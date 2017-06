Láthatóan nehezen viselte Szávay István, hogy Orbán Viktor múlt hét szerdán a megújult Klebelsberg-kastély ünnepélyes átadásán „kivételes államférfinak” nevezte Horthy Miklós néhai kormányzót. Emlékezetes, a kormányfő akkor arról beszélt, hogy Bethlen István miniszterelnök és Klebelsberg Kuno közoktatásügyi miniszter mellett Horthynak köszönhető, hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt „mégsem temetett maga alá minket a történelem”. Szávay erre az interneten fakadt ki szélsőbalos stílusban és szókészlettel, amiért Orbánék nem válaszoltak az ő korábbi, Horthyt megidéző parlamenti fölszólalására:

Szávay durva kirohanását a kommentelők egy része is nehezményezte. Volt, aki jelezte, hogy ez volt számára az utolsó csepp a pohárban, és elege van a Jobbikból:

De érkeztek újabb kritikák is Szávaynak. Például a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjét korábban vezető Borbély Zsolt Attilától, aki a következőket írta Szávaynak a Facebookon:

Bartus Lászlóhoz jársz retorikai kiképzésre, István? A hitlerezés eddig a magyarellenes baloldal retorikai fogása volt. Még ezt is átveszitek? Ja persze, el is felejtettem, Orbán nagyobb ellenség Sorosnál, így aztán megbuktatása érdekében át lehet venni nyugodtan azokat a baloldali toposzokat, melyeket éppoly igazságtalanul rátok is aggattak nem is oly rég. Gratula! Az ember azt hinné, már nincs hova süllyedjen a valaha volt „nemzeti” párt, de rendre csalatkozik. Mi jöhet még ezután? Rasszistázás? Antiszemitázás? Fasisztázás?