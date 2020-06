És akkor Melinda Gates bejelentette: először a feketék kaphatnak a koronavírus elleni vakcinából, a fehérek pedig bűnhődhetnek

A Black Lives Matter-őrület immár nemcsak abszurditásba fordult, hanem egyenesen a fehér emberek elleni rasszizmust eredményezi. A szlogent, hogy “a fekete életek számítanak” már régen túlléptük, már ott tartunk, hogy a jelek szerint “többet számítanak”, mint a fehéreké. Az elmúlt napokban azt tapasztalhattuk, a faji megkülönböztetés elleni világméretű kampány immár odáig jutott, hogy tszitokszó lett a “fehér”. A négerek lábcsókolgatása után a nagyvállalatok már azon versengenek: ki a legegyenlőbb, ki tudja a legelfogadóbb, egyben legpolgárpukkasztóbb intézkedést hozni. A Loreál a “fehér”, “fehérítő” szavakat száműzte a termékei megnevezéséből, a Mercedes pedig Forma 1-es versenyautóit mázolja feketére. Ugyancsak az egyenlőség jegyében a Covid-vakcina kifejlesztésében és terjesztésében érdekelt milliárdos, Bill Gates felesége, a Bill and Melinda Gates alapítója és vezetője arról több ízben is arról értekezett: a fekete emberek megérdemlik, hogy elsőként kapják meg az általuk dollármilliókkal finanszírozott vakcinát. Jól értik a veszélyeztetettek és az idősek előtt! Melinda Gates néhány napja a Forbes Magazin jótékonysági gáláján be is jelentette, hogy Amerikában ez így is lesz.

Bill Gates felesége és cégtársa először június 4-én a TIME Magazin kérdésre kezdte latolgatni, milyen prioritással kellene oltani. Azt mondta, a világon 60 millió egészségügyi dolgozó van, övék kell, hogy legyen a prioritás. Amikor a riporter visszakérdezett, hogy és az egészségügyi dolgozók után kik jönnének Gates elképzelése szerint, ő azt felelte, Amerikában a feketék. Ennek okait is kifejtette, szerinte azért volna így igazságos, mert így lehet kiegyenlíteni az orvosi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit, amelyek következtében állítólag több fekete hal meg koronavírus fertőzésben, mint fehér. Statisztikai adatokkal is példálózott, miszerint Illinois államban például miközben a lakosságnak csak 14,6 százaléka fekete, a Covid-ban elhalálozottaknak mégis a 40 százalékát ők tették ki. New York manhattani Gramercy Park gazdag, többnyire fehérek lakta negyedében 100 000 lakosra 31 haláleset jut, Queensben, a Far Rockaway-ben viszont, ahol több, mint 40% fekete és 25% latin vagy spanyol, a halálozási arány ennek a tizenötszöröse. Itt 1000 lakosra 444 a halálesetek száma.

A minap a Forbes jótékonysági rendezvényén a házaspár a Covid-vírus elleni vakcina elosztásában az egyenlőség fontosságáról beszélt – erről jelent meg egy riport a magazinban. A cikk azzal nyit, hogy Bill és Melinda Gates élen járnak a világban a koronavírus elleni harcban, a betegség hatékony megelőzésének és kezelésének, kutatásának koordinálásában. Bill Gates azt magyarázta, mennyire fontos, hogy a WHO, és a világ országai összefogjanak a vírus elleni harcban és a vakcina kifejlesztésében is. Rámutatott ahhoz, hogy az immunitás kialakuljon, a világ lakosságának 80 százalékát be kell oltani, ami azt jelenti, hogy ismétlő oltással összesen 10 milliárd adag vakcinára van szükség. Úgy számolnak, hogyha a 3 biztató eredményeket produkáló vállalat vakcina gyártási folyamata sikeres lesz, úgy körülbelül 2 év alatt készül el ennyi oltóanyag. Ez az idő ki is tolódhat, ezért “össze kell hangolni az oltás elosztását” – mondta Bill Gates.

Ezen a ponton ismét Melinda Gates kezdte feszegetni az egyenlőség elvét és kifejtette, ők azért csatlakoztak a Covid elleni harchoz, mert nem akarják, hogy a gazdasági helyzet döntse el, mely országokba, kiknek jutnak az első védőoltások.

60 millió egészségügyi dolgozó van a világ minden tájáról. Megérdemlik, hogy először kapják meg az oltást, ők azok, akik a frontvonalon foglalkoznak – fogalmazott Melinda Gates.

Majd bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az egészségügyi dolgozók után a feketék, majd a bennszülött emberek kaphatják meg elsőként a vakcinát, valamint azok, akiknek tüneteik vannak. Csak őket követik az új koronavírus által leginkább veszélyeztetett idős korúak.

Eljött a fehérek brutális diszkriminációjának korszaka

Bill és Melinda Gates alapítványa eddig 350 millió dollárt költött a koronavírus elleni küzdelemre, így a szavuk nyilván mérvadó lesz a kérdésben. E szavak hallatán joggal merül fel az az érzés, hogy az egyenlőségi harcosoknak már nemcsak, hogy számítanak a fekete életek, hanem többet érnek, mint a fehér életek. De ez persze nem rasszizmus…

Ha mindez mai sokknak nem lenne elég, érdemes egy pár mondatban kitérni arra is, hogy fogadta a társadalom a Gates házaspár világmegváltó szavait. Mondhatni groteszk, hogy mégcsak nem is a fehér emberek háborodtak fel tömegével, hanem a színesbőrűek, akik félreértelmezve az esélyegyenlőségről szóló gondolatokat, összeesküvést sejtenek: az amerikai közösségi médiában terjedő posztok szerint azt vonták le a világboldogító milliárdosnő nyilatkozatából, hogy a vakcina fejlesztésben “kísérleti tengerimalacoknak használnák őket”. Temérdek poszt, bejegyzés, komment szól erről az elmúlt napokban a közösségi médiában, amit a Reuters hírügynökség próbált helyretenni.

Melinda Gates szavait értelmező, magyarázó cikket közöltek ugyanis, amelyben külön kihangsúlyozzák, Melinda Gates nem azt mondta, hogy őket kell elsőként beoltani, hanem azt, hogy az afrikai-amerikaiaknak, az egészségügyi dolgozók mellett, elsőbbséget kell biztosítani a COVID-19 oltás elérésében, mihelyt az rendelkezésre áll. Ezt pedig éppen azért gondolják így, mivel az egészségügyi ellátáshoz nem egyenlő arányban jutnak hozzá és ezt kívánják kompenzálni. Értjük, csak nem értjük meg…

