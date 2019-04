Tényleg lehet minaret a Notre Dame tetején? – Megérkeztek az első “remek” ötletek az újjáépítéshez

Megérkeztek az első ötletek a Notre-Dame újjáépítéséhez, a versenyt Emmanuel Macron hirdette meg nemzetközi szinten a világ építészei között. Sokat viccelődtünk azon akkor, hogy ha a francia elnökön múlik, akkor romkocsma, vagy mecset lesz a székesegyház helyén, ennek ellenére megdöbbentő, hogy valóban érkeztek hasonló ötletek. Az eddigi elképzelések szerint a Notre- Dame-ot nem az eredeti tervek alapján kellene rekonstruálni, van aki ezt azzal indokolta, hogy egy épület ilyen szintű leégése nem más, mint “felszabadulás”.

Gondolkodóba estek a világ építészei, miután a Notre-Dame tragikus leégése után Emmanuel Macron globális szintű versenyt hirdetett a székesegyház újjáépítésére. Az első kósza ötletek már napvilágot is láttak, melyek szerint nem lenne szerencsés az eredeti tervek szerint visszaállítani az épületet, a haladó tervezők modern stílus, üvegplafont, acéltornyot képzelnének el.

A The Telegraph cikket is közölt a témában, mely szerint “paródia” lenne, ha az eredeti hasonmását építenék vissza a franciák. A Rolling Stone magazin pedig a Harvard egyik művészettörténészét, Patricio del Realt idézte, aki szerint az épület leégése nem más, mint a felszabadulás szimbóluma. Ezt a professzor azzal indokolta, hogy véleménye szerint a katolikus Egyház egy “mélységesen romlott intézmény”.

De nem csak az újságok hasábjain, a való életben is összejöttek a modern, haladó építészek, hogy teljesen átalakítsák a székesegyházat. Lord Norman Foster, az egyik leghíresebb brit építész például egy acélból és üvegből készült tetőt képzelt el az épületre, amelyből egy funkció nélküli hegyes acéltorony mered a magasba. Az építész – aki a New York Times-nak nyilatkozott – úgy véli, ez az ötlet nem más, mint egy, “a fényről szóló műalkotás” lenne. Szerinte ez a dizájn nem csak kortárs, hanem “spirituális” is lenne.

Ian Ritchie a híres 120 méter magas dublini torony (Spire of Dublin) tervezője, az ír főváros ikonikus, de igencsak megosztó formájához hasonló dolgot képzel el a Notre-Dame tetejére, amely szerinte egy “karcsú, tükröződő kristály lenne a Mennybe”. A dubliniak egyébként nem túl lelkesek a saját “tornyukkal” kapcsolatban, és nemcsak a ráköltött elképesztő pénzösszeg miatt. Van, aki szerint egy gigantikus fecskendőt ábrázol, mások pedig örülnek, mert részegen hazavezeti őket. Valami ilyesmit képzelnek most a Notre-Dame tetejére is.

Ha ez eddig nem volna elég, akkor érdemes pillantást vetni a Domus nevű építészeti magazinban megjelent javaslatra, amit egy bizonyos Tom Wilkinson talált ki. Szerinte a legjobb ötlet az lenne, ha az elpusztult torony helyre egy muszlim minaret (muszlim mecsethez vagy dzsámihoz épített, vagy illesztett, esetleg különálló, nyúlánk, felfelé elkeskenyedő torony) kerülne azoknak az algériaiaknak az emlékére, akik az 1960-as években a francia kormány ellen lázadtak.

Forrás: New York Times, Domus Magazine, Rolling Stone, The Telegraph; Vezető kép: Twitter