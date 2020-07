Újra berobbant a koronavírus-járvány Amerikában

Az Egyesült Államokban ismét rekordot döntött az új fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában csaknem 53 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez napi rekordnak számít – közölte a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház helyi idő szerint szerda este.

Keddről szerdára 52 898 új esetet és 706 halálos áldozatot jegyeztek fel az országban, és ezzel megközelítette a 2,7 milliót az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma, a halottaké pedig meghaladta a 128 ezret. A tájékoztatás szerint a járvány terjedésének sebessége most a leggyorsabb az Egyesült Államokban. A Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy Arizonában, Floridában, Kaliforniában és Texasban regisztrálták a legélesebb emelkedést; ezek benne vannak abban a tizennégy államban, amelyekben megduplázódott a frissen diagnosztizált fertőzöttek száma júniusban. A járványhelyzet miatt több államban is fel kellett függeszteni a korábban elrendelt korlátozások enyhítésének folyamatát.

Forrás: MTI; Vezető kép: MTI/AP/Gilead Sciences