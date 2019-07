“Pancserpuccs” – Deutsch szerint hiába áskálódik az ellenzék, nem tudják elvenni a Fidesz alelnöki helyeit

A LIBE bizottság alelnökének Hidvéghi Balázst jelölte a Fidesz, illetve az EPP. A Zöldek váratlanul bejelntették, hogy ellenjelöltjük van. Az Európai Néppárt küldöttsége rövid tanácskozás után azt javasolta, hogy halasszák el az alelnök megválasztását.

Bár az ellenzéki EP-be jutott politikusok már előre harsogták, hogy meg fogják akadályozni a fideszes szakbizottsági alelnökök kinevezését, Hidvéghi előtt két fideszes alelnököt már kineveztek: Deutsch Tamás a költségvetési ellenőrzési bizottság, Gál Kinga a biztonságpolitikai szakbizottság alelnöke lett.

Három jelölt kinevezését viszont elnapolták. A kulturális és oktatásügyi bizottság ülésén Bocskor Andrea kinevezését halasztották el. Döntését ez esetben a testület elnöke ezt azzal magyarázta, hogy nem akarja nézeteltéréssel indítani a szakbizottság munkáját. És elnapolták Trócsányi László kinevezését is az alkotmányügyi bizottságban.

A magyar, fideszes politikusok európai parlamenti pozícióba kerülésének két fő támadója a Momentum két képviselője, a botmixeres ügyben hírhedtté vált Cseh Katalin, valamint Donáth Anna. Donáth Hidvéghi kinevezésének elnapolása után így örvendezett a közösségi oldalán:

Már a Néppárt is érzi, hogy a legfontosabb bizottságokba, például a magyar kormány jogállamiságot lebontó törekvéseit is figyelemmel kísérő LIBE-be nem fognak fontos pozícióra megválasztani egyetlen fideszest sem. Tudták, hogy ha most szavaznának, a Fidesz miatt elbukhatnak egy bizottsági alelnöki pozíciót. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a Néppárt várhatóan le fogja cserélni Hidvéghit egy olyan képviselőjére, aki nem egy Európa-ellenes párthoz tartozik.