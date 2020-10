It's impossible to capture a march this large in one frame, but for an idea of how massive this was, here's a shot of the group marching away.



The NFAC claims to be the fourth largest militia in the United States. pic.twitter.com/PlMUGyvj3R — Ford Fischer (@FordFischer) October 4, 2020

Felfegyverkezve masíroztak a színes bőrű milicisták, akik fekete nemzetet akarnak csinálni Amerikából

Mintha a náci birodalom újjászületésének lennénk tanúi – legalábbis ezt támasztják alá azok a felvételek, melyeken felfegyverezett milicisták masíroznak, majd “Black Power!” felkiáltással lendítik magasba karjukat. A helyszín ezúttal az amerikai Lafayette, ahol az NFAC állítása szerint az Egyesült Államok negyedik legnagyobb milíciája vonult fel szombaton délután és hirdette a “fekete erő” hatalomátvételét.

“Én vagyok az NFC! Fekete hatalom! Fekete emberek! Fekete ember! Fekete nő! Fekete gyermek! Fekete Nemzet!” – ilyen és ehhez hasonló kiáltásokkal nyomatékosította közel félezer felfegyverkezett BLM-es, NAFC-s aktivista Lafayette utcáin, hogy őket nem lehet megfélemlíteni, szabályok közé szorítani. Az erőfitogtató demonstráción több beszéd is elhangzott, az egyik felszólaló – Verone Thomas – pedig kijelentette, hogy Bidenre fog szavazni. (Nahát, micsoda meglepetés…-a szerk).

The group pledged with guns up: "I [name] will never allow the murder of another Black person, whether it be by white people or Black people! I am not fucking around any goddamn more! I am the NFC! Black power! Black people! Black man! Black woman! Black child! Black Nation!" pic.twitter.com/Az856Fazxo — Ford Fischer (@FordFischer) October 4, 2020

Beszámolók szerint az utcán a félautomata fegyverekkel hadonászva a csoport tagjai azt is üvöltözték, hogy nem marad következmények nélkül Trump politikája, szavaik szerint ez “háború a nemzetünk ellen”.

A fegyveres alakulat “nagyvezére” John Jay Fitzgerald Johnson, aki az NFAC (Not F * cking Around Coalition) nagymestereként aposztrofálja magát és ad utasításokat, akiről némi kutakodás után kiderülhet, hogy néhány évvel ezelőtt független elnökjelöltként akart indulni a választásokon. Olyan magvas gondolatokkal, mint például ezek: “A megoldás nagyon egyszerű. Követjük a felszabadítási nyilatkozatot, és minden rabszolga-afrikai-amerikai leszármazottat politikai fogolynak nyilvánítunk itt, az Egyesült Államokban, akit érint a portugál rabszolgakereskedelem, majd ezt követően az Egyesült Államoknak van választása, hogy vagy egy földdarabot farag nekünk itt, vagy elvesszük Texast, és tesszük a saját dolgainkat. Ne állítsanak meg minket, ha elmegyünk valahova, ahol a saját földünket adják vissza nekünk a saját nemzetünk felépítéséhez.” Szinte érthetetlen, hogyan nem sikerült neki megnyerni az elnökválasztást…Az viszont elvitathatatlan tény, hogy karizmatikus egyéniség, amilyen mondjuk Hitler volt. Az amerikai közvélemény számára talán nem egyértelmű, hogy ez az ember elnöki babérokra pályázik és az sem, hogy egy folyamatosan növekvő fegyveres milíciát irányít. És itt érdemes kitérni arra is, hogy a nácizmus fő jellemzői igencsak megjelennek az NFAC vezére által irányított szervezetben. Nézzük, miről is van szó!

Újjáéledt nácizmus, színes bőrű Führerrel

Hasonlóan mint a nácik, itt is a nemzeti, (nacionalizmus) és baloldali (szocializmus) ideológiák összedolgozásával egy új világnézetet hoznak létre. Nem áll távol tőlük a szociális demagógia, a baloldali típusú jelszavak hangoztatása, minden társadalmi rétegnek azt ígérik, amit azok hallani akarnak. Az alapelvei közé tartozik a totalitás, azaz hogy az emberi élet valamennyi területére kiterjedjen, azokat az állam hatalma és befolyása alatt tartsa. Megszerzett pozícióit erőszakkal is kész fenntartani. További ismert náci technikája, hogy széles tömegekhez szólj, illetve, hogy szubjektív és egyoldalú legyen a témaválasztása és hogy kevés témára koncentráljon, de azokat kitartóan ismételje. Csakúgy, ahogyan azt a náci birodalomban, itt is jellemző az erő kultusza, a szimbólumok, jelképek használata (horogkereszt, Heil Hitler-köszöntés, Sieg heil! stb.) Fasiszta mintára a nácik körében is a karlendítés vált köszöntéssé, amelyet kiegészített a „Heil Hitler!” kiáltás, amit az amerikai csoport most a “Black Powerrel” helyettesít. De nem áll távol tőlük sem a megfélemlítés, a terror és csakúgy, mint a náci árja fajelméletnél, itt is megjelenik a felsőbbrendűség érzése – csak színes bőrű értelmezésben. S míg a nácik a zsidókat tették felelőssé mindenért, a Black Power tagjai a gazdasági világválságért, a nyomorért a fehér ember bűnbakként történő beállításában találja meg a fő mondanivalóját. Persze felfedezhető itt is az ún. élettérelmélet, a “Lebensraum”, láthatjuk Texas elfoglalásának gondolatát. És csakúgy, mint a náciknak, nekik is van “Führerjük”, aki Grandmaster néven regnál ebben az igen szélsőségesen radikális mozgalomban.

Az Európai Unió szerint mindez azt mutatja, hogy elég a rasszizmusból!

Az igencsak rémisztő történelmi tények tudatában különösen pikáns, hogy szeptember közepén jelentette be az Európai Bizottság: ki kell alakítani egy rasszizmusmentes Európai Uniót. A testület illetékes biztosai szerint egy cselekvési tervvel akarják beindítani ezt a folyamatot, amely válasz lenne a Black Lives Matter-mozgalom tüntetéssorozata által felvetett hatalmas problémákra. Úgy vélik: az Európára is átterjedt tiltakozás bebizonyította, hogy Európa nem tesz meg mindent a rasszizmus ellen. A tervek szerint az uniós intézményeknél is változtatnak az eddigi személyzeti politikán, hogy jobban megjelenjen a társadalmi sokszínűség. Emellett minden tagállamtól rasszizmus elleni stratégiát várnak 2022-ig. Az uniós szintű rasszizmusellenes munka összehangolásáért pedig egy rasszizmusellenes koordinátor lesz a felelős. Ő egyeztetne a kisebbségek képviselőivel, az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal. Remek ötlet, nem vitás. Jöjjenek csak a színes bőrű milicisták…