Bolondok hajója – Hazugságoktól hemzsegő lejáratással akarják megbuktatni Trumpot

Az utóbbi időben rengeteg kritikát kapott Donald Trump az illegális bevándorlók gyerekeinek családjuktól való szétválasztása miatt. Az amerikai elnök folyamatosan a támadások kereszttüzében áll, majdnem minden döntése, nyilatkozata kiveri a biztosítékot a jelenleg ellenzéki státuszát nem kifejezetten élvező balliberális sajtó és politikai oldal részéről. Teljes pályás letámadás zajlik, minden erőforrást bevetnek a lejáratása érdekében. Vajon tényleg ennyire problémás az amerikai elnök és tűzzel-vassal ki kell pusztítani az emlékét is, vagy egyszerűen olyan fészekbe merészelt nyúlni, mely egyes köröknek teljesen elképzelhetetlen volt eddig?

Philip K. Dick, amerikai írónak 1962-ben megjelent egy könyve, Az ember a fellegvárban című sci-fi. Ez a regény azt a lehetőséget vizionálta, hogy a második világháborút a hitleri Németország nyeri meg, így az Egyesült Államokat felosztják a győztesek (Németország és Japán) és betagozódik a náci világuralmi rendbe, vezetői csupán Hitler bábjai, és csak egy apró mag mer ellenállni és lázadni a korrupt és fasiszta rendszer ellen. A nagy sikerű könyvből még nagyobb sikerű sorozatot is készítettek, mely éppen most éli a 3. évadát, azonban egyesek ezt a tudományos-fantasztikus légkört a mai valóságba ültetik át és élik meg Donald Trump regnálása alatt. Nekik nincs is szükségük izgulni este a kanapén és folytatni a sorozatot, hiszen valódi rettegés zörgeti a csontjaikat a valaha liberális, mára azonban nácizmusba züllő és fulladó Egyesült Államokban. Ezeket az embereket szándékosan ijesztik meg és látják el hamis, féligazságokból összemosott információkkal.

A náci bélyeg pedig nem nagyítás, hiszen az utóbbi időben trendszerűen és napi rendszerességgel nácizzák le országos televíziók riporterei, fájdalmas és aggódó arcú demokrata politikusok és gondolkodók az amerikai elnököt. Hozzájuk csatlakozik minden “jó érzésű” amerikai ember, hiszen tűrhetetlennek tartják ezt az állapotot, ezt a rezsimet. Néhol még sírnak is a tévében, mint Rachel Maddow, kérlelhetetlen liberális műsorvezető, aki az illegális bevándorlók szétválasztott gyerekeiért ontott könnyeket a cseppet sem megrendezett etűdje során.

https://www.youtube.com/watch?v=ao767gkjiuo&t=73s

A világsajtót bejárt képek fokozták a fájdalmat, ahol egy szerencsétlen kislány sírt a szülei után, akit az amerináci keretlegények elszakítottak a családjától és különböző táborokban helyezték el őket, akár 1944-ben a náci haláltáborokban: az analógia legalábbis ez. Tényleg megrázó volt, sajnos azonban kiderült, hogy a kislányt – aki egyébként illegálisan jött a családjával az Egyesült Államokba – senki nem szakította el senkitől, erről maga az édesapa nyilatkozott, aki látta a képet és jelezte, hogy a kislány és édesanyja együtt vannak egy ideiglenes lakóhelyen, melyet a náci Amerika biztosított nekik. Az édesapa, Denis Valera azt mondta, hogy a lányt és az édesanyját együtt szállították a texasi McAllenbe, ahol az anya menedékjogi kérelmet adott be, ezt a hvg.hu is megírta. Az információt a hondurasi külügyminiszter-helyettes is megerősítette. A Time magazin montázsa így ismét hamis képet mutatott a világnak, bár ők 1938-ban Adolf Hitlert is az év emberének választották, láthatóan előfordultak már náluk apróbb tévedések.

Emlékezhetünk, amikor 2015-ben Magyarországon egy rendőr próbált segíteni a sínek között fekvő, vagy oda beeső bevándorlón. A képek körbejárták a világot, de ellenkező éllel, hiszen a képhez fűzött magyarázat szerint a magyar rendőr lökte a földre az illegális bevándorlót és nyilván jól meg is verte. Ennyire hihetünk ezeknek a képeknek és videóknak, miközben sajnos rengeteg visszaélés, erőszaktétel történik az illegális bevándorlók között. De erről ne az az ország tehessen, ahova erőszakkal és illegálisan próbálnak betörni olyan emberek, akik nem feltétlenül valódi menekültek.

Ha csak ezt nézzük, akkor vajon ki a gusztustalan? Az, aki – egyébként amellett, hogy védi az országát az illegális bevándorlóktól – rendeletben biztosítja, hogy ne szakítsák szét az illegálisan érkező családokat, vagy az, aki kiragadott képek alapján próbál politikai tőkét kovácsolni mások bajából. A sírás és fájdalom teátrális kimutatása csupán eszköz, nem valódi törődés, ezzel válik vérlázítóan gyomorforgatóvá az előadás.

De nézzük meg a másik oldalt is, az Egyesült Államok területére özönlő tömegeket, akik tudják, hogy illegálisan érkeznek, mégis megteszik az utat Mexikóból és most már Közép-Amerika több államából, ezzel kockáztatva saját gyerekeik életét is. A gyermekek szeparálását illetően ugyanis fájó igazság, hogy még az amerikai-mexikói határ elérése előtt szétválnak a családok, ugyanis a határhoz érve 12 ezer gyermekből 10 ezer egyedül érkezik meg az USA határvédelmi szervei szerint! Ezt az adatot vajon miért ignorálja az érzékeny balliberális média? Ezek az erők mindenhol ugyanezt a gyakorlatot követik: céljuk az átlagemberek meggyőzése, hogy a nemzeti érdekeket szem előtt tartó kormányok nácik, táborokba, embertelen körülmények közé zárják a szerencsétlen menekülteket, rasszista indíttatásból okoznak fájdalmat más bőrszínű embereknek. Ezek az emberek nem csak úgy önmaguktól indulnak el az ígéret földjére: ahogy Európában, úgy az Egyesült Államokban is bátorítják őket bizonyos körök, hogy hagyják el a hazájukat, cseréljék le valami sokkal jobbra.

Európa nyugati fele az utóbbi időben megtapasztalta az illegális bevándorlás minden nyűgét és baját, Magyarország pedig időben bezárta a kapukat, hogy ne ismétlődjön meg a 2015. augusztus-szeptemberi állapot, ne legyen még egy Röszke és a Keleti pályaudvar is maradjon inkább Magyarország része. Azok a nemzetek és kormányok, akik nemet mondanak az idegenek beözönlésére, mind össztüzet kapnak az elnyomott és cenzúra által földbe taposott haladó sajtótól, ahogy most Donald Trump kormánya is. Az USA jelenlegi vezetése ugyanis egyszerűen nem akar százezres, milliós tömegeket ellenőrizetlenül beengedni az országába, ez pedig főbűn. A megroggyant baloldal pedig számít az újonnan betelepülőkre, akiknek gyorsan állampolgárságot is adnának, hogy a meredeken fogyó támogatói bázisukat velük növeljék. A feketék most már kevésbé számítanak, hogy minél többen elpártolnak a demokratáktól, a jogvédőknek csak eddig voltak fontosak a mélyszegénységben élő feketék.

Ez a színjáték csupán a novemberi időközi választások (midterm elections) baloldali kampánya, hiszen a republikánusok támogatottsága az elmúlt hónapok során folyamatosan emelkedett. Ezért minden eszközt meg kell ragadniuk a hatalomból kisöpört demokratáknak, hogy jó eredményt érjenek el, ehhez pedig Trump démonizálása a legfontosabb feladat, őt kell lejáratni aprólékos munkával. Egyértelmű, hogy a fejre próbálnak lecsapni és régi baloldali hagyományok szerint megállás nélkül támadják, lassú víz partot mos alapon. A balliberális média zászlóshajói, a Donald Trump által fake news-nak becézett CNN, NBC, MSNBC, CBC borzasztó rágalomhadjáratot indítottak és a hitleri Németországhoz hasonlították a Trump-adminisztráció működését, meglovagolva az illegális bevándorlás aktuális problémáit. Az alábbi videóban Tucker Carlson, a Fox News egyik leghíresebb műsorvezetője rántja le a leplet az álszentekről.

https://www.youtube.com/watch?v=yn1lzASvOdM&t=461s

Tegyük most félre azokat a vádakat, melyek Donald Trump hivatalba állása előtt kezdődtek, majd a sokak számára váratlan választási győzelmét követően exponenciálisan nőttek napi Trump-alázó szintre. Ezeket a napi mantrákat csúcsra járatta a CNN, NBC és a hiteles balliberális sajtó, az sem jelentett problémát, ha közben kiderült, hogy a könnymorzsoló videók nem hitelesek, a körítés pedig hazugság.

Ebből a maszlagból kell a felelősen választó honpolgárnak kihámozni, hogy tényleg nácizmusba fulladt a szabadság hazája, vagy aljas és álságos színielőadás zajlik-e. Ha szigorúan a tényeket nézzük, akkor sokat tisztul a könnyáztatta horizont, az amerikai néplélek azonban novemberben dönt majd arról, hogy kinek hisz. Trump egyelőre kitart, zéró toleranciát tart továbbra is az illegális bevándorlás kérdésében. Ahogy Európában, úgy az Egyesült Államokban is óriási problémát jelent az illegális migráció kezelése és megakadályozása, és a világ minden szegletében ugyanazt sugallják a szociálisan érzékeny baloldali és liberális politikusok: még több migránst! Mindenre gondolnak, csak a saját, jelenlegi állampolgáraik biztonságára és jövőjére nem.

Forrás: Fox News; Vezető kép: sagamer.co.za