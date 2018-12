kép: PS

Ott bukott meg az összefogás, ahol kitalálták: a Belvárosban

A lehető leglátványosabb helyen, az ötödik kerületben kapott defektet a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom által kitalált hadicsel, miután kiderült, az általuk szorgalmazott összefogás és informális technikai nagykoalíció helyett inkább minden Budapesten mérhető párt külön jelöltet indít, nem lépnek vissza egymás, illetve a közeljövőben kivitelezendő, kizárólag mikroadományokból finanszírozott közvéleménykutatások szerinti legesélyesebb ellenzéki jelölt javára. Nem is tehetnék, mert mind a Momentum Mozgalom, mind az Együtt a saját elnökét indítja, az LMP pedig a budapesti vezetőjét – arcvesztés nélkül nem farolhatnak ki.

VÉSEY KOVÁCS LÁSZLÓ, AMBRÓZY ÁRON – PestiSrácok.hu

A Várat, Vízivárost, Gellérthegyet, Belváros-Lipótvárost, valamint Józsefváros és Ferencváros belső részeit magába foglaló 1. számú választókerület nemcsak sorszámából fakadóan emelkedik ki a többi közül, hiszen több, önmagát prominensnek szánó képviselő-jelölttel találkozhatunk a jövő tavaszi választáson. A feltűnően vezető ellenzéki szerepre törő LMP korábban sem volt oda a teljes baloldal összeboronálásáért, amely amúgy nyilvánvalóan csak arra jó, hogy az MSZP hellyel-közzel még létező tömegbázisára alapozva életben tartsa Gyurcsány Ferencet és Fodor „Liberálisok” Gábort. Hasonlóan szkeptikus a Momentum is, amely saját arculatra (na meg a kampánytámogatásra) pályázva, éppen a tojáshéjt próbálja lepöckölni a fenekéről – Soproni Tamás üvöltözését elnézve, kevés sikerrel. A választókerület legvakítóbban csillogó politikai celebje mégis az Együtt minden lében kanál, különleges orgánumú elnöke, Juhász Péter. Ő, noha öt éve a magyar belpolitika különlegesen hangos és magabiztos szereplője, eddig csupán egyetlen egyszer mérette meg magát a demokrácia szabályai szerint: a 2014-es önkormányzati választáson az V. kerület népének 30 százaléka szerette volna polgármesterként látni, ami 24 százalékkal kevesebb volt, mint a polgármesterré választott Szentgyörgyvölgyi Péter támogatottsága. Juhász csak kerületi képviselőként tudott választott tisztségbe helyezkedni, kitöltenie azonban ezt a megbízatást sem sikerült, mert 2017-ben kivételes inzultusként élte meg, hogy a nagy vagyonvizsgálót is vagyonvizsgálni kezdték, és inkább nem adta le vagyonnyilatkozatát. Az indoklás persze más volt:

a jövőben kizárólag a pártelnöki teendőire akar koncentrálni.

Nem állnak mögé annyian, amennyit szeretne

Csárdi Antalt, az LMP budapesti elnökét és korábbi főpolgármester-jelöltjét Juhász Péter magabiztos megnyilvánulásai kapcsán kérdeztük arról, hajlandó lenne-e visszalépni a vele egy választókerületben induló Együtt-elnök kedvéért. Csárdi azonban nemcsak határozottan elutasította ezt a lehetőséget, hanem a számmisztikában a Jobbikkal együtt nyakig elmerült baloldali ellenzéktől eltérően úgy vélekedett, hogy nem összefogósdival, hanem a kormánypárttal szemben kínált valós alternatívával lehet kivívni a kormányváltást. Ezzel párhuzamosan a Momentum Mozgalom is olyannyira komolyan gondolja az önállóságot, hogy az úgynevezett civil törvény visszavonásáért indított népszavazási kezdeményezés keretében nekiállt a választói adatbázis létrehozásának, és a PestiSrácoknak adott villáminterjújában Fekete-Győr András kizárta a visszalépését, illetve az együttműködést a többi baloldali párttal. Az Együtt rámenős listavezetőjének ambíciói így – összefogás híján – megbicsaklani látszanak. Hiába, a kampánytámogatás nagy úr, csak a 106 egyéni jelölt a becslések szerint több mint 600 millió forintot ér, amiből rengeteg pincehelyiség bérleti díját lehet kifizetni a 11 kerület második emeletén.

Fekete-Győr András Párizs, Berlin és Brüsszel után a Belvárosban is be van annyira ágyazva, hogy három hónapig akár képviselő-gyakornokoskodna is, amiből megint összejöhet pár évnyi megtakarítása. Fotó: Horváth Péter Gyula/PS

Érdekes fejlemény, hogy a DK és az MSZP ugyanakkor nem indít jelöltet a választókerületben. A jelenleg miniszterelnök-jelölttel (és a jövőjét illető tervvel) sem rendelkező MSZP-ről készséggel elhisszük, hogy fontosabb dolga is akad az 1. választókerületnél, a DK-ról viszont tudható, hogy akármit is mond és tesz, mindig éppen az Gyurcsány Ferenc személyes érdeke. A Jobbik pedig, a Zoom.hu információja szerint a kerületben ismert Losonczy Pált indítja, aki azzal szerzett magának nevet, hogy a Nyugat-Európában sok helyütt bevált éjszakai polgármesterség tisztségének létrehozását szorgalmazta, egyúttal önmagát ajánlva e szerepre. Ő szintén nem olyan jelöltnek tűnik, aki hajlandó lenne visszalépni, vagy háttérbe húzódni, előre engedni a „legesélyesebb ellenzéki jelöltet”.

Indítsuk be Juhász Pétert!

A jelölteken végigtekintve nem is meglepő, hogy Juhász Péter ötlete, miszerint ha ő jelenti be először a képviselő-jelöltségét, akkor a többi párt hátralép, nem az általa várt eredményt hozta. Nála gyakorlatilag csak jobb jelölt létezik, még akkor is, ha kitartóan próbál végre valami választott tisztséget szerezni magának – amit aztán nem tölt be, mivel az munkával jár, és egyszerűbb sértődötten kivonulni a testületi ülésekről, lemondani a bizottsági tagságról.

Elfogadom azt is, hogy a Momentum nem a választási matematika alapján dönti el, hol indít jelöltet, azonban a választások kimenetelét a választási matematika nevű tudományág alapján lehet megbecsülni. Érdemes számolni vele ha politikával foglalkozol és nem ezotériával

– írta Juhász Péter elkeseredetten Fekete-Győr Andrásnak, miután megtudta, hogy a Momentum elnöke egyenesen az ő választókerületébe hozza haza a tudást nyugatról.

Az LMP bejelentése, miszerint Csárdi Antal korábbi főpolgármesterjelöltjük rajtvonalhoz áll a Belvárosban már nem váltott ki hasonló indulatokat Juhász Péterből, őt nem hívta azonnal beszélgetni – minden bizonnyal azért, mert az LMP jelöltje a belvárosi szalonok helyett inkább a zöldségpiacok világában érzi otthon magát, kerületi beágyazottsága pedig nem mérhető össze a HÖK-ös nosztalgiába belefeledkezett Fekete-Győr és a Rogán-ellenes kirohanásaival a baloldalon hatalmas érdemeket szerző Juhásszal.

De mindez – összefogás, vagy koordinált indulás nélkül – meddő igyekezetnek ígérkezik Juhász Péter részéről, hiszen a töredezett baloldal között megoszló protesztszavazatok elégtelenek a relatív többség megszerzésére, kivéve ha a teljes ellenzéki függetlenobjektív sajtó egy-egy időközi választásra összpontosít. Ugyanakkor nem is igazán érthető Juhász Péter elszánt igyekezete a koordinált jelöltség megszerzésére, hiszen a korábban megszerzett önkormányzati képviselői megbízását sem töltötte ki.

Adjál pénzt, adjál pénzt!

A megbízhatatlanság gyakorlatilag végigkíséri Juhász Péter eddigi összes tevékenységi területét, kivéve talán a füvezést, mert a kenderfogyasztás propagálása ügyében rendkívül kitartónak bizonyult, még akkor is, ha néhány éve már jobban érdekelné valamilyen jól fizető politikai pozíció. Annak idején, megboldogult vállalkozó korában csaknem egy tucat fantomizálódott céget hagyott maga után, több tízmillió forintnyi felhalmozott adó- és magántartozással. Kérdés persze, hogy a zavaros és átláthatatlan pénzügyekkel rendelkező ember hogyan szeretne például egy önkormányzatot vezetni. Annál inkább érvényes a kérdés, hogy egy régebbi interjújában maga is őszintén elismerte, hogy jól szeretne élni a politizálásból, a PestiSrácokon megjelent korábbi, bennfentes vendégcikk szerint pedig Juhász megélhetési politikus, aki soha életében nem dolgozott, saját ötletek híján rendre másoktól merít, ráadásul lényegében lopta a Millát is, amelynek hátán felmászott a politikai életbe. Az ötletszegénységét alátámasztja, hogy hónapok óta nem sikerült annál újabb mozgalmári húzást kitalálnia, mint hogy kifütyüli azt, akit nem kedvel. Talán elkezdték kiismerni baloldali berkekben is, és óvatosabban osztják meg vele az ilyesmit.

A pénzzel viszont láthatóan egészen szokatlan, ám szoros viszonyt ápol Juhász Péter: állítólag nem nagyon van neki, viszont iszonyatosan szeretne belőle sokat, ugyanakkor nem hajlandó érte dolgozni, aztán valahogyan mégis futja neki mindenre, még drága kirándulásra is. Eközben pedig minden politikai eseményről a tarhálás jut eszébe. Már 2012-ben azon agyalt, hogy kéne egy Kft. is a Millának, hogy legyen hova fogadni az adományokat, az azóta eltelt időt is hangoskodással és internetes koldulással töltötte, legutóbb pedig egy hasonló esettel égett be nagyon csúnyán. Miután biztossá vált, hogy a Fidesz nem Rogán Antalt indítja az 1. választókerületben, Juhász megálmodta, hogy Böröcz László V. kerületi alpolgármester lesz a kormánypárti jelölt, és egy facebookos videóban máris pénzt kuncsorgott egy őt lejárató telefonos kampányra, amikor Böröcz nyilvánosan tudatta, hogy ő sem tud arról, amiről az Együtt túlmozgásos elnöke állítólag igen. Azóta megjelent sajtóhírek szerint Dömötör Csaba lehet a fideszes jelölt, az viszont valószínűleg sosem fog kiderülni, hogy Juhász mennyi jóhiszemű, ám a kelleténél kevésbé körültekintő baloldali szimpatizánst húzott le megint némi pénzzel egy soha meg nem valósuló cél érdekében.

A kinyomtatott internet legendája

Egészen bizarr látványt kelt a partvonalról bekiabáló, évek óta követhetetlen forrásokból és összekoldult mikroadományokból élő politikai kalandor, aki szüntelenül korrupcióról szónokol, és vérügyészeket megszégyenítő dühvel akarja bebörtönözni a fideszeseket. Az ellenfeleit előszeretettel bűnözőnek minősítő Juhász sok felsülése közül az egyik legemlékezetesebb a Portik Tamással kapcsolatos lebukása. Amikor a PestiSrácok megírta, hogy egy meg nem nevezett politikus a jelek szerint hosszú évekre rács mögé dugott maffiavezér kitartottja, Juhász azonnal magára vette a névtelen vádat, ráadásul olyan dolgot kezdett magyarázni, amit nem is vetett fel senki:

Nem lepődnék meg, ha ezután előkerülne egy titkos fénykép, ahol egy borítékot vagy elvesz, vagy átad nekem, s a Fidesz majd azt mondaná, hogy abban pénz volt. De nem, egy sima A4-es boríték lesz, amiben simán újságcikkek voltak kinyomtatva…

A kinyomtatott internetet borítékban Portiknak küldözgető Juhász Péter nagyra tör parlamenti széken innen és mikroadományon túl, azt pedig kifejezetten sértőnek tartja, ha akad olyan baloldali jelölt, aki nem lép vissza a javára. Jövő tavaszig még biztosan lehúzhatja pénzzel a gyanútlan választóit, azt azonban valószínűleg ő is érzi, hogy egy esetleges kudarc után nemcsak a lakossági támogatások maradnának el, hanem az azokon felül érkező, nagyobb „mikroadományok” is. Aki tehát nem lép vissza a javára, az Juhász Péter munka nélkül előteremtett anyagi biztonságát veszélyezteti, erre pedig nyilvánvalóan roppant kényes az Együtt elnöke.