettük valamilyen formában. Elérkezett a végítélet napjának beállított november elseje, de az ajkai kórház csak nem akart összeomlani. Bevetették hát, hogy “felmondott majdnem mindenki a bérügyön, és nem lesznek majd fizetések”. Aztán az egyik ajkai gyárban szervezett véradáson történteket próbálták a kórház nyakába varrni, pedig a doktornőnek, akinek a viselkedése országos sajtónyilvánosságot vont maga után, annyi köze van a kórházhoz, hogy ott is dolgozott. Ugyanakkor az ominózus véradást a Vöröskereszt szervezte, a doktornő pedig a Vérellátóban betöltött munkakörében végezte ott a munkáját. Az ajkai kórház mégis ismét a címlapokra került.

László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa körülbelül egy hónapja tartott sajtótájékoztatót Ajka belvárosában, ahol arról beszélt, hogy ha elmennek az orvosok, milyen súlyos veszélyhelyzet alakul ki, és ő kötve hiszi, hogy olyan könnyű lenne a felmondott aneszteziológusokat pótolni. Az országgyűlési képviselő azt is bejelentette, hogy törvényben biztosított joga, hogy képviselőként személyesen is meggyőződhessen a kórházban az ottani állapotokról.

Nagy Zoltán főigazgató kedden fogadta a DK-s politikust, aki végigjárta az állítólagosan problémákkal küzdő osztályokat, beszélt orvosokkal, nővérekkel, majd az intézmény főbejárata előtt az ellenzéki sajtó már kiéhezett propagandistáinak tartott sajtótájékoztatót. Akik vélhetően arra számítottak, hogy a hónapok óta tartó offenzíva után most beviszik a kegyelemdöfést a kórháznak és a vezetésének.

László Imre: “az ajkai kórház zökkenőmentesen, minden gond és probléma nélkül tud a továbbiakban is működni”

Jól láthatóan és hallhatóan csalódniuk kellett. László Imre teljesen korrekt módon számolt be a tapasztaltakról. Ahogy egy hónapja kérdésünkre azt mondta, ha pótolják a távozókat, akkor nincs veszélyhelyzet, most kénytelen volt elismerni, nem hárított az intézményvezetés és az ÁEG, hanem a valóságról számolt be, a kórház zavartalanul működik. Ebből következően viszont az ellenzéki sajtó nagyon túllőtt a célon és teljesen feleslegesen hergelte mind a betegeket, mind a hozzátartozókat, mind a kórház dolgozóit.

Én őszintén drukkoltam azért, hogy Ajka egészségügyi ellátása, fekvőbeteg ellátása zökkenőmentesen bonyolódjon a jövőben is, hogy ne legyen olyan gond és probléma, amivel a kialakult helyzet fenyegetett, tehát az anesztézia és intenzív terápiás ellátás kivonulása, ami egyet jelent, hogy e nélkül a szakma nélkül a kórház nem működhet. Tehát ennél a szakmánál nincs kompromisszum, ha ez nem működik, akkor a kórház alkalmatlan kórházként működni. Megnyugtató volt a főigazgató úr részletes tájékoztatása arról, hogy hogyan sikerült megoldaniuk az eltávozott aneszteziológusok és intenzív terápia pótlását. Így ennek megfelelően és örömmel tudom mondani, hogy az ajkai kórház zökkenőmentesen, minden gond és probléma nélkül tud a továbbiakban is működni – jelentette ki sajtótájékoztatóján László Imre.

A sajtó túllépett egy határt

Újságírói kérdésre, amely újra előhozakodott a sajtóban megjelent hírekkel, a politikus azt mondta, valóságalapja lehet, hogy volt a megjelent információknak, de a kialakult közhangulatban komoly jelentős szerepe van a sajtó interpretálásának, ugyanis

…a megjelent híradások túllépték azt a küszöbértéket, ami alkalmas lett volna arra, hogy a maga realitásában nézzük ezeket a dolgokat.

Az egyik ilyen újságíró, aki “jelentősen túllépte azt a bizonyos küszöbértéket” mellesleg éppen a kérdező Lékó Sándor, a szocialista városvezetés által fenntartott helyi lap főszerkesztője volt.

Országos tévében hazudott a kórházról a helyi önkormányzati lap főszerkesztője

Lékó az elmúlt hónapokban több hangulatkeltő, kifejezetten riogató cikket közölt az Ajkai Szóban a kórházról, majd néhány napja vette a bátorságot, hogy az RTL Klub Házon Kívül című műsorában valamiféle ajkai kórház szakértőként szólaljon meg.

Az ajkai kórház “ügyeit” leleplező riportnak már a felütése is hazugság volt – méghozzá szándékos. Miközben bemutatták az információk alapjául szolgáló Facebook posztot az egyik helyi gyárban szervezett véradáson történt incidensről, kétszer is elismételték, hogy mindez az ajkai kórházban történt. Pedig az intézménynek annyi köze volt az ügyhöz, hogy a kifogásolhatóan viselkedő doktornő náluk is dolgozott, de a véradás nem a kórházban volt, azt még csak nem is a kórház szervezte és a doktornő nem a kórház alkalmazottjaként volt ott jelen. Az RTL-t ez persze nem zavarta…

A riportban, mely fittyet hányva az eddig megjelent hazug hírek cáfolatára, megismételte, egy csokorba kötve, az összes eddigi hazugságot, Lékó Sándor volt az egyik fő megszólaló. A riporterrel sétálgatva beszélt arról, hogy betegként érkezve a kórházba milyen szörnyű állapotokat lehet tapasztalni. Ebben az az érdekes, hogy Lékó Sándor, aki mellesleg veszprémi, betegként nem igazán az ajkai kórházba érkezik, így nem nagyon tud az ajkai kórház folyosóin civilben tapasztalatokat szerezni.

Sikerült a kórházba dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkező nővéreket is vérig sértenie, amikor tájékozatlanul azt állította, hogy a kórházban már a vért is OKJ-s végzettségű nővérek veszik…

Azt is állította, amire a riporter még vagy kétszer rákontrázott, hogy a kórház vezetése nem reagál a megkeresésekre, nem nyilatkozik – ami megint csak nem igaz, ugyanis az összes álhírt azonnal cáfolták, közleményeket adtak ki. Nagy Zoltán főigazgató pedig a hisztéria kirobbanásakor a helyi sajtónak is és portálunknak is részletesen nyilatkozott és válaszolt minden felmerülő kérdésre.

Aztán szándékos hangulatkeltésre törekedve, a riportban az “utca emberét” is megszólaltatták. Arról kérdezgették a járókelőket, hogy “ugye rettegnek bekerülni az ajkai kórházba, hiszen nincs aki ellássa őket”. A véletlenek fatális összejátszása következtében az arra sétáló járókelők épp a szocialista városvezetés fórumain rendszeresen megjelenő, Schwartz Béla polgármestert támogató ajkaiak voltak.

Az Ajkai Szó főszerkesztőjének hazug megnyilvánulását a helyi kormánypárti politikusok sem hagyták szó nélkül.

Lékó kérjen bocsánatot és adja be felmondását!

Kedden a kórház előtt tartott közös sajtótájékoztatójukon Fülöp Zoltán fideszes önkormányzati képviselő és Bajzék Ádám az ajkai KDNP tagja azonnali távozásra szólították fel az önkormányzat által fenntartott helyi médium főszerkesztőjét.

Lékó Sándor az Ajkai Szó főszerkesztője nemrég az országos médiában félretájékoztatta a tv nézőket, az ajkai kórházban végzett szakmai munka színvonalával kapcsolatban. Mitől érzi úgy, Lékó Sándor, hogy jogosult a kórházban dolgozók szakmai munkájának megkérdőjelezésére, akár iskolai végzettség vonatkozásában is?! A város lakói objektív tájékoztatást várnak, hiszen biztonságot, korrekt, jó szakmai színvonalú ellátást szeretnének Ajkán! Lékó Sándor egy önkormányzat által fenntartott helyi média vezető beosztású alkalmazottjaként ezzel átlépett egy határt! – mondta Bajzék.

Fülöp Zoltán szerint fel kellene már fogni, hogy ez a tömény lejárató kampány veszélyezteti a kórház működését és ezzel veszélybe sodororja az itt élő emberek egészségügyi ellátását, mert elfogy a bizalom.

Sokkal jobb lenne, ha az itteni Ajkai Szó főszerkesztője arról írna, hogy milyen fejlesztések, beruházások történtek az elmúlt időszakban az ajkai Magyar Imre kórházban. Az országgyűlési képviselő Úr a kórház főigazgatójával közösen már hosszú ideje azzal foglalkoznak, hogy az ajkai kórházat műszakai és orvos szakmai szempontból a legjobb eszközökkel lássák el – fogalmazott az önkormányzati képviselő.

Hozzátette, hogy mindezért nem számonkérés és támadás, hanem köszönet és hála jár.

Nem áldozhat fel egy kórházat a politika oltárán Főszerkesztő Úr! Az eddigi tevékenysége csak erre utal. Nem a korrekt tájékoztatás vezérelte, vezérli önt tisztelt főszerkesztő úr. Önt egy dolog motiválja, hogy lejárassa az ajkai kórházat, a kórházban becsülettel dolgozó orvosokat és nővéreket, illetve a teljes kórházi állományt. Egy kórház nem lehet a politika játszótere – vélekedett a fideszes politikus.

Majd Fülöp Zoltán és Bajzék Ádám arra szólították fel Lékó Sándort, hogy haladéktalanul kérjen bocsánatot a kórház vérig sértett dolgozóitól, majd adja be felmondását.

Mindezektől függetlenül fontos kiemelni, hogy dr. László Imre, a Demokratikus Koalíció szakpolitikusa, a betegek érdekeit figyelembe vevő orvosként, korrekt szakemberként, felelős ellenzéki képviselőként nyilatkozott ebben a kérdésben. A konkrét esetet és a szokásos ellenzéki hangnemet figyelembe véve ennek nem lehet eléggé örülni.

Fotók, videó: PS