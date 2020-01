A Trump-fóbia és ami mögötte van

Ha maffia módszerekkel le lehetne rendezni – mint anno a Casino című filmben – a Donald Trump és az amerikai liberális elit közötti mély konfliktust, akkor az USA jelenlegi elnökét már elásták volna a Nevada sivatag homokjába és rég alulról szagolná a kaktuszokat. Amit ugyanis Trump csinál az nagyon árt az üzletüknek és kockára teszi a jövőjüket. Csak hát sajnos azok az idők már elmúltak, mert a felszínen most világbéke, Oscar-gála, meg tolerancia van. Így jobb híján marad az arcukon a tehetetlen farkasvigyor á lá Demszky Gábor. Marad a felháborodás, a hisztéria, maradnak a Trump-mémek, amelyek amolyan vudubabaként szolgálnak a virtuális leszámoláshoz, ha már másként nem lehet.

A balliberális nemzetközi és hazai sajtóorgánumok napok óta köszörülik a nyelvüket Donald Trumpon, amiért ki mert iktatni egy veszélyes iráni terroristát. (Ez utóbbit még ezek a médiumok is elismerik.) Viccesnek szánt mémekkel és szlogenekkel igyekeznek sulykolni, hogy ez az ember micsoda egy erőszakos, bunkó cowboy, aki ráadásul még a világpolitikát és a terrorizmus filozófiáját sem érti, hiszen nem fogja fel, hogy a támadás újabb támadást szül majd Amerika ellen. Kifinomult politikai ellenfelei, a demokraták már egyenesen gyámság alá helyeznék az elnököt, hogy ne küldhessen katonákat a Közel-Keletre, még akkor sem, ha például ezzel elejét lehetne venni egy USA elleni támadásnak. Egyébként nagyjából tökmindegy, hogy mit csinálna, vagy mit nem csinálna az USA jelenlegi elnöke, olyat biztos nem tudna tenni, amivel kivívná bírálói tetszését. Ez a ha van sapka, ha nincs sapka tipikus esete… Valószínűleg az idei Oscar-gálán már könnyezve és elcsukló hangon az egyik hollywoodi sztár őt fogja felelősségre vonni az ausztráliai pusztító bozóttüzek miatt is. Hiszen Trump maga a patás ördög, aki nem hallgat a kis Greta Thunbergre, ezért lám a klímakatasztrófa színterévé vált a szigetország.

Az állandó hisztéria azonban – amiből a 2020-as amerikai elnökválasztáshoz közeledve bizonyosan egyre több lesz – nem Donald Trumpnak és nem róla szól. Ő egy befolyásos politikai vezető, aki megjelenít valamit, ami nagyon, de nagyon csípi a szemét a politikailag korrekt médiának és az iszlámbarát liberális világnak. Nincs szó arról, hogy Trump jó és erkölcsös ember lenne, akivel szemben ott van a gonosz baloldal, amely folyton fogást keres rajta. Trump még sok támogatója szerint is egy hiú, arrogáns személy, aki gyakran túltolja a másoknak való beszólogatást, mivel nehezen viseli a kritikát. Időről időre felröppen róla a hír, hogy hol, melyik dögös riporternőt hívta légyottra a szobájába, máskor meg arról szól a fáma, hogy pornósztárral bulizott együtt. Igaz? Talán igen, talán nem…Egyébként simán el tudom róla képzelni. Ilyen mértékű hatalom és pénz birtokában – és ehhez nem kellett elnökké válnia – sok mindenre feljogosítva érzi magát egy ember.

Ami miatt azonban az elnököt valójában támadják és megy a folyamatos hisztériakeltés ellene a mainstream médiában kül – és belhonban egyaránt, annak az az oka, hogy a világ legbefolyásosabb vezetője kimond olyan dolgokat, amelyek manapság nem illenek bele a közvéleményt uralni kívánó politikailag korrekt gondolkodásmódba. Trump nyíltan felszólal az abortusz ellen, alelnöke Mike Pence, aki a Biblia tekintélyét elfogadó, hitvalló keresztény, részt vett és fel is szólalt az abortuszt elutasító washingtoni Élet Menete rendezvényen. Trumpról nem tudni, hogy hívő keresztény-e, de az biztos, hogy hisz abban, hogy a Teremtő Isten az élet ura. Hiszi, hogy egyedül ennek az Istennek van joga dönteni életről és halálról, nem pedig az embernek. Trump – bármennyire nem számít ez korszerűnek és népszerű gondolatnak manapság – hiszi és vallja azt a tényt, hogy az Egyesült Államok is egy olyan ország, amelynek keresztény gyökerei vannak és a judeo-keresztény elvek mentén épül fel. Ez az, ami mérhetetlen dühöt és felháborodást vált ki a liberális világnézetű médiában és közvéleményben nem csak Amerikában, hanem szerte a világban.

Az a keresztény nézet, hogy nem Én vagyok az életem ura, hogy nem azt csinálok a testemmel és egy bennem növekedő élettel, amit akarok, hanem ez a Teremtő hatásköre, hogy nem helyezhetem magamat a törvények és bizonyos morális alapelvek fölé az önkifejezés szabadságára hivatkozva, hogy el kell fogadnom azt a nemet, amivé Isten teremtett, mindez mélységesen felháborító a magát mostanában haladónak nevező közvélemény és politikai erők számára. Ezekért a meggyőződésekért szerintük minimum a modern világból való száműzetés járna Trumpnak, de legalább bukjon már meg, mert ez elviselhetetlen.

Két világrend, két világnézet csap össze egymással. Amerikában a keresztények többsége a többi között azért támogatja Trumpot, mert ő kimeri mondani, amit sokan hasonlóan gondolnak ugyan, de már nem mernek hangot adni neki, mert a liberális véleményterror régen beléjük fojtotta a szót. Kimondja, hogy az abortusz nem jó, az illegális bevándorlást pedig meg kell fékezni. Ezt ma már nem csak a vidéki WASP-ok (fehér angolszász protestánsok) üdvözlik az USA-ban, hanem a spanyol ajkú és afroamerikai keresztények jelentős hányada is. Igen, közülük is rengetegen rendpártiak, (még ha ennek a szónak a második világháború óta oly negatív jelentést próbálnak is kölcsönözni) úgy gondolják, hogy az illegális migráció káoszba taszítaná az országot, hiszen akik a törvényt megszegve jutnak át a határon, azok belföldön is át fogják hágni a szabályokat.

Vannak mexikói származású barátaim az Egyesült Államokban, akiknek ugyan nem szimpatikus Trump, mint ember, viszont keresztényként mélyen egyetértenek a politikájával. Hozzájuk hasonlóan vélekedik még több millió nem fehér amerikai. Velük szemben pedig ott van a mértékadó baloldali média (merthogy ott is ez a leosztás) és a liberális értelmiség, akik leginkább a keleti és a nyugati part metropoliszaiban élnek. Ők Trumpot és támogatóit a fejlődésben visszamaradt egyedeknek tekintik, és jelenleg nagyon fáj nekik, hogy az USA egy demokratikus ország, ezért bármennyire is óhajtották nem az agyonsztárolt Hillary Clinton lett az Ovális Iroda lakója.

Donald Trump elnökké választása annak idején egy forradalommal ért fel, hiszen a liberális véleménydiktatúra hihetetlenül agresszívan nyomul mindenütt, de főleg az állami intézmények falai között. A legtöbb esetben abban ölt testet, hogy normálisnak fogadnak el mindent, ami szembe megy a keresztény értékrenddel. Mivel mindez változatlanul így van, ezért Trump 2020-as megválasztása is egy újabb forradalommal érne fel. A két szellemi vonulat harca ezért egyre élesebb lesz, ahogyan közeledik majd az elnökválasztás ideje. Ez a harc és az eredménye pedig ránk és az egész világra nézve komoly hatással lesz.