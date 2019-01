Az átlagos bunkó férfiak, akik a rossz oldalt képviselik (részlet a reklámból)

Óriási a felháborodás a Gillette feministák által írt érzékenyítő borotvareklámja miatt

A Gillette márkát nem kell bemutatni senkinek, hiszen nem csak a férfiak tudják, hogy a híres borotvacég évtizedek óta uralja a piacot, önti ránk a reklámjait, így a boltokban borotválkozási kellékeket kereső férfiak szeme egyből megakad a Gillette-en. Sokan azonban a legutóbbi érzékenyítő reklámjukat követően bojkottot fogadtak, hiszen a valószínűleg tudatosan botránykeltő, közel két perces videó tulajdonképpen arról szól, hogy a férfiak alapvetően – azon belül főleg a fehérek – büdös bunkók, zaklatják a nőket, bántják egymást, verekednek és azt hiszik, hogy ez a férfiasság esszenciája. A videó végén megjelenik a valódi férfiasság is, de ez a részlet is rendkívül megosztó a közönség számára.



A Gillette pedig természetesen nem ebben látja a férfiasságot, ahogy egyetlen normális ember sem gondolja így. A gond az, hogy általánosnak és átlagosnak állítják be ezt a tahó attitűdöt, melyet nyilvánvalóan többségében fehér férfiakkal demonstrálnak. Egy újabb kedves üzenet a világnak, a fehér ember gusztustalan mivoltáról, a fehér, középkorú férfi az ellenség, valami miatt erre a csoportra rágnak be leginkább a liberálisok és a szélsőséges feministák. Ők biztos csak addig jutottak Robert Merle Védett férfiak című könyvének olvasásakor is, amikor a szélsőséges férfigyűlölő nők átveszik a majdnem kihaló férfiaktól a kormányrudat a világban, és amit Merle világtragédiának tartott, az nekik a várva várt jövőkép. Meg lehetett volna normálisan is csinálni ezt a reklámot, ahol az az üzenet megy át, hogy nem kell bunkónak lenni, attól nem vagy férfias, de amikor a grillsütő előtt álló férfisor néz bután és mondja, hogy a fiúk már csak ilyenek, az egyértelműen azt üzeni, hogy ez az átlagos férfi. A videóból süt a férfiellenesség és ha volt javító szándék, az a reakciók alapján nem sok embernek esett le.



A reklám nagyon nagy felháborodást okozott világszerte – talán ez is volt a cél – több mint 600 ezer dislike-ot kapott a youtube-on, miközben mintegy 200 ezer kedvelést hoztak össze azok, akik szerint ilyen a világ ma és jó ez az üzenet. A kommentelők közül sokan azt írják, hogy az általuk adott dislike eltűnt, amit a Youtube és a Gillette számlájára írnak. Valaki azt írta, hogy tegnap még 800 ezer dislike volt az oldalon, ma már csak 600 ezer, és biztos benne, hogy a Youtube tünteti el az elutasító jelzéseket, miközben a baloldal kulturális marxizmusát teszi felelőssé az ilyen gondolkodásért, amit szerinte az emberek nem követnek. A másik kommentelő a márkaváltás szükségességéről ír és visszaszámol közben, míg valaki sommásan megjegyzi, hogy számára az derül ki a reklámból, hogy a fehér emberek rosszak, ez a Gillette üzenete. Ha a hírverés volt a Gillette terve, akkor bejött, a videót ugyanis 11 millióan nézték meg, valamint 174 ezer komment született, melyek nagy része elutasító és felháborodott.

Tanulságos a felháborodás mértékét látni, volt olyan kommentelő, aki összeszámolta, hogy 50 fehér férfi szerepel negatívan feltüntetve a videóban, a reklám második részében pedig megjelennek a “hősök” is, akik megállítják a rosszfiúkat, az itt szerepet kapó hét fekete férfiból öten a jó oldalon állnak. Ez többeknek feltűnt, akik mélységesen undorító dolognak tartják ezt a megkülönböztetést és sulykolást, a férfiak és főleg a fehér férfiak negatív szerepét domborító reklámot. Sokan bojkottra szólítottak fel a céggel szemben. Észak-Amerikában is hatalmas a felhördülés, az egyik kanadai konzervatív médiaszemélyiség például így reagált:

Egy borotvareklám, amit lilahajú feminista hárpiák írtak, nagyjából annyira hatékony, mint egy középkorú férfiak által írt tamponreklám. Egy harminc éve hűséges ügyfél lép le tőletek a személyemben..

A Gillette úgy látszik, hogy nem ismeri az arany középutat, hiszen korábban a tökéletes, izmos és sármos férfi megnyerő alakjával próbálták eladni a borotvájukat, most pedig átcsúsztak a másik végletbe, ami láthatóan nagyon sokaknak nem tetszik, mert a kötelező és hamis érzékenyítéstől már felfordul az emberek gyomra.

Forrás: irishtimes.com, Youtube; Fotó: MTI