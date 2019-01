Sargentinivel csinálta a műsort az ellenzék, ezúttal Brüsszelben buktattak Orbán-kormányt

A magyar ellenzék ismét a haladó Nyugatnak csinálta a színházat kedden, amikor az Ujhelyi István-féle Radikális Európai Demokraták (RED) szervezésében tüntetést tartottak Orbán Viktor és a magyar kormány ellen. A 17 órakor a Robert Schuman téren kezdődő eseményen Ujhelyi mellett felszólalnak a RED, a Momentum, a Párbeszéd és az LMP képviselői, és hazánk nagy rajongója, Judith Sargentini is. Természetesen megfejtésre került az örök igazság: Magyarországon nincs jogállam, a rabszolgatörvényre azért volt szükség, mert a kormány miatt elvándorlók után munkaerőhiány alakult ki, de az is kiderült, akkor lesz valaki hazafi, ha saját hazája ellen szól.

Nemrég Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezetője egy közös ellenzéki lista állításának szükségességéről beszélt, most pedig Judith Sargentini kezét szorongatva ismét a haladó Nyugat számára csinálja a kormánybuktató felfordulást a magyar ellenzék. A hatalomból nem részesülő, és emiatt rendkívül frusztrált baloldal a Budapesten csúfos kudarcba fulladt tüntetések után most Brüsszelben villantotta meg a hisztériát, és tüntetést szervezett a brüsszeli a Robert Schuman térre. Az eseményre nagyjából száz érdeklődő gyűlt össze a cudar idő ellenére, ami így arányaiban talán több is, mint amit a budapesti tüntetéseken megszoktunk. A rendezvényt Mester Barnabás, a Radikális Európai Demokraták alapítója (amiről nem sűrűn hallunk) nyitotta meg, aki rögtön egy hazugsággal indított: kifejtette, hogy Magyarországon helyenként tízezres tüntetések vannak, és napi szinten szerveződnek külföldi nagyvárosokban is Orbán Viktor ellenes megmozdulások. Szerinte ez “tök jó”. Közben néhány – természetesen vörös színű – “STOP ORBÁN” feliratú molinót lengetett a jeges szél.

Már rohadt sokan elmentek Magyarországról

– indokolta fennkölten a külföldi tüntetéseket. Mester Barnabás Mészáros Lőrincezett is egy öblöset, akit “szobatiszta oligarchának” nevezett.

A stílus kísértetiesen hasonlított Tordai Bence produkcióira, például arra, amikor letegezi a miniszterelnököt.

Mindenki elment hazulról

A beszédeket Újhelyi István kezdte. Monológja elején elmondta, rengeteg magyarral találkozik mindenütt a világban, akik Orbán Viktor miatt mentek el Magyarországról. Úgy véli, a téren megjelent magyarokat pedig az köti össze, hogy nekik magyarnak lenni ugyanolyan fontos, mint európainak lenni.

A hazafiságunkkal nincs ellentétben az Európaiságunk.

– mondta. A politikus szerint az Orbán-kormány alatt a legsötétebb kép alakult ki Magyrországról, és kifejtette: nincs könnyű helyzetben, amikor valaki megkérdezi, mi történik hazánkban. Úgy véli nagy a tét, hiszen “Európa és Orbánisztán között választani”. Újhelyi könnyes szemmel (biztos csak a hidegtől) adta át a porondot Judith Sargentininek, aki nem rég elmarasztaló jelentést írt hazánkról, és aki a hazánk elleni 7-es cikk szerint eljárásért is felelős.

Mit művel Orbán?

Sargentini azzal kezdte, ő maga büszke holland állampolgár, aki nem szégyenli, ha kritikát kell hazájával szemben megfogalmazni, sőt, ez teszi őt igazán jó patriótává. Szerintük aki magyarként ezt teszi, jól teszi. A haladó, demokrata Sargentini úgy gondolja, nagy hiba egy pártot, vagy egy kormányt összekeverni az állammal, és sajnálatát fejezte ki, hogy Magyarországon éppen ez történik. Hosszasan ecsetelte, hogy az európai állampolgárokat milyen egyenlő jogok illetnek meg, és elmondta, azért áll ki Magyarország mellett mert a magyarok első számú európainak számítanak. Szerinte a legnagyobb gond az, hogy magyarok nem mernek egymással arról beszélni, hogy mit művel Orbán Viktor az országgal. Sargentini természetesen beszélt az elnyomásról, a túlóratörvényről, a civil szervezetek “ellehetetlenítéséről”, és a média kisajátításáról is.

Önökkel együtt aggódom.

– jelentette ki. Hozzátette, szurkolni kell azoknak a magyaroknak, akik Budapest utcáin tüntetnek.

Hogy mi legyen?

Európa közepén egy nem európai kormány akarja megmondani, hogy mi legyen Magyarországon – értelmezte a Momentum részéről Németh Balázs az az elképesztő helyzetet, hogy a negyedszer – zsinórban harmadszor kétharmaddal – szabadon megválasztott Orbán-kormány kormányozni merészeli az országot. A mártír felfedte, hogy Magyarországon családok esnek szét a Fidesz miatt, illetve hazánk már semmiben nem különbözik a Szovjetuniótól. Az ellenzék öt pontját felolvasva Fegyőr kisapródja nagyobb sebességbe kapcsolt, és kijelentette: az idén elzavarják a korrupt kormányt, majd füstölőzött egy kicsit. Orbán el akarja venni a magyarságát, de ő nem engedi, és különben is rabszolgatörvény, meg összeszerelőország, meg rossz gazdaságpolitika, amely miatt már mindenki elmenekült Magyarországról – rúgta be az LMP verklijét Kendernay János, aki felfedte a nagy titkot is: a nyáron itthon járt, és látta, hogy a kormány semmit sem tesz a globális felmelegedés ellen, ezért Orbénéknak menniük kell. Kendernay szerint a magyar miniszterelnök a felelős azért is, hogy a schengeni övezeten belül néhány ország visszaállította a határellenőrzést. Az LMP lángoszlopa szerint nem a pitiáner migráció jelent veszélyt Európára, hanem a klímaváltozás.

Jávor Benedeknek annyira fontos volt a brüsszeli tünci, hogy el sem ment arra, helyette a Párbeszéd kifutófiúja, Papp Dániel olvasta fel a M.E.S.T.E.R. üzenetét, amelyben a M.E.S.T.E.R. felfedte, hogy Mészáros Lőrinc földjein jobbágyokként dolgoznak a magyarok, és már amúgy is mindenkinek hat napot kell dolgozni hetente. Több mint nyolc éve tart az elnyomás Magyarországon, de a magyarok ellenállnak – jelentette be a DK algenerálisa, Molnár Csaba megnyugtatta a negyven főre apadt hallgatóságot, hogy az esemény előtt a brüsszeli irodájában kinyomtatta az internetet, és azt felolvasva elárulta híveinek, hogy hazánkban egypártrendszer van, de még ezt is tudta fokozni, amikor kinyilatkoztatta: a Fidesz elcsalta az áprilisi választást.