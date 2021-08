Hülyítette az embereket a Covid-szkeptikus, oltásellenes szekta vezetője, majd elkapta a koronavírust és meghalt

Nemcsak itthon divat tagadni a koronavírust, Nagy-Britanniában is vannak olyan hülyék, akik szerint az egész egy világméretű összeesküvés, amit az illuminátus gyógyszerészlobbi talált ki, hogy a világra szabadítsák az oltásba csomagolt mikrocsipeket. Az egyik élenjáró volt az ötvenhat éves David Parker is, aki a Facebookon osztotta a baromságokat, végül hétfőn halt meg Darlington város kórházában – mi másban, mint a Covidban. Újabb bizonyítékot kaptak azok, akik kitartanak amellett, hogy az oltás ostobaság és az egész járvány csak a gyógyszerlobbi fikciója a profitmaximalizálás érdekében. Egyre több oltás- és Covid-tagadó hülye dobja fel a talpát; legutóbb hétfőn halt meg az ötvenhat éves darlingtoni David Parker (képünkön), aki a Facebookon már-már kisebb celebnek számított, annyian követték a koronavírus-szkeptikus nézeteiről elhíresült férfit. Bár az éjszakai klubban menedzserként dolgozó Parkernek nem volt semmiféle egészségügyi problémája korábban, a koronavírus mégis elvitte. Brit sajtóbeszámolók szerint nem sokkal azután kapta el a halálos vírust, hogy a Facebook-oldalán öles betűkkel hirdette: az egész védekezés felesleges. Az ügyben a férfi halálán kívül szomorú még, hogy nem ez az első eset: a múlt héten a szintén fitt és egészséges, negyvenkét éves John Eyers hunyt el a Covid miatt. Utóbbi három héttel azután kapta el a vírust és veszítette életét, hogy felajánlották neki az egyik védőoltást. Eyers hegymászóként és testépítőként volt ismert, elmélete szerint annyira jó kondiban volt és olyan erős az immunrendszere, hogy nem volt szüksége a vakcinára. Nem jött be az elmélete. Ostoba vagy, ha beadatod magadnak a kísérleti vakcinát – írta Parker korábban a Facebook-oldalán. Parker családja a közösségi médiában most mindenkit arra buzdít, hogy vegye fel a védőoltást, ne járjanak úgy, mint a vírusszkeptikus férfi. Nagy-Britanniában már több mint százötvenezer ember veszítette életét a koronavírus okozta szövődményekben, átlagosan napi nyolcvanan–kilencvenen halnak meg a vírus miatt. A brit hatóságoknak az okoz jelenleg hatalmas fejtörést, hogy a harminc alatti korosztály közül még hárommillióan nem oltatták be magukat, miközben az újabb járványhullám vészesen közeledik. Annyira szomorú vagyok, hogy át kellett ezt élnem. Isten veled, David! Meg lehetett volna téged is menteni – írta Parker rokona az egyik oltásellenes csoportban. Sajnálatos módon itthon is elszaporodtak a Covid-tagadó Facebook-csoportok. Katasztrófaturistaként bele is léptem néhány ilyenbe. Az egyik legnagyobb követőtáborral rendelkező csoport a Vakcina? Nem! Ébredj! nevű volt, amely több mint tízezer tagot számlál és a legdurvább laposföld-hívőket fújta össze a szél. A Facebook most kivételesen jó irányba lőtt, mert leszedte a csoportot, annyi baromság volt benne. Forrás: Daily Mail; Fotó: Facebook